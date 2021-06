Jak investovat do nemovitostí i s malými částkami

Není nutné nemovitost vlastnit a zadlužit se hypotékou

Ceny bytů, domů i stavebních pozemků v době pandemie stoupaly stejně jako zájem o poskytnutí hypotéky. Nic se na tom nemění ani s ústupem pandemie. Jistotu, kterou přináší vlastní bydlení, si uvědomuje čím dál více lidí.

Důležitou roli zde sehrály obavy z budoucnosti, kdy lidé v nejistých dobách zcela přirozeně investují své peníze do aktiv, na která si mohou sáhnout a která jim nikdo nevezme. Nemovitosti jsou v tomto ohledu vnímány jako jistota.

Kdo si tedy pořídil investiční byt určený k pronájmu, může se těšit z výnosů z pronájmu. Ale ani drobní investoři, kteří by chtěli investovat jen malou částku, nemusí zoufat. I oni totiž mohou profitovat z výhod, které nemovitosti přináší a nemusí přitom řešit závazky a administrativu spojenou s jejich vlastnictvím. Příkladem takové investice jsou investice do úvěrů zajištěných nemovitostmi, které nabízí společnost RONDA INVEST. Ta lidem umožňuje investovat už od tisícikoruny a nabízí možnost, jak se podílet na výnosech z úvěrů, které developerům sama poskytuje. Většinou se jedná o financování nákupu, výstavby nebo rekonstrukce nemovitostí.

Jak to funguje?

Společnost RONDA INVEST všechny úvěry nejprve zafinancuje a teprve až po ověření platební morálky dlužníků je nabízí investorům k investování. Každý úvěr nabízený k investování je zajištěn likvidní nemovitostí v Praze, jejím okolí nebo v krajských městech. V případě vážných finančních problémů příjemce úvěru je tedy možné rychle jednat a zastavenou nemovitost zpeněžit. Výše poskytnutého úvěru může nejvýše odpovídat 70 % hodnoty zastavené nemovitosti. Tím se kromě jiného firma jistí pro případ, že by ceny nemovitostí klesly.

Riziko snižuje také postup, jak RONDA projekty, které dá k dispozici investorům, vybírá. Úvěrovaným firmám sama půjčuje, takže si je i řádně prověřuje. "Nejdříve poskytneme úvěr v plné výši, a až po prokázání bezproblémového splácení ho následně zpřístupňujeme investorům na našich internetových stránkách. V případě, že bychom v tomto období identifikovali u dlužníka potenciální problém, pak jej k investování nenabízíme. V dosavadní historii RONDY se jednalo jen o výjimečné případy," říká Lukáš Blažek, obchodní ředitel společnosti RONDA INVEST.

Investování je nástrojem, který přináší možnost peníze efektivně ochránit před inflací

Pakliže se rozhodnete investovat, mějte na paměti, že nevadí investovat malé částky, ale důležité je investovat pravidelně. I s malými částkami se po letech můžete dostat k zajímavé celkové částce "Představte si situaci, kdy budete investovat každý měsíc malou částku - například tři tisíce korun do investice s čistým výnosem 6 % p.a. Za 20 let se dostanete na částku bezmála 1,4 milionu korun. Příklad pro srovnání - když budete stejnou částku (3000 korun) spořit do šuplíku, po 20 letech se dostanete k 720 tisícům korun, tedy pouze na polovinu toho, co byste mohli získat s dobře investovanými penězi," vysvětluje Petr Golka.

V případě, že vaše investice bude ve výši min. 10 000 Kč, získáte od nás k první investici bonus 500 Kč o který si můžete zažádat NA TÉTO STRÁNCE. Investice není spojena s žádnými vstup-ními ani průběžnými poplatky, což je velkou výhodou ve srovnání s například realitními fondy. Investovat je možné ONLINE z bezpečí Vašeho domova.