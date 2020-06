Jak levně procestovat Nový Zéland

Máte v plánu vyrazit na Nový Zéland a neradi byste zruinovali rodinný rozpočet? Podívejte se na několik tipů jak ušetřit při plánování i realizaci dovolené.

Volba termínu

Stejně jako u klasických dovolených v Evropě i na Novém Zélandu existuje sezónnost. Sezónu na Novém Zélandu můžeme rozdělit na hlavní, vedlejší, nízkou a mimosezónu.

Pokud chcete ušetřit, vyhněte se vysoké sezóně. Vysoká sezóna probíhá cca od půlky prosince do konce února. V tomto období jsou veškeré ceny na svých maximech a za služby tak zaplatíte podstatně více. Zcela se vyhněte období Vánoc a přelomu roku, kdy jsou ceny nehorázně přemrštěné a služby dlouho dopředu vyprodané.

Dobrým kompromisem může být vedlejší sezóna, řekněme říjen, listopad, část března a zčásti i duben. Počasí je ještě celkem fajn, turistů je méně a ceny jsou nižší. Pokud chcete ušetřit ještě více, můžete vyrazit i v nízké sezóně - přibližně květen a září, počasí už ale bude chladnější a méně stabilní.

Mimosezóna je následně během českého léta, tedy přibližně červen, červenec a srpen. Zde jsou ceny klasických služeb (například pronájmu karavanu) na svých minimech. Na Jižním ostrově ale počítejte se sněhem a podstatným omezením některých aktivit. Na Severním ostrově vás zase mohou zastihnout deště a je tedy dobré být flexibilní, abyste se mohli přizpůsobovat počasí.

Letenky

Podstatným nákladem, který mnoho cestovatelů vyvede z míry, jsou letenky. Zpáteční letenka na Nový Zéland vás vyjde zhruba na 25 000 Kč - 35 000 Kč za osobu. Hlavním vzdušným přístavem je Auckland na Severním ostrově, kam směřuje velká většina leteckých společností. Vedlejším je posléze Christchurch na Jižním ostrově. Pokud nemáte v plánu cestovat pouze po jednom ostrově, počítejte s tím, že svou cestu začnete na jednom z ostrovů a skončíte na druhém - pojedete tedy jednosměrně.

Pokud byste chtěli mít letenky bez starostí, můžete si rovnou koupit mezinárodní letenku s příletem do Aucklandu a odletem z Christchurch (nebo obráceně). Šance ušetřit se nabízí při zakoupení zpáteční letenky do Aucklandu a dokoupení vnitrostátního přeletu mezi Aucklandem a Christchurch.

Nejlevnější letenky, které lze sehnat, jsou totiž právě do Aucklandu. Vnitrostátní přelet do Christchurch na začátek nebo konec cesty si pak můžete dokoupit individuálně například u Jetstar nebo Air New Zealand. Takto se dá v některých případech také zajímavě ušetřit.

Dejte si ale pozor - pokud se tento extra dokoupený vnitrostátní let opozdí a vy tak nestihnete let mezinárodní, máte smůlu a mezinárodní letenka Vám propadne. Nechte si tedy dostatečnou časovou rezervu (ideálně přes noc), nebo tento přelet absolvujte hned na začátku cesty.

Osobní automobil + ubytování

Nyní před Vámi stojí zásadní volba. Jakým způsobem Nový Zéland vůbec procestovat? Máte několik možností.

Jednou z nejběžnějších variant je pronajmout si osobní automobil a k tomu si v jednotlivých místech individuálně řešit ubytování. Některé autopůjčovny nabízejí trajekt mezi ostrovy pro vůz zdarma, vybírejte tedy právě tyto. Dále se dá ušetřit na volbě typu ubytování.

Hotely jsou na Novém Zélandu zbytečně drahé. Dobrou volbou jsou zde motelová ubytování, která jsou dobře vybavena a často disponují i vlastní kuchyňkou, kde si můžete sami vařit. Ušetříte tak ještě za jídlo. Snídaně v motelech si extra nedokupujte, nevyplatí se to - raději si zajděte do místní kavárny, nebo využijte vlastních zásob.

Levnější variantou oproti motelům jsou kempy, jejichž infrastruktura je na Novém Zélandu perfektní. V kempech často mají i pár motelových pokojů, ale i tzv. cabins, což jsou ve většině případů malé chaloupky vybavené postelemi.

Další levnou variantou je ubytování v novozélandských hostelech, tzv. backpackers. Zde se nabízí pokoje po čtyřech, šesti, osmi i více postelích se sdílenými sprchami a toaletami. Backpackery mají ale i klasické pokoje, které vycházejí levněji než pokoje hotelové či motelové. Nejčastěji jsou využívány mladými cestovateli z celého světa.

Nejlevnější variantou je poté pronájem osobního automobilu a následné stanování po kempech (také se platí). Počítejte ale s tím, že počasí na Novém Zélandu se mění z hodiny na hodinu a dost často zde prší.

Pozor, osobní automobily z autopůjčoven v drtivé většině nejsou uzpůsobeny tomu, aby se v nich dalo přespat, od toho jsou na Novém Zélandu tzv. campervany - viz níže.

Pronájem obytného vozu (campervanu)

Nyní zbystřete, dostáváme se totiž ke skvělé variantě, jak levně a efektivně procestovat Nový Zéland a ještě si odvézt nezapomenutelné zážitky jako bonus.

Nový Zéland je ideální destinací pro cestování v obytném voze. Operuje zde velká řada specializovaných autopůjčoven, které Vám dokáží nabídnout malé vozy pro dvě osoby i velké karavany až pro šest osob.

Cena obytného vozu se odvíjí dle několika faktorů - dle sezóny, stáří, velikosti, vybavenosti a někdy také dle vyprodanosti (čím méně vozů autopůjčovně zbývá, tím jsou dražší). Doporučujeme tedy řešit pronájem obytného vozu s co největším předstihem, klidně více než půl roku dopředu. Nejen, že jsou vozy ještě dostupné, ale některé autopůjčovny dávají i slevu za včasný nákup. Slevu pak můžete dostat také za dlouhodobý pronájem (bývá cca 21+ dní). Další slevu na obytné vozy mnohdy poskytují i české cestovní kanceláře, které se na pronájmy vozů specializují.

Kromě pronájmu vozu samotného je třeba ještě u autopůjčovny dokoupit pojištění (ideálně s nulovou spoluúčastí) - toto vnímejte jako povinnou součást pronájmu a ve vlastním zájmu bez pojištění necestujte - případná škoda, kterou způsobíte by mohla sahat do astronomických částek.

Dále je třeba investovat do trajektu, počítejte také s vyššími náklady na palivo. Rozhodně neplatí, že s obytným vozem můžete nocovat kdekoliv se Vám zlíbí. Toto lze pouze na předem určených místech.

V obytném voze můžete nocovat v klasických komerčních kempech, které jsou zpoplatněné. Zde také záleží, zda potřebujete přípojku na elektřinu. Tyto kempy jsou výborně vybaveny, naleznete zde sprchy, toalety, kuchyňku, společenskou místnost a další.

Rovněž můžete nocovat v tzv. DOC kempech - jedná se o přírodní kempy vybavené většinou jen pitnou vodou a suchým záchodem. Cena za noc je zde však poloviční až třetinová oproti komerčním kempům.

Poslední variantou je možnost kempování zdarma na předem určených místech. Jedná se o tzv. freedom camping. V drtivé většině případů je zapotřebí, aby váš obytný vůz disponoval certifikací self contained (zjednodušeně řečeno, že má váš vůz nějakým způsobem řešenou vlastní toaletu). Toto je poměrně zásadní a doporučujeme proto vybírat vozy právě s touto certifikací. Pozor, pokud budete nocovat na místech, která k tomu určená nejsou, nebo zde nebudete mít vůz s touto certifikací, čeká vás mastná pokuta. Věřte, že na Novém Zélandu si to opravdu pečlivě hlídají.

Pronájem obytného vozu proto nepovažujte nutně za nejlevnější možnou variantu cestování, stále se jedná o vysoké náklady v řádech desetitisíců. Někdy může být dokonce i variantou dražší, než pronájem osobního automobilu a ubytování v motelech. Záleží tedy na sezóně, typu vozu, který si vyberete a na způsobu nocování, který budete preferovat. Pokud toto dokážete dobře vybalancovat, můžete se dostat na zajímavé částky.

Radu, která koluje internetem, abyste si na Novém Zélandu obytný vůz koupili a následně opět prodali, prosím, jako běžní turisté vůbec neuvažujte, pokud na Nový Zéland nejedete žít na několik měsíců. Dovézt si na Nový Zéland vlastní vůz je pro běžného turistu taktéž zcela nesmyslné.

TIP: Pronajměte si karavan na Novém Zélandu a ušetřete. Vybrat si můžete i jeden z poznávacích zájezdů na Nový Zéland s českým průvodcem žijícím přímo na Novém Zélandu.

Stravování

Další důležitou součástí rozpočtu je i stravování. Nejlevněji vychází varianta, kdy si sami vaříte - ať už na motelu, v kuchyňce v kempu, nebo v obytném voze. Pro nákup surovin nejlevněji vychází velké řetězce - na prvním místě je Pak'nSave, s mírným odstupem potom Countdown a New World. Velké řetězce mívají i své zákaznické věrnostní karty - ty můžete získat i v turistické papírové verzi přímo v obchodě a začít šetřit.

V menších vesnicích jsou jen "jednoty" Foursquare a ty už mají ceny vyšší. Vyplatí se tedy nakupovat po cestě ve větších městech. V obchodech si také můžete koupit za pár dolarů levně i svačinu - muffiny, donuty, slané koláče (pie), tuňáka v konzervě a spoustu dalších zajímavých dobrot.

Pokud se vám nechce celou dobu vařit, mezi levnou stravu se na Novém Zélandu řadí fastfoody. Nejčastěji pizza - Pizza Hut nebo Domino’s. Dále pak výborné sushi - například St Pierre's, kde prodávají v krabičkách za pár dolarů i teriyaki chicken a další pokrmy.

Dobrými místem pro levné stravování jsou food courty obchodních domů. Zde je oblíbená například indická a asijská kuchyně.

V klasických kamenných restauracích už jsou ceny o dost vyšší, doporučujeme tedy využít nabídek poledních menu, kdy se dá najít za rozumné peníze. Finanční úlevou oproti ČR je u zdejších restaurací fakt, že dostanete automaticky karafu vody zdarma a není zvykem dávat spropitné nad rámec ceny objednávky.

Další tipy - Benzín, Volání a internet, Platby

Níže ještě posledních pár tipů na závěr:

- Benzín doporučujeme kupovat u malých samoobslužných čerpacích stanic, kde platíte rovnou kartou. Ceny jsou zde nejnižší. Podívejte se na aplikaci CamperMate, naleznete zde i přehled benzínek v okolí.

- Benzínky jsou také u velkých supermarketů, například u Pak'nSave. Při nákupu v supermarketech dostanete na účtence i slevový kupón na nákup benzínu právě na těchto, nebo na jiných nasmlouvaných čerpacích stanicích.

- Pro volání a internet si určitě pořiďte novozélandskou SIM kartu. Na ní si potom nabijte tarif buď na 14 dní, nebo na měsíc s množstvím dat a volných minut dle Vaší potřeby. Nebojte, nemusíte se upsat operátorovi na dva roky. Domů pak volejte přes Skype nebo Whatsapp. Tato investice se rozhodně vyplatí i pro navigování, hledání zajímavých míst a ubytování.

- Na Novém Zélandu se dá skoro všude platit kartou. Zjistěte si tedy u vaší banky, kolik si za takové platby a za výběry z bankomatů v zahraničí účtuje, ať zbytečně netratíte na poplatcích. Pokud s tímto nejste spokojení, může být zajímavou volbou karta Revolut.

- Po příletu si na letišti v infocentru vezměte bezplatnou příručku "Arrival", kde naleznete mnoho slevových kupónů, které se vám mohou během cesty hodit.