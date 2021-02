Jak funguje domácí čistička odpadních vod (ČOV)

Domácí čistička odpadních vod je řešením v místech, kam nedosáhne kanalizace. Jakým způsobem taková čistička funguje a jaký typ čistírny je vhodný pro váš rodinný dům?

Domácí čistička odpadních vod neboli ČOV je pomocníkem pro mnoho domácností, které nemají možnost připojení ke kanalizaci. Jak taková čistička funguje a jakou vybrat, aby správně sloužila ve vaší domácnosti?

Co je domovní čistírna odpadních vod

Domovní čistírna odpadních vod je zařízení, které se stará o přečištění a následnou likvidaci splaškových vod nejčastěji u rodinných domů. Čističku si můžete představit jako plastovou nádrž typicky válcového tvaru, která se ukládá pod zem a je z ní vidět pouze víko.

Domácí čistička odpadních vod je napojena na odpad z domu a pomocí biologických procesů přečistí vodu tak, aby byla likvidována buď přímo na Vašem pozemku vsakem nebo odtokem třeba do potoka. Je řešením všude tam, kde se není možné připojit kanalizační přípojkou ke kanalizaci.

Druhy domácích čistíren podle fungování

Domácí čistírny odpadních vod můžeme dělit podle jejich funkce, tedy na základě toho, jak funguje čistící proces uvnitř čistírny.

Jak funguje běžná čistírna odpadních vod

Klasická domácí čistírna funguje na principu více komor, kterými postupně protéká odpadní voda. V první částí čištění dochází k odstranění pevných a usaditelných částic.

V další části procesu již předčištěná voda natéká do tzv. "aktivační komory", kde je za pomoci dmychadla provzdušňována a vznikají zde aerobní procesy, které za pomoci bakterií likvidují nečistoty z vody.

Poslední fáze je typicky přečerpání pomocí mamutky do usazovacího prostoru, kde se, usadí kal a následně voda odtéká do povrchových vod, vsakovacího objektu, nebo třeba do nádrže a je dále využita pro zalévání.

Jak funguje čistička s technologií SBR

Narozdíl od klasické čistírny, spoléhá SBR čistírna na jednu komoru, tzv. bioreaktor. Pro exaktnost je nutno zmínit, že i domácí čistička s technologií SBR má nátokovou komoru, aby se zabránilo například přerušení procesu nátokem v době, kdy je třeba spuštěn usazovací proces. V principu ale veškeré čistící procesy probíhají v jedné komoře, kde se v cyklech střídá proces provzdušování, usazování kalu a odtoku přečištěné vody.

Kořenová čistírna odpadních vod

Kořenová čistička, narozdíl od výše zmíněných mechanických, funguje na principu přírodních podmínek. Je anabází pro přírodní mokřad, kde taktéž dochází k čištění vod. Základem kořenové čistírny je kořenový filtr, který je osazen jemnými kamínky, kde za pomoci bakterií dochází k čištění odpadních vod.

I tak se ale celý proces neobejde bez techniky. Kořenovou čistírnu je potřeba doplnit o vícekomorový septik, kde dojde k předčištění.

Co byste měli vědět před pořízením domácí čističky

Před pořízením domácí čistírny je vždy nezbytný projekt od vodohospodáře (autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby). Pokud uvažujete o vsakování přečištěných odpadních vod, pak projektu ještě předchází hydrogeologický posudek. Pro výběr domácí čistírny odpadních vod je nutné zvážit i další parametry, jako je počet osob, které budou čistírnu využívat, distribuční a servisní střediska výrobce a v neposlední řadě cenu.