Investovat do komerčních nemovitostí se vyplatí i v době pandemie

Nemovitostní fondy odolávají ekonomickým krizím velmi dobře. „Nemovitosti tu stále stojí a stát budou. Navíc jsou všechny ze zákona pojištěné,“ říká člen představenstva TESLA investiční společnosti Ing. Martin Folprecht.

Jak vnímáte paniku způsobenou aktuální krizí a vládními opatřeními?

Z obecného pohledu jsou opatření potřebná, nicméně není třeba nijak panikařit. To, že přijde krize, je zcela normální fakt. Krize přicházejí a odcházejí, trhy se zároveň vyčistí a připraví pro další období růstu. Z mého pohledu je vše třeba řešit v klidu a bez emocí. Chce to určitou míru nadhledu.

Otevřený podílový fond Realita, jehož prostřednictvím vaše firma vlastní a pronajímá nemovitosti, prezentujete jako výrazně konzervativní. Co to znamená?

Fond Realita má vyšší likviditu, než jaká je daná zákonem. Držíme 28 procent kapitálu v peněžních prostředcích. Výše daná zákonem je 20 procent. Fond má nejnižší zadlužení ze všech nemovitostních fondů v Česku. V minulosti nakupoval nemovitosti i pomocí bankovních úvěrů, které jsou už téměř splacené. Aktuální míra zadlužení je okolo pěti procent majetku fondu. Jinými slovy, naši podílníci mají své finanční prostředky téměř kompletně zajištěné reálným majetkem fondu. S vyšším úvěrem se zvyšuje rizikovost, což není náš případ. Nechceme klienty vystavovat zbytečným rizikům. Ti, kteří k nám investují, jsou většinou konzervativní a v rámci svých investic se chtějí cítit komfortně. Zároveň chtějí mít své peníze v nemovitostech.

Mají se tedy vaši klienti obávat o své investice do fondu?

My nespravujeme akcie nebo dluhopisy, ale nemovitosti. Akcie mohou vlivem ekonomických krizí či aktuální pandemie přinést investorům neočekávané ztráty, což se v současné době i děje. Nemovitostní fondy ale odolávají těmto výkyvům velmi dobře. Nemovitosti tu stále stojí a stát budou. Navíc jsou všechny ze zákona pojištěné. Budou stále více či méně vydělávat na nájemném. Je to aktivum, které tu bylo před krizí a bude i po ní.

Jaký konkrétní vliv mají současná krizová opatření na nemovitosti fondu Realita?

Nejprve je třeba říct, že všechny nemovitosti, které fond Realita vlastní, jsou dlouhodobě pronajaté. Ve srovnání s ostatními nemovitostními fondy máme podepsané nájemní smlouvy s nejdelší průměrnou délkou nájmu v Česku, konkrétně 5,71 roku. Nemůže se tedy stát, že bychom ze dne na den řešili nějaký krizový scénář. Nájemci jsou bonitní a nemají dlouhodobé problémy s penězi. Rád bych také zmínil, že máme hodně široké portfolio v různých regionech po celé republice. Investovali jsme do nemovitostí ve zdravotnictví, v průmyslu a ve službách. To je pro stabilitu investic velmi důležité. S našimi nájemci v současné době neustále komunikujeme a snažíme se jim vyjít vstříc s jejich potřebami. S některými z nich jsme se dohodli na dočasném odkladu nájemného. Vzhledem k tomu, že se jedná o odklad, nikoliv slevu, nájemci ho v plné výši doplatí v následujícím období.

Budou mít odklady nájemného významný vliv na výkonnost fondu?

Určitě ne. Tento odklad neposkytujeme všem nájemcům, ale pouze některým. A jak jsem už zmínil, nejedná se o slevu, ale o odklad. Výnos může být na přechodnou dobu několika měsíců nižší. Potom se ale vrátí na svou stálou úroveň. A ještě bych rád zdůraznil, že výnosy nejsou závislé pouze na pronájmu. Cena nemovitostí dlouhodobě roste a fond Realita má minimální zadlužení, což má na výši výnosů také vliv.

Léčebné lázně Bohdaneč jsou aktuálně vaší nejvýznamnější investicí. Lázeňství je teď ale kvůli vládním opatřením pozastaveno. Chcete říct, že ani tento stav nebude mít zásadní vliv na výkonnost fondu?

Informace, které se kolem Léčebných lázní Bohdaneč objevily v médiích, nejsou zcela přesné. Ano, lázně propouštějí několik desítek zaměstnanců. Zároveň ale čas, který mají aktuálně k dobru, věnují dokončení už rozpracovaných projektů a modernizaci svých lázeňských domů, které pro nejbližší etapu představují náklady zhruba 400 milionů korun. Tím chci říct, že toto nejsou kroky, které by dělala společnost, co chce svou činnost ukončit. Léčebné lázně Bohdaneč jsou i nadále bonitním nájemcem, pouze budou vlivem aktuálního dění upravovat svou obchodní strategii a do nové éry vstoupí jako lázeňské rehabilitační a rekondiční zařízení s vysokou ochranou zdraví svých zaměstnanců a klientů. Díky rozsáhlé modernizaci bude mít tento komplex vyšší hodnotu, což bude mít pozitivní vliv na výkonnost fondu Realita. Pro klienty fondu je to určitě dobrá zpráva.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Tento rok se připravujeme na další strategické investice, které přinesou klientům ještě vyšší výnos a stabilitu. Jedná se o pozemky v širším centru Prahy. Celková výše akvizice dosahuje částky více než 500 milionů korun a bude dokončena ve druhé polovině roku. Jsem si jistý, že opravdu není důvod k panice ani k žádným obavám. Nemovitostní fond Realita si i při aktuální krizi vyvolané nemocí covid-19 stojí velmi dobře.

