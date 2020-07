I rychlou SMS půjčku můžete získat bez registrů

Máte už plné zuby žádostí o půjčky na pobočkách bank, které jsou stejně povětšinou zamítnuty? Možná byste mohli zauvažovat o jiné alternativě. Určitě právě držíte ve své ruce mobilní telefon, nebo ho máte alespoň poblíž. Tušíte, že je zcela běžné žádat o půjčku prostřednictvím SMS? Je to rychlé, snadné, a navíc vám často půjčí i bez registrů.

SMS půjčky lze rozdělit hned do dvou kategorií. První spadá do klasických online půjček, kdy je o první žádosti rozhodnuto na základě vyplnění online formuláře, který je dostupný díky internetu odkudkoliv. Pokud s vámi má úvěrová společnost dobrou zkušenost - pravidelně své půjčky splácíte - nabízejí jako doplňkovou službu následné žádosti o půjčku prostřednictvím SMS zprávy.

Druhým typem jsou klasické SMS půjčky nabízené specializovanými nebankovními společnostmi, které preferují žádosti o půjčky právě prostřednictvím textové zprávy.

Oba dva typy SMS půjček jsou velmi rychlým a snadným zdrojem hotovosti. Peníze můžete čerpat jak na váš bankovní účet, tak v hotovosti. Jsou mnohem dostupnější a díky svým vlastnostem mohou bez problémů posloužit i jako alternativa k využívaný bankovním produktům typu kontokorentu nebo kreditní karty.

SMS půjčky a nahlížení do registru dlužníků

Jak už možná víte, novelou zákona o spotřebitelském úvěru z prosince 2016 vznikla poskytovatelům bankovních i nebankovních půjček povinnost nahlížet do registrů dlužníků. To je na první pohled velmi nemilá zpráva, co však tato zákonná omezení znamenají v praxi?

Úvěroví poskytovatelé do registrů dlužníků nahlížejí, a to do pozitivních i negativních. Pozitivní záznam v registru (v minulosti jste bez problémů spláceli své závazky) se ihned projeví i při vaší žádosti o novou půjčku - získáte ji snáz. Negativní jsou pak posuzovány individuálně dle hodnotících kritérií každého poskytovatele.

SMS půjčky jsou standardně mikroúvěry a jejich poskytovatelé jsou při posuzování mnohem mírnější, proto často není problém získat i půjčku bez registru. Nepřekonatelným problémem většinou bývá exekuce či insolvence. Tací žadatelé by ale spíš měli řešit své stávající závazky než přemýšlet o uzavření nějakého dalšího.

Pokud tedy uvažujete o zřízení půjčky bez nahlížení do registru, SMS půjčky bývají tou nejschůdnější cestou. Přestože máte na svém kontě nějaký ten škraloup z minulosti, skóringovým procesem i tak často projdete.

SMS půjčky často řeší finanční tíseň problémových klientů

SMS půjčky se nejčastěji stávají šikovným nástrojem klientů, kteří mají problém čas od času vyjít s penězi. Ať už je to způsobeno proměnlivou výší příjmů nebo mimořádnými výdaji, občas se přihodí, že tito klienti potřebují před výplatou finanční pomoc. Protože jsou SMS půjčky velmi dostupné, často jsou využívané namísto kontokorentů či kreditních karet.

Nemáte-li již kontokorent nebo kreditní kartu sjednanou, obvykle je jejich pořízení spojeno s nepříjemným papírováním, přičemž do banky nemůžete kdykoliv. Bude vás čekat nevypočitatelný schvalovací proces, a nakonec můžete odejít s prázdnou. Pokud jste si kontokorent dosud nezřídili nebo na něj nemáte nárok, zažádejte si o SMS půjčku už dopředu, abyste měli v případě potřeby jistotu, že peníze na umoření nečekaných nákladů rychle získáte.

Porovnání s výše dostupnými bankovními produkty SMS půjčky snesou i z hlediska dostupnosti. Žádat o ně můžete každý den, doslova v kteroukoliv hodinu. Máte-li tak zájem o nižší úvěr s kratší dobou splatnosti, zařiďte si možnost žádat o půjčky prostřednictvím SMS. I když jste klienti s negativními záznamy v registru dlužníků, existuje vysoká pravděpodobnost, že tuto půjčku získáte.