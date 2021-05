Hledáte ten pravý dárek pro muže? Vyberte originální kousek oblečení!

Hodí se koupit dárkem oblečení?

Tuto otázku zodpovíme za vás, ano samozřejmě. V posledních průzkumech se ukazuje, že muži nenakupují zdaleka tak rádi jako jejich partnerky. Často je unavuje vybírat si mezi velkým množstvím oděvů, možná také proto, že se v dnešních trendech tolik neorientují. Vytvořit dokonalý outfit jim může dát opravdu pořádně zabrat. Většina pánů v průzkumech přiznává, že jdou raději při výběru oblečení pro radu přímo za prodavačem, popř. nechávají výběr na své partnerce. Druhým dechem však dodávají, že jim přeci jen záleží na tom jak vypadají a není jim tedy lhostejné, co si ráno oblékají do práce či večer na party. Zde se otvírá velké pole působnosti pro nás, ženy. Chceme-li nějakého muže potěšit oblečením, musíme si před nákupem ujasnit pár základních věcí. Známe jeho konfekční velikost? Pokud ano, výborně. Otevírá se nám celá řada možností. V případě, že si nejsme velikostí jisté, nevadí. Zaměříme se na stylové doplňky jako je elegantní kravata, kožený pásek nebo se můžeme podívat po kvalitních hodinkách. Dále bychom si měli zodpovědět otázku, zda obdarovávaného muže baví nějaký sport či se spíše objevuje v uhlazeném obleku. I to nám mnohé napoví. Pánská móda nabízí široký sortiment volnočasového, ale také sportovního oblečení. To je u mužů sportovců obzvláště oblíbené. Dalším faktorem při výběru oblečení pro muže je jeho cena. Musíme si ujasnit, kolik bychom chtěli do dárku investovat. I s malým obnosem můžeme pány dárkem potěšit. Velké oblíbenosti se těší např. kvalitní ponožky. Zejména sportovci pak ocení kompresní podkolenky, které využijí při běhu či jiném sportu.

Jaký módní kousek pořídit pánům do jejich šatníku?

Navážeme na to, co jsme lehce naťukli v předchozím odstavci. V případě, že tedy muže lépe známe, nic nám nebrání poohlédnout se např. po originálním tričku. Pánské trička na modivo.cz jsou skvělou variantou. Výhodou je, že si můžeme zboží objednat na přehledných webových stránkách přímo z tepla domova. Nemusíme se přitom soustředit pouze na klasický střih trika, u pánů jsou velmi oblíbená tzv. polo trika či polo košile. V následující sezoně jaro/léto 2021 budou hrát prim pastelové barvy. Nebojte se tedy sáhnout po lososovém, meruňkovém či smetanovém odstínu. Další kousek, kterým muže jistě potěšíte, je běžná košile. Ta je u pánů oblíbená pro svou univerzálnost. Mohou si ji obléct do práce, do školy i na společenské události. Společně s džínami je vhodná dokonce i pro volnočasové nošení. Jestli je muž rád středem pozornosti, můžeme si dovolit sáhnout po výraznějších barvách, popř. košili doplnit extravagantní kravatou či motýlkem. Oblíbené jsou také manžetové knoflíčky, které se dají vyrobit na míru a můžete tak svého muže překvapit vskutku originálním kouskem. Mužům, kteří se věnují sportu, udělá zajisté radost funkční oblečení. V dnešní době existují celé sportovní kolekce, které jsou navržené přímo pro jednotlivé sportovní disciplíny. Máte-li doma např. běžce, můžete vybírat z širokého sortimentu sportovních triček, funkčních tílek, ale i kvalitního spodního prádla. Vášnivého cyklistu pak potěšíte cyklodresem.