Jak funguje operativní leasing oproti tomu klasickému?

Už nějakou dobu pokukujete po novém autě, ale pořád jste se k jeho koupi kvůli nedostatku financí neodhodlali. Teď už ho ale potřebujete, co s tím? Nový vůz si můžete pořídit na operativní nebo klasický finanční leasing. V čem se liší a který z nich se vyplatí?

Když se řekne leasing

Pořídit si auto na leasing dnes už není ničím výjimečným. Nemusíte se za to stydět, jde o zcela běžnou věc. Co to ale vlastně znamená a s jakými druhy leasingu se můžete setkat?

Leasingem rozumíme písemnou dohodu mezi nájemcem a pronajímatelem vozidla, tedy právnickou nebo fyzickou osobou a leasingovou společností. Ta má ve vlastnictví vozidlo, kterým nájemce jezdí a platí za jeho nájem pravidelné měsíční splátky.

Operativní vs. klasický leasing

V případě, že si chcete pořídit auto na leasing, setkáte se s dvěma typy. Operativním leasingem a tím klasickým. V čem se liší?

Klasický leasing na auto můžeme považovat za formu úvěru, kde ručíte movitou věcí

S leasingovou společností uzavřete klasickou smlouvu, složíte akontační poplatek, který se nejčastěji pohybuje ve výši 30 % z hodnoty vozidla, následně platíte každý měsíc stanovenou splátku. Ve chvíli, kdy úvěr splatíte, vozidlo se stává vaším majetkem.

Po celou dobu úvěru máte nastavenou neměnnou úrokovou sazbu, součástí splátky může být i povinné a havarijní ručení, bez kterého to prostě nejde. Když se auto porouchá nebo dojde k nehodě, náklady jdou za vámi.

Operativní leasing rovná se pronájem vozidla

Automobil je po celou dobu ve vlastnictví poskytovatele leasingu, vy si ho jen pronajímáte. Nestaráte se o žádné povinné platby jako servis, pojištění, výměnu pneumatik. To všechno je v režii pronajímatele vozidla, tedy leasingové společnosti. Vy si jen hlídáte, abyste každý měsíc poslali částku za pronájem vozu, tankujete benzín, případně si dokoupíte dálniční známku.

Doba operativního leasingu se stanovuje obvykle na 2-3 roky, když skončí, můžete si vůz odkoupit, případně si pronajmout nový.

Víte, že k pronájmu vozidla nepotřebujete žádné vlastní vstupní finanční prostředky? Akontaci neplatíte, stejně tak se nemusíte bát nákladů na nezbytné opravy. Vozidlo můžete mít k dispozici okamžitě, bez dlouhých čekacích lhůt, bez papírování a půjček.

Má operativní leasing i nějaké nevýhody?

Mohlo by se zdát, že operativní leasing má jen samá pozitiva. Tak docela to neplatí, i on má své drobné nevýhody, se kterými je třeba počítat.

Součástí smlouvy je stanovení maximální počtu ujetých kilometrů . Když jej překročíte, platíte za každý kilometr navíc.

. Když jej překročíte, platíte za každý kilometr navíc. Auto na konci pronájmu vracíte , mělo by být nepoškozené. V opačném případě počítejte s pokutou. Stejně tak můžete zaplatit "opotřebení vozidla".

, mělo by být nepoškozené. V opačném případě počítejte s pokutou. Stejně tak můžete zaplatit "opotřebení vozidla". Když uzavíráte smlouvu, pohlídejte si, jak je nastavený servis . Jdou všechny opravy za pronajímatelem, nebo některé z nich musíte hradit sami?

. Jdou všechny opravy za pronajímatelem, nebo některé z nich musíte hradit sami? Nemůžete rozhodnout o povinném ani havarijním pojištění, počítejte také spoluúčastí u havarijka. Ta bývá nejčastěji ve výši 5 nebo 10 %.

Pohlídejte si také, kdo může půjčené auto řídit. V případě členů rodiny problém nebývá, s kamarády už je to horší.

Která forma leasingu se vyplatí? To záleží!

V případě klasického leasingu bude v budoucnu auto vaše, musíte tak počítat s tím, že časem dojde k jeho opotřebení a budou nutné opravy. Náklady na ně nebývají zrovna malé.

Kdo se chce všech starostí kolem vlastnictví vozidla zbavit, pro toho je operativní leasing jasnou volbou. Donedávna byl jen doménou podnikatelů, dneska roste obliba "operáku" i mezi běžnými lidmi. Zatímco totiž dřív lidé lpěli na vlastnictví vozidla, dneska dávají přednost životu bez zbytečných starostí.