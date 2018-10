Hliníkové lodě nejen pro rybáře svou všestranností a odolností dobývají svět!

Český výrobce celosvařovaných hliníkových lodí NAUTIG představil vlastní vizi stále populárnějších kajutových plavidel s plochým dnem. Kompaktní lodě si ihned oblíbila komunita rybářů i vyznavačů „vodního kempingu“.

Základní linii tvoří lodě CARP DREAM 18 v délce 4m a CATFISH DREAM 20 v délce 6m obojí v šířce mírně přesahující dva metry.Jak název napovídá, zejména lov kaprů a sumců je hlavní doménou majitelů lodí. Odolnou kajutovou loď s dvojitým dnem vyhledávají sportovní rybáři pro její pohodlí, stabilitu a prostor. Našla si cestu k srdcím milovníků vodní turistiky či aktivního odpočinku. Obytnou loď snadno převážet na přívěsu a pohodlně spouštět na vodu pomocí navijáku. Pohodlná lůžka na roštu dovolují bivakování bez kompromisů. Absence WC a kuchyně znamená, že plavidlo nespadá do kategorie obytných lodí, proto je z něj rybolov povolen! Ovšem pokud plánujete delší expedice, pak je zde stále dost prostoru na malé chemické WC i vařič.Vysoké boky snadno pokoří i velké vlny, ploché dno zvyšuje stabilitu potřebnou pro pobyt na palubě.Záď lodi se nabízí ve verzích pro přívěsné motory s dlouhou či krátkou "nohou". Lodě dosahují překvapivých plavebních výsledků a malý ponor jim dovoluje dostat se do míst,kde již ostatní lodě stejné délky naráží na své limity. Hlavní devizou zůstává vysoce kvalitní, pevný a trvanlivý materiál vyvinutý speciálně pro lodní průmysl a filozofie společnosti nepoužívat v konstrukci nýty. Silné dno (4mm) mluví za vše.Na základě zkušeností stávajících majitelů se nové verze vyznačují řadou významných konstrukčních vylepšení.Šarže hliníku od předního skandinávského dodavatele představuje absolutní špičku na trhu a jasnou volbu pro zákazníky, hledající loď, co dokáže svou funkci plnit desítky let bez nutnosti údržby či dalších investic.

Hlavní inovací je i laminátová HARD TOP kabina, což posouvá využití lodě na novou úroveň a svou koncepcí nemá již v Evropě konkurenci. Interiér lze efektivněji vytápět a sezóna se tím značně prodlužuje.Společnost připravuje na sezónu 2019 i střešní solární panely a systém dobíjení baterií pro přívěsné elektromotory. Díky tomuto řešení se sníží (už tak zanedbatelné) náklady na provoz a zvýší se doba, kterou bude možné strávit na vodě nezávisle civilizaci a připojení do sítě (až neomezeně).

Společnost NAUTIG avizuje možnost upravit loď přesně podle potřeb zákazníka, to vše včetně bezplatné dopravy na místo a zaškolení. Ryze osobní přístup samozřejmostí.



Lodě formou přívěsu, které dovolí camping na souši i na vodě jsou fenomén a atraktivní způsob sportu a zábavy. Náročnějším klientům firma NAUTIG nabízí i plnohodnotné bydlení na vodě a konstrukci cenově dostupných hliníkových pontonů pro houseboaty. Pokud jste vyznavači aktivního odpočinku a milujete vodu jako my je hliníková loď od společnosti NAUTIG investice, které nebudete litovat.

Nabídku lodí naleznete na www.nautig.com