Jak hlásit škodu na majetku po živelní katastrofě?

Každý z nás má věci, na kterých mu záleží. Kromě rodiny a zdraví jde o materiální věci. Ty máme nejčastěji ve svých domovech. Je tak na místě chránit svůj domov a potažmo i majetek. Jedním ze způsobů ochrany je pojištění domácnosti a majetku. Co dělat, když dojde ke škodě na majetku v důsledku živelní pohromy?

Proč si majetek pojistit?

Pojištěním domácnosti a nemovitosti chráníte svůj majetek tím, že v případě jeho poškození obdržíte od pojišťovny finanční plnění na pořízení nových věcí.

Pojištění domácnosti se vztahuje na vybavení domu nebo bytu (nábytek, televize, elektrospotřebiče, knihy, šperky apod.), jeho stavební součásti (třeba plovoucí podlaha, obklady stěn a stropů, kuchyňská linka), někdy sem patří i prostory mimo byt jako půda nebo sklep.

Pojištění nemovitosti zahrnuje stavbu jako takovou (strop, střechu, stěny, okapy, omítky apod.), může zahrnovat i vedlejší stavby (kůlna, bazén, altánek atd.).

Náš tip: Pojištění domácnosti i nemovitosti by si měl sjednat každý vlastník domu nebo bytu, pojištění domácnosti i ten, kdo bydlí v pronájmu.

Víte, že pojištění domácnosti i nemovitosti kryje celou škálu rizik? Patří mezi ně nejen krádež a vloupání, ale i škody způsobené vandalismem nebo živelními katastrofami.

Mezi živelné události, které pojištění domácnosti a nemovitosti kryje patří:

Požár

Vichřice

Výbuch

Sesuv půdy

Někdy i povodeň

Víte, že pojištění proti povodni někdy není možné sjednat? Dojde k tomu, když se dům nebo byt nachází v zóně častých povodní.

Co dělat, když váš majetek poškodí živelní katastrofa?

Když dojde ke škodě na majetku, je třeba nejprve udělat vše pro záchranu majetku a zajistit, aby se škoda dál nezvětšovala. Co potom?

Nepanikařte.

Pokud škodu způsobil požár, nebo máte podezření na spáchání trestnému činu, zavolejte policii, případně hasiče.

Pořiďte si fotodokumentaci škod, která vám usnadní jednání s pojišťovnou.

Zabezpečte majetek, aby se škoda nezvětšovala.

Nahlaste pojistnou událost pojišťovně.

Jak pořídit fotodokumentaci?

Udělejte co nejvíc fotek, na kterých zachytíte vzniklou škodu. Fotky pořizujte dřív, než začnete cokoli uklízet. To platí zejména u škod způsobených živly, nebo když musíte následky škody co nejdřív odstranit.

Náš tip: Zachyťte na fotografii i něco, co prokáže datum vzniku fotografií. Třeba aktuální noviny.

Jak nahlásit vznik škody pojišťovně?

Vznik škody nahlaste co nejdříve vaší pojišťovně. Připravte si číslo pojistné smlouvy, datum a místo vzniku pojistné události, soupis poškozených věcí a odhad vzniklé škody, soupis zachraňovacích nákladů (pokud nějaké byli), informace o příčině škody, kontaktní údaje možných svědků a číslo účtu, kam budete chtít poslat pojistné plnění.

