Investice: Není kilo zlata jako kilo zlata

Drahé kovy jsou vhodnými investičními prostředky hned z několika důvodů. Jejich hodnota v dlouhodobém horizontu stále roste, a především je lze prodat kdykoliv, ať už za dva roky nebo deset let. O zlato bude zájem pořád. To jsou nejspíš ty hlavní příčiny rozmachu investičních zlatých slitků. Mnoho kupců si však neuvědomuje, že mohou investovat do zlata v zajímavější podobě.

Zlaté slitky vypadají vždy téměř totožně, ať už je koupíte kdekoliv. Jedná se o ničím nezajímavou zlatou cihličku ve velikosti podle toho, jakou hmotnost kovu si pořídíte. Třeba kilo zlata má podobu cihličky, která není větší než iPhone SE. Většina kupců si ji odnese, doma či ve firmě odloží do trezoru a už se na ni nikdy nepodívají, dokud ji nepotřebují prodat. Co by na ní také viděli?

Mince a medaile mají i uměleckou hodnotu

Zlato si lze domů pořídit také ve formě mincí nebo slitků. A tady už se bavíme o daleko zajímavějším provedení. Každá zlatá mince je originál, nese nějaký propracovaný motiv a dost možná má i své sériové číslo. Domů si tak pořídíte naprosto unikátní dílo, které má uměleckou hodnotu. Zavřít ho do trezoru by byla vyloženě škoda. Výhody zlatých slitků ale zůstávají - i mince se dají kdykoliv prodat.

Velkovýrobu mincí nečekejte

Zlaté slitky se vyrábí ve velkém, strojově. Je to rychlé a snadné. U mincí a medailí je však situace dost odlišná. Za každou z nich stojí stovky hodin pečlivé ruční práce. Začíná to už samotným návrhem. Než se vypiluje k dokonalosti, trvá to. Pak se musí přenést na razidlo a následně dochází k leštění. Razidlo se leští celé týdny, pomocí speciálních nástrojů, kůží a dřívek se na něj nanáší lešticí pasta s obsahem diamantů o různé hrubosti. Začíná se s těmi nejhrubšími, postupně se přichází k leštidlům s diamanty nižší hrubosti. V poslední fázi se bavíme o diamantech s průměrem jednoho mikronu. Tato práce je velmi náročná, chyby se neodpouští, každé selhání v průběhu je okamžitě vidět a znamená začít s celým procesem od začátku. Pečlivost je nezbytná, nic nejde urychlit.

Mincovní řemeslo je složité

Výsledná podoba mince je hodně závislá už na prvotním návrhu. Dobří výtvarníci, kteří mají zkušenosti s návrhy mincí, se nenechají svazovat fyzikálními zákony. Formují svoji fantazii tak, aby i drobné změny ve výšce reliéfu působily dramaticky. Tím vytváří pompézní dojem, vznikají pozoruhodné medaile, které si zaslouží pozornost.

Každá medaile je vytvořená pouze v počtu několika desítek kusů, víc ani není technicky možné. Razidla jsou vystavována extrémním teplotám a tlakům, a tak se rychle opotřebovávají. Velkovýrobu by fyzicky nevydržela.

V Česku máme unikát

V Česku působí dvě mincovny, které jsou způsobilé výroby mincí a medailí. Obě dvě jsou soukromé akciové společnosti, ani jedna není státní, jak si lidé často myslí. Ta s názvem Pražská si přitom drží jedno prvenství. Dokáže vyrábět největší zlaté ražby o hmotnosti jednoho kilogramu. Mají průměr 100 mm, což připomíná spíš CD než velkou medaili. Pražská mincovna ale chytře využívá výhod velkých rozměrů - na takový prostor se vejde daleko více detailů a krásy.

Nakupuje se i přes e-shop

Kilo zlata stojí přes milion korun, ať už zvolíte formu nudného slitku, nebo zajímavější medaile. U Pražské mincovny ho seženete o celých 200 000 korun levněji než u konkurence, navíc mají i spoustu menších mincí a slitků. Nejmenší stříbrné stojí jen pár stovek, takže investovat do drahých kovů může opravdu každý. Na nákup se lze vydat do kamenné prodejny v pražském Obecním domě, ale také do webového e-shopu zlate-mince.cz. Pražská mincovna se snaží udělat investování do drahých kovů jednoduché pro každého běžného člověka.