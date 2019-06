Jak na konsolidaci úvěru aneb S jednou půjčkou se to lépe táhne

Ve dvou se to lépe táhne, říká staré přísloví. To platí i o financích a splácení závazků, třeba úhrad za zboží pořízené na splátky, čerpání z kreditní karty, poskytnutou půjčku... V takovém případě je vždy lepší nebýt na splácení sám a mít díky dvěma příjmům i větší zárukou jistoty. Ať už jste na to dva, nebo jste na splácení sami, jedno je jisté – lépe se vám to potáhne s jednou půjčkou než s několika od různých poskytovatelů. Seznamte se s konsolidací půjček a úvěrů.

S pojmem konsolidace půjček a úvěrů se setkáte běžně, ale laikové ho stále nevnímají jako synonymum efektivního řešení zadlužení. Zřejmě i proto u nás konsolidaci využívá méně lidí, než kolik by mohlo. Přitom, jak ukázal průzkum České bankovní asociace (ČBA), více než třetina českých domácností splácí dvě a více půjček. Právě jim by konsolidace odlehčila. V čem je "kouzlo" konsolidace?

V čem je konsolidace půjček pro dlužníky přínosná? Jedná se o sloučení všech čerpaných půjček do jedné, kterou vám poskytne jediná finanční instituce, zpravidla banka. Ta za vás zaplatí dlužné částky jiným poskytovatelům a zároveň všechny vaše půjčky spojí do jedné. Na trhu najdete i konsolidace půjček nebankovních společností. U nich je však na místě větší obezřetnost. Sloučením u banky dosáhnete na lepší podmínky a téměř jistě i nižší úrok. Navíc vám většina bank půjčí ještě nějaké peníze nad rámec existujících závazků. Jedna půjčka u jedné banky znamená i méně administrativy a jednodušší správu. Konsolidace obvykle znamená menší úroky. A díky tomu méně starostí a více peněz v rodinném rozpočtu. | Foto: Hello bank Jaké produkty lze konsolidovat a co za podmínky čekat?

Banky zkonsolidují vaše závazky, tj. půjčky, kreditní karty, úvěry ze splátkového prodeje či kontokorenty a umí i konsolidace nebankovních půjček. Naopak hypotéky lze pouze refinancovat, nikoliv sloučit. Pozitivní je, že Češi si ke konsolidacím nachází cestu. Dle průzkumu ČBA konsolidaci preferuje při řešení finančních potíží a hrozící platební neschopnosti 25 % Čechů. To je stejně jako těch, kteří by si peníze půjčili od rodiny nebo známých. Ve vedení (u 31 % dotázaných) je vyjednání přenastavení výše splátek. Úrokové sazby mají u konsolidace půjček srovnání s těmi pro klasické půjčky. Banky je poskytují za stejných podmínek a často jsou úroky ještě nižší. Pozor dejte na další podmínky: Například vazbu na sjednání jiného produktu či vysoké poplatky za předčasné splacení. Stejně jako půjčka se dá sjednat i konsolidace půjček online. Konsolidace půjčky u banky je bezpečná

Na první pohled nicméně nelze určit nejvýhodnější konsolidace půjček. Do výsledné ceny vstupuje řada faktorů a také to, zda chcete peníze navíc. Parametry konsolidace kalkulačka, dostupná zpravidla na webu každé banky, sama spočítá a řekne vám, kolik ušetříte. Nejjistější je vsadit na konsolidaci od banky. | Foto: Hello bank Jednání s bankou je sázka na serióznost, ale i přísnější pravidla. Doložit musíte potvrzení o příjmech, smlouvy o existujících půjčkách a banka nahlédne do registru dlužníků. Konsolidace půjček se záznamem v registru, který dlužník má, samozřejmě může ovlivnit proces posuzování bonity klienta. Banky tak chrání nejen sebe ale i samotné dlužníky, kteří jsou na hraně dluhové pasti. Pozor na konsolidace půjček bez registru a doložení příjmu

Na druhé straně pak stojí možnost nebankovní konsolidace půjček, kde si pár formalit ušetříte, ale můžete se spálit. U zavedených nebankovních společností není důvod k obavám, ale kdo by vyhledával například konsolidace půjček bez registru nebo konsolidace půjček bez doložení příjmu, hrozba, že narazí na rizikového poskytovatele, narůstá. Z kroku, který má ušetřit peníze i starosti, se rázem může stát pravý opak.