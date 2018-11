Hliníkové lodě nejen pro rybáře svou všestranností a odolností dobývají svět!

Český výrobce celosvařovaných hliníkových lodí NAUTIG představil vlastní vizi stále populárnějších kajutových plavidel s plochým dnem. Kompaktní lodě si ihned oblíbila komunita rybářů i vyznavačů „vodního kempingu“.

Základní linii tvoří lodě CARP DREAM 18 (Kapří sen) v délce 5,3m a šestimetrový CARP DREAM 20 obojí v šířce mírně přesahující dva metry. Loď je určena především pro lov kaprů a sumců. Odolnou kajutovou loď s dvojitým dnem vyhledávají sportovní rybáři pro její pohodlí, stabilitu a prostor. Našla si cestu k srdcím milovníků vodní turistiky či aktivního odpočinku. Loď lze velmi snadno převážet na přívěsu a pohodlně spouštět na vodu pomocí navijáku. Pohodlná lůžka dovolují bivakování bez kompromisů. Plavidlo nespadá do kategorie obytných lodí, proto je z něj rybolov povolen! Vysoké boky snadno pokoří i velké vlny a ploché dno zvyšuje stabilitu potřebnou pro pobyt na palubě. Z důmyslné dvojité podlahy na zádi voda sama odtéká, tak že se nemusíte obávat ani silného deště.

Lodě dosahují překvapivých plavebních výsledků a malý ponor (pouze 12 cm) jim dovoluje dostat se do míst, kde již ostatní lodě stejné délky naráží na své limity. Hlavní devizou zůstává vysoce kvalitní, pevný a trvanlivý materiál vyvinutý speciálně pro lodní průmysl. Silné dno (4mm) mluví za vše. Na základě zkušeností stávajících majitelů se nové verze vyznačují řadou významných konstrukčních vylepšení. Šarže hliníku od předního skandinávského dodavatele představuje absolutní špičku na trhu a jasnou volbu pro zákazníky, hledající loď, co dokáže svou funkci plnit desítky let bez nutnosti údržby či dalších investic.

Hlavní inovací je laminátová kabina (HARD TOP), která posouvá využití lodě na novou úroveň a svou koncepcí nemá již v Evropě konkurenci. Společnost připravuje na sezónu 2019 i střešní solární panely se systém dobíjení baterií pro přívěsné elektromotory. Díky tomuto řešení se sníží (už tak zanedbatelné) náklady na provoz a zvýší se doba, kterou bude možné strávit na vodě nezávisle na civilizaci.

Lodě jsou připravovány přesně podle potřeb zákazník. Ryze osobní přístup je samozřejmostí.

Firma NAUTIG také nabízí malé hliníkové pramice a čluny pro nejrůznější použití a hliníkové pontony, vhodné pro stavbu hausbótů.

Pokud jste vyznavači aktivního odpočinku a milujete vodu jako my, je hliníková loď od společnosti NAUTIG investice, které nebudete litovat.

