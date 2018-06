Investování do podílových fondů již od 100 koruny měsíčně

Velkou výhodou podílových fondů je, že jsou doslova pro kohokoliv, kdo má možnost odkládat si delší dobu určitou část peněz stranou. Technologický pokrok, který poslední dekády přinesly, navíc umožnil zkrátit dříve komplikované bankovní procesy na záležitost, která nezabere více než pár minut. Každému, kdo chce dát investování šanci, tak postačí připojení k internetu a drobná finanční rezerva na účtu.

Investování do podílových fondů se v dnešní době velmi daří. Poslední čísla uvádí, že Češi mají v podílových fondech zainvestováno 483,5 miliardy korun, což je historicky nejvyšší číslo. Důvodem je kombinace několika aspektů - nízké úrokové sazby, pomalu rostoucí inflace, znehodnocování peněz na spořicích účtech a rostoucí finanční nebo investiční gramotnost lidí i dostupnost investic ve smyslu online přístupu k nim.

V případě podílových fondů u ING Bank je možné zařídit vše potřebné online z pohodlí domova. Není tak nutné chodit na pobočku ani cokoliv tisknout. Celý proces je velmi jednoduchý zejména díky uživatelsky přívětivému prostředí nové mobilní aplikace a internetového bankovnictví. "Nejdříve si vyplníte své kontaktní údaje a vyberete si podílový fond, který si chcete nakoupit. Po vyplnění pár dalších údajů obdržíte klientské číslo a uvítací dopis s důležitými informacemi. Následně si zvolíte bezpečnostní prvky pro vstup do internetového bankovnictví, které potvrdíte pomocí SMS zprávy odeslané na váš telefon. V poslední kroku je ještě nutné identifikovat vaši osobu, k čemuž je potřeba dodat kopie dvou dokladů totožnosti a výpis z účtu, ze kterého bude zaslána první identifikační platba. Vše stačí jen vyfotit či naskenovat a poslat prostřednictvím on-line bankovnictví. Pak už můžete začít investovat," přibližuje postup on-line investování ředitel investičních produktů ING Bank Petr Žabža.

Investování se tak stává dostupné téměř pro každého, čemuž odpovídá i široká nabídka produktů, které ING nabízí. Díky ní si z portfolia fondů vyberou jak draví investoři milující riziko, tak i konzervativnější typy. "S výběrem toho správného podílového fondu, který odpovídá vašim investorským záměrům, pomůže naše mobilní aplikace. Díky ní je možné vybrat si portfolio s přijatelným rizikem," říká Žabža.

Také výši pravidelné investice je možné přizpůsobit vlastním možnostem. "Hodnota pravidelné investice nemusí být nijak vysoká, u naší základní nabídky je možné investovat už od stokoruny měsíčně. Nejčastěji však lidé do ING fondů pravidelně investují 500 korun," dodává pro srovnání Žabža.

U podílových fondů platí, že čím dříve začnete, tím lepší je šance na výhodnější zhodnocení a na vyšší cílovou částku. Čím déle investujete, tím menší je totiž dopad kolísání trhů na vaše finance. Při investování do podílových fondů navíc vkládáte peníze do prověřeného produktu, který sestavuje zkušený portfolio manažer. Při investici stejné částky do všech fondů rozšířené nabídky zhodnotily v roce 2017 fondy ING Bank investici v průměru o 17,2 %, což už je dobrý důvod, proč začít.

Jak investovat s ING krok za krokem, včetně souvisejících nákladů, naleznete na vseoinvestovani.cz