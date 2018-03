Jak dobře vybrat hosting pro váš web

Na sdíleném hostingu pravděpodobně běží web vašeho zubaře, holiče nebo florbalového klubu. Bude stačit i vám?

Jestliže máte novou nebo dokonce už zavedenou živnost, máte pravděpodobně také jasno - potřebujete webové stránky. Nikdy totiž není na škodu, když si váš podnik zákazníci mohou dohledat na internetu. Nemusíte své služby nebo produkty na webu přímo prodávat, často stačí, když je dobře popíšete a uvedete na sebe kontakt.

Hostingové firmy i webdesignerská studia vám budou nabízet různá řešení, která se budou lišit přístupem, finanční náročností a samozřejmě budou také narážet na různé limity. Jak si dobře vybrat a potřeby vlastního webu nepodcenit ale ani zbytečně nenadhodnocovat?

Hosting s předinstalovaným redakčním systémem

Většinou není nutné najímat si IT specialistu na to, aby vám web vyrobil a spravoval. Vy sami nejlíp víte, co chcete, aby si o vás na internetu vaši zákazníci přečetli. Máte nejlepší představu o stylu, jakým budete svou firmu prezentovat. Pokud umíte používat Word nebo podobný textový editor, snadno se naučíte ovládat některý z jednoduchých redakčních systémů pro tvorbu webu.

Můžete si tedy vybrat hostingovou službu, jejíž součástí je i vhodný redakční systém. Celosvětově nejoblíbenějším nástrojem z kategorie open-source je WordPress. U dobrého webhostingového providera vám jej nainstalují nejen automaticky a bezplatně (hledejte: WordPress hosting). Poskytnou vám také kvalitní návod a podporu. Ty jsou dostupné i volně na internetu.

Webhostingové firmy nabízejí obvykle také komerční redakční systémy (CMS). Jejich výhodu je, že bývají ještě jednodušší z pohledu ovládání a správy webu a jejich funkcionalita je garantovaná poskytovatelem. Jsou zpoplatněné, ale náklady nejsou nijak vysoké. Například ACTIVE 24 nabízí nástroj MojeStránky, který můžete první rok používat zcela zdarma a poté za poplatek od 29 Kč/měsíc (bez DPH).

Tvorba a komplexní správa webu přímo od hostingového providera

Pokud se výběrem hostingové služby, registrací domény, tvorbou a správou vašeho webu nechcete vůbec zabývat, můžete si objednat speciální službu WebAsistent. Nabízí ji přímo hostingový poskytovatel ACTIVE 24. Za nižší náklady než designové studio a bez prostředníka vám pomůže web vytvořit a spravovat, postará se také o optimální volbu platformy.