Inovativní obchod s módou eobuv.cz a MODIVO v obchodním centru Nový Smíchov

Krásný prostor obchodu, jedinečný design, tisíce produktů, několik stovek značek a setkání s technologií. Tak lze popsat inovativní koncept prvního obchodu eobuv.cz a MODIVO v České republice, který byl oficiálně otevřen 30. července v pražském obchodním centru Nový Smíchov.

Mezi hosty nechyběly hvězdy českého showbyznysu ani novináři, módní redaktoři a stylisté předních časopisů. Akci vedla Adéla Elbel a na hosty čekalo mnoho atrakcí, které tento výjimečný večer obohatily.

Obchod se nepodobá dosud známým obchodům s oblečením. Je to místo, kde se technologie setkává s módou. Hosté měli možnost vyzkoušet si zcela novou formu nakupování, takzvaný koncept phygital, kdy místo figurín a štendrů návštěvníci objeví velkoformátové displeje s aktuální nabídkou či tablety, na nichž si mohou vyhledat a objednat zboží přesně podle požadovaných parametrů. K dispozici je deset interaktivních zkušebních kabinek, kam jsou do tří minut od objednání doručeny vybrané produkty ze skladu situovaného přímo v obchodě.

V nové kamenné prodejně eobuv.cz a MODIVO čeká na zákazníka skladem přes 100 000 produktů od více než 500 značek. Obchod se vyznačuje plnou digitalizací a moderními řešeními. Produkty se fyzicky nevystavují na policích a věšácích - jsou prezentovány na tabletech a multimediálních obrazovkách. V obchodě kladou důraz na nákupní zážitek zákazníka a prémiové služby. Na návštěvníky čeká vybavení vyznačující se consumer experience., mj. možnost objednávání věcí přímo ze zkušební kabinky.

Srdcem obchodu je skladové zázemí. Jak MODIVO, tak i eobuv.cz jsou inovativním konceptem na trhu, který kombinuje online a offline nakupování. Dokud nejsou produkty vybrány, zákazník nemá žádný kontakt se zbožím. Výběr oblečení lze provést na pohovkách před speciálními tablety. Poté, co si zákazník zkompletuje objednávku, uvede své telefonní číslo (používá se pouze pro účely související s objednávkou) a po obdržení textové zprávy přechází do zkušební zóny, kde ukazuje čárový kód, který je naskenován. Ochotný personál nasměruje zákazníka do zvoleného "šatníku".

Oblečení objednané k vyzkoušení se nachází ve speciálně konstruované skříni, která je spojená se skladem. Díky tomuto je možno již během zkoušení vybraných položek objednat prostřednictvím tabletu daný produkt v jiné velikosti nebo barvě.

Mezi hvězdami, které se akce účastnily a poskytovaly rozhovory, byly mj.: Anna Kadeřávková, Alice Bendová, Veronika Kopřivová, Anna Julie Slováčková a Iva Kubelková.

Slavnostní večer obohatilo vystoupení rappera Majka Spirita, který zazpíval zvaným hostům několik písniček. Zároveň se 5. srpna konal na střeše obchodního centra Nový Smíchov soukromý koncert Majka Spirita pro první ze zákazníků eobuv.cz a MODIVO. Partnery akce byly značky: adidas, Converse, Salomon, Puma a New Balance.