Jak na digitalizaci veřejné správy? Odpověď nabízí nový projekt Digitální úřad

Schopnost poskytovat služby i za nepředvídatelných situací a rychle reagovat na nové výzvy byly jedním ze zásadních faktorů, které určovaly, jak budou jednotlivé státy úspěšné v boji s pandemií covid-19. Z právě zveřejněného celosvětového průzkumu The Economist Intelligence vyplývá, že veřejný sektor byl na tyto změny připravený nejméně.

Přitom digitalizace úřadů nemusí být ani drahá, ani zdlouhavá, jak ukazuje nový projekt Digitální úřad na portálu digitalni-urad.cz.

Covid-19 zvýšil poptávku po online státních službách

Ve studii "CEO Survey 2021" vypracované společností PwC celých 77 % ředitelů českých firem uvádí, že je covid-19 přiměl častěji využívat digitální nástroje. A 92 % ředitelů uvádí, že kvůli covidu-19 implementovali nové technologie. Pandemie zcela jednoznačně akcelerovala digitalizaci i ve veřejné správě. "To, co bychom dříve ve veřejném sektoru považovali za naprosto revoluční řešení, se stalo během několika měsíců normou. Vidíme, jak v Itálii převedli soudní jednání do online světa nebo jak americké instituce využívají umělou inteligenci ke zpracování velkého množství dat a predikci účinnosti jednotlivých opatření," vysvětluje Lenka Axlerová, ředitelka pro veřejnou správu společnosti Microsoft, a dodává: "Tato řešení jdou snadno a rychle nasadit i v České republice."

Zatímco dříve byla hlavním argumentem pro digitalizaci státu úspora času na straně občana, nyní je tento způsob poskytování důležitý i z pohledu ochrany zdraví občanů i úředníků. Virtuální demo Digitálního úřadu ukazuje, jaké služby mohou úřady v současné době poskytovat plně v online režimu, tak jak jsme zvyklí například u elektronického bankovnictví. "Dali jsme dohromady desítky řešení od více jak 30 dodavatelů na českém trhu, abychom ukázali, jak takový vzorový úřad může fungovat," vysvětluje hlavní autorka celého konceptu Jana Baráková a doplňuje: "Cílem je inspirovat primátory, hejtmany či ředitele úřadů k možným změnám."

A pokud se v některých případech bez fyzické návštěvy zatím nelze obejít, Digitální úřad obsahuje návrhy na urychlení návštěvy, jako jsou předvyplněný formulář či rezervace času nebo zjednodušení návštěvy v podobě simultánního tlumočení pro cizince pomocí umělé inteligence. Zajímavostí může být i aplikace na vizualizaci plánovaných změn na veřejném prostranství.

Video: komerční článek

Videonávod na postavení vlastní služby

Nejenom pandemie, ale i zákon o právu na digitální služby zvyšuje tlak na orgány veřejné správy, aby si s digitalizací pospíšily. "Proto jsme ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a společností NAKIT připravili videonávod, jak si v prostředí veřejné správy postavit vlastní digitální službu z komponent, které jsou k dispozici od Ministerstva vnitra," říká spoluautor dema Václav Koudele. Pomocí jednotlivých už vyvinutých řešení jako je platební brána, eIDentita, notifikační server či kalendář, lze jednoduše a rychle poskládat celý systém plně funkčního eGovernmentu a zvýšit tak potenciál každého úřadu v rámci veřejné správy "Využívání toho, co je hotové, je výhodné jak pro úřady, tak pro občana. Občan se pak pohybuje v jednotném prostředí," vysvětluje Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra.

"Byl bych rád, kdyby se odpovědné osoby ze státní správy, které uvažují o digitalizaci, přišly podívat na internetové stránky Digitálního úřadu, protože tu zjistí, že jde všechno udělat opravdu jednoduše a rychle," vyzývá Václav Koudele.