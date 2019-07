Hledáte kurz focení v Praze? Už jste ho našli!

Obdivujete krásné fotky v novinách, časopisech, nebo u přátel? Chcete také umět zachytit tu nezaměnitelnou sílu okamžiku a připomínat si ji kdykoli budete chtít? Nevíte, kde se to naučit? Máme pro Vás řešení. Začněte navštěvovat fotokurz v Praze.

Jak vzniká fotografie?

Fotografie je umění i věda. Využívá světla k vytvoření obrazového záznamu. Každý objekt odráží nebo vyzařuje světlo, které zaostříte pomocí objektivu, kterým během expozice prochází. Když pak dopadne na světlocitlivý povrch uvnitř fotoaparátu, vytvoří reálný obraz.

Chcete se také chlubit krásnými fotkami a vědět, kdy je ten pravý čas zmáčknout spoušť? Najděte si kurz fotografování. Jen tak se naučíte fotit jako profík.

Náš tip: Hledáte kurz fotografování v Praze? Vyzkoušejte Draw Planet Praha

Jednou týdně, vždy ve stejný den a čas, se setkáte se stejnými nadšenci do fotografování jako jste Vy sami a šikovnou lektorkou Helenou. Kurz je určen jak pro úplné začátečníky, kteří ani pořádně nevědí, jak vzít foťák správně do ruky, tak ty, kteří se už o vytvoření nějakých pěkných fotek pokoušeli.

Trocha teorie

Už nebudete mačkat spoušť jen tak. Naučíte se vyčkat na ten správný moment. Co dalšího se v kurzu dozvíte?

Něco o historii a principu fotografie

Jaké druhy fotoaparátu existují

Co to je expoziční trojúhelník

Vysvětlíte si pojmy jako clona, ISO, expoziční čas, rozdíl mezi RAW a JPG

Jak správně zaostřit

Pravidlo třetin

Praxe je samozřejmou součástí kurzu

Kurz fotografování je samozřejmě nejen o teorii, ale také o praxi. Bez základních znalostí teorie se ale neobejdete. Takže až proniknete do jejích tajů a budete rozumět základním pojmům, vyzkoušíte si různé způsoby fotografování.

Je důležité umět pracovat s bleskem, který je skvělým pomocníkem, vědět, jak poskládat kompozici fotky. Sladíte barvy, najdete ten nejlepší úhel pro focení. Na notebooku provedete důležité úpravy fotek ve Photoshopu a Lightroomu.

Kromě toho se můžete těšit na samotné fotografování. Kde a co budete fotit?

V přírodě se pokusíte zachytit malebnou krajinku

Vyzkoušíte si focení v pravém fotoateliéru

Vyfotíte modelku

Zvládnete perfektní portrét

Ovládnete komerční fotografii

Co když nemám vlastní fotoaparát?

Nic se neděje. Kdo by taky investoval do vybavení, když tomu pořádně nerozumí? Až se budete na kurz přihlašovat, stačí říct, že nemáte vlastní zrcadlovku nebo bezzrcadlovku. V ateliéru Vám ji na kurz zapůjčí.

Tak co, jdete do toho? Uvidíte, že za pár měsíců budete ze svých fotografií nadšeni a budete se jimi rádi chlubit.