Hořící peklo přímo v kuchyni? Stačí málo!

Neexistuje den, aby se v něm něco nestalo. Zejména to platí pro české domácnosti, kde mají jejich obyvatelé ke katastrofám mnohdy blíž, než si dokáží představit. Poradíme, jak jim předcházet anebo se s nimi rychle vypořádat.

Co dokáže doma spolehlivě udělat pořádnou paseku? Hádáte správně, jsou to požáry. A že nejde o žádnou ojedinělou záležitost, dokazují také statistiky hasičů. Protože s ohněm se v nějaké jeho podobě v českých domácnostech jen za loňský museli poprat lidé téměř v pěti tisících případech! Nepřekvapí pak úplně, že účet za to, co oheň strávil, činil 462 milionů korun…

Přitom za téměř třetinou požárů stojí lidská nedbalost a za pětinou pak technické závady. A přesně to jsou situace, kterým se dá buď předcházet, nebo se dají rozumně zvládnout. Pokud víte jak! Společně se webem www.stacimalo.cz přinášíme užitečné rady. Budete překvapení, jak jednoduché jsou a přitom spolehlivě fungují!

Kuchyně katastrofy doslova lákají

Pro vznik požárů jsou kuchyně téměř předurčené - jsou prošpikované elektrickými zásuvkami, elektrickými spotřebiči a především sporáky a pečícími troubami. "Právě nehody, které vzniknou při vaření, s sebou přináší obrovské riziko pro vyhoření celé domácnosti. Ročně řešíme desítky takových případů, při nichž dojde k menším i větším škodám," upozorňuje Jan Marek, mluvčí pojišťovny Generali. Potvrzují to i data Hasičského záchranného sboru. Ten v loňském roce hasil 645 požárů, které způsobila nedbalost při tepelné přípravě potravin. Jde o nejvyšší číslo za posledních pět let!

Když voda exploduje v oleji

Video: komerční článek

Ukázkový případ? Vzplanutí oleje na pánvi! Pravděpodobně byste v takovém případě sáhli po vodě a snažili se její pomocí plameny z hořícího oleje uhasit. To je obrovská chyba! "Po konzultaci s hasiči můžeme potvrdit, že vychrstnutí vody na hořící olej v pánvi způsobí okamžitý výbuch doprovázený do výšky šlehajícími plameny," varuje Jan Marek z pojišťovny Generali. Pokud pánev začne hořet, je potřeba nezpanikařit.

Hořící olej uhasíte některým z těchto jednoduchých způsobů:

Přiklopením pokličky na pánev, kde se zamezí přívodu vzduchu k plamenům, a ty tak uhasnou.

Namočenou utěrkou nebo hadrem do studené vody. Tu pak přes pánev přehodit, i tím se zamezí přístupu kyslíku k ohni.

Profesionálním řešením je přiložení speciální hasicí deky.

Jedna svíčka a je po romantice

Video: komerční článek

Vytvářejí příjemnou atmosféru a mnohdy i voní. Řeč je o svíčkách, kterými jsou domácnosti doslova prošpikované. "Z našich reálných testů společně s hasiči vyplynulo, že svíčka na vánočním stromečku dokáže proměnit pokoj ve žhavé peklo do dvou minut," popisuje praxi Jan Marek z pojišťovny Generali.

Jaká pravidla platí proto, aby idylka se svíčkou neskončila tragédií?

Žádný oheň (ani malou čajovou svíčku!) nikdy nenecháváme bez dozoru.

Každá svíčka musí mít stabilní podložku z nehořlavého materiálu.

Svíčky i prskavky umisťujeme vždy co nejdál od hořlavých materiálů.

Děti a zvířata nesmí mít k ohni přístup.

Grilování na balkoně zavání průšvihem

Video: komerční článek

Užít si otevřeného ohně a spojit ho s přípravou něčeho dobrého na zub - to je přece skvělý nápad! Jenže zkušenosti říkají, že i po grilovací party může zbýt pěkná spoušť. "Jen málo se ví, že požáry často vznikají až po grilování. Velkým nebezpečím jsou doutnající uhlíky i naakumulované sálavé teplo," potvrzuje Jan Marek z pojišťovny Generali.

Specialitou je grilování na dřevěném uhlí na balkonech. Ty ale podle hasičů nejsou pro takové případy zkolaudované a hrozí vznik požáru od odlétávajících žhavých částí. Výjimkou nejsou ani případy, kdy kouř z grilu vede k tomu, že někdo ze sousedů zavolá hasiče…

Bezpečnost po grilování přitom není nic složitého. Stačí se držet těchto doporučení:

Neodcházet z místa grilování, dokud je gril žhavý.

Gril nepřesouvat do ústraní, kde je riziko vznícení květin, dřeva nebo jiných hořlavých předmětů či dekorací.

Gril necháme zcela vychladnout na místě, až poté jej čistíme.

Uhlíky mohou způsobit vznícení trávy nebo plastové popelnice i několik hodin po grilování.

Chcete-li na balkoně, terase či lodžii grilovat, zvolte jiný a především bezpečný způsob. Třeba elektrický nebo plynový gril.

Pojištění se postará o následky

Do mozaiky toho, jak se poprat s nepříznivými okolnostmi, patří také pojištění. Konkrétně pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti. "Lidé si mnohdy myslí, že jde o totéž. Opak je ale pravdou," říká Ivo Satek, produktový manažer majetkového pojištění Generali. Zatímco pojištění nemovitosti řeší všechny stavební prvky domu nebo bytu, pojištění domácnosti se vztahuje na jeho vybavení. "Zkuste si představit, že byt nebo dům otočíte vzhůru nohama. Všechno, co v takový okamžik nezůstane na svém místě, řeší právě pojištění domácnosti," vysvětluje jednoduše Ivo Satek.

Pojištění sice domácí katastrofě nezabrání, pomůže ale s řešením následků. Požár přitom patří k rizikům, které jsou obvykle automatickou součástí každého majetkového pojištění. Z něj se koneckonců hradí i škody způsobené vodou, která se použije při hašení. "Pojišťovna přitom hradí i náklady spojené s vyklízením místa škody," připomíná Ivo Satek z Generali. A důležité připomenutí nakonec: ke všem požárům je podle zákona vždy potřeba přivolat hasiče.

www.stacimalo.cz