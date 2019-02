Hypotéka na družstevní byt

Ceny bytů stále rostou, lidé toužící po vlastním bydlení mnohdy na hypotéku nedosáhnou a platit nájemné do kapes někomu jinému se spoustě lidem nechce. Jak z toho ven?

Jako další možnost bydlení se nám naskytuje tzv. družstevní bydlení. Družstevní bydlení tvoří v sobě prvek jak nájemního bydlení, tak vlastnického. V čem tento typ bydlení spočívá?

U standardního bydlení v osobním vlastnictví je majitel bytu přímo zapsaný v katastru nemovitostí a může tak s bytem nakládat, jak uzná za vhodné, kdežto u družstevního bydlení je majitelem družstvo a Vy vlastníte "pouze" členský podíl včetně práv a povinností, které si jednotliví členové družstva sjednávají.



Proč (ne) jít do družstevního bydlení



Prozatímní a zároveň hlavní předností družstevního bydlení je především jeho cena, která je obecně nižší ve srovnání s byty v osobním vlastnictví. Dále je zde kupující osvobozen o daň z nabytí nemovitosti, jelikož se nejedná o převod vlastnictví, ale o převod družstevního podílu. Potenciální kupující tak může celkem ušetřit 10 - 20 % oproti standardnímu bydlení v osobním vlastnictví.

U převodu družstevního podílů se člověk automaticky stává členem družstva. Veškerá práva a povinnosti vyplývají z toho, jak si jednotliví družstevníci odhlasují. Proto by před samotnou koupí bylo dobré se seznámit s předsedou družstva a mít alespoň základní přehled, kdo jsou další členové. Například k tomu, jestli můžete dát byt do pronájmu, musíte mít souhlas - bytové družstvo vám to musí schválit.



A jak na financování?

Spočítejte si svou hypotéku pomocí hypoteční kalkulačky a zjistěte, jaká varianta pro Vás bude ta nejvýhodnější.

Značnou komplikací totiž při koupi družstevního bytu je ten, že nelze danou nemovitostí ručit.

Kupující se zde nestává výlučným vlastníkem bytu, ale kupuje si podíl v daném družstvu.

Ale i přes tuto značnou nevýhodu vám přinášíme 3 možnosti financování družstevních bytů:

Hypotéka se zástavou jiné nemovitosti - lze použít pouze v případech, pokud máte k dispozici nemovitost v osobním vlastnictví (dům, byt, případně chalupu). Pomocnou ruku může podat také rodina. Zastavovaná nemovitost nemusí být ve vlastnictví žadatelů o hypoteční úvěr.

Jedná se o nejefektivnější, nejrychlejší a nejlevnější možnost financování družstevního podílu - proces probíhá stejně jako u koupě do osobního vlastnictví.

Pokud budete mít štěstí a podaří se vám po vzájemné dohodě družstevní byt převést do osobního vlastnictví, můžete si pak zástavu po dohodě s bankou převést na tento byt a uvolnit tak např. zástavu na domě rodičů.

předhypoteční úvěr (úvěr bez zástavy) - využít lze v případech, pokud nemáte žádnou nemovitost vhodnou do zástavy a máte možnost získat družstevní byt (zpravidla do roka) do osobního vlastnictví.

Do té doby má banka hypoteční úvěr bez zajištění nemovitosti, takže zpravidla prozatím nesplácí jistinu (platí pouze úroky) a má zde vyšší úrokovou sazbu. Po převodu do osobního vlastnictví hypotéka přechází na standardní hypoteční úvěr.

Ne každá banka však tento typ úvěru poskytuje a je potřeba si nechat detailně porovnat nabízené podmínky, jelikož je zde kladen větší důraz na bonitu žadatelů.

Financování úvěrem ze stavebního spoření - stavební spořitelny mohou stále poskytnout úvěr bez zajištění nemovitosti. Částka bez zajištění je ale značně omezená na statisíce. I když růst cen nemovitostí mírně zpomalil, tak takový úvěr nemusí být zdaleka dostačující, případně je zde možná pouze kombinace více úvěrů - tento krok se ale jasně jeví jako nejdražší a osobně tuto kombinaci několika úvěrů nedoporučujeme.





V případě, že se rozhodnete pro koupi družstevního bytu, o to důležitější je, poradit se s odborníkem. Je potřeba si do detailu projít veškeré podmínky komplexně a uvědomit si výhody a nevýhody koupě družstevního bydlení. Jedná se o dlouhodobé rozhodnutí a podle toho je potřeba se také rozumně rozhodnout.