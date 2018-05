Hledáte bezpečnou investici? Pořiďte si byt s fascinujícím výhledem v těsné blízkosti centra Prahy

Sehnat vysněné bydlení na klidném místě a zároveň ve skvělé dopravní dostupnosti, kulturního, společenského a sportovního vyžití, je v Praze téměř nemožné. Díky unikátnímu rezidenčnímu projektu v Holečkově ulici na Smíchově se vám to ale může podařit.

Na Praze 5 je téměř před dokončením unikátní stavba připomínající šachovnici s názvem Rezidence Palata, která nabízí kromě menších bytových jednotek také luxusní ateliér s jižní terasou a dechberoucím výhledem na protější zelený svah s Husovými sady.

Projekt PALATA je dílem předního českého architekta Jana Šestáka ze studia pha a je postaven na místě bývalé neorenesanční stavby. Název odráží historii místa, kde kdysi stávala známá usedlost Dolní Palata. Architektura domu vychází ze specifického půdorysu stavební parcely, jejíhož tvaru bylo při návrhu a samotné stavbě maximálně využito. V nezastavěné části pozemku si pak budou rezidenti moci vychutnávat chvíle odpočinku v nádherně osázené zahradě.

Ojedinělé provedení

V osmipodlažním domě najdete pouhých 31 bytů a 1 ateliér, což z něj činí jedinečný a komorní projekt. K dispozici jsou zejména byty s menší dispozicí, ale na své si přijdou i zájemci o bydlení ve větších prostorách. Nechybí ani jednotky 3+kk nebo unikátní byt 4 - 5+kk pro milovníky střešních prostor. Tento byt je v tzv. shell & core provedení, což umožňuje budoucím majitelům vytvoření vlastního, zcela originálního prostoru.

Kompletně vybavené okolí

Že je rezidence umístěna na skvělém místě, dokazuje výborná dostupnost do centra. Tramvajová zastávka, odkud se dostanete za 5 minut na Anděl, je vzdálena pouhé 2 minuty pěšky od domu. Na Andělu najdete kromě metra také celou řadu obchodů, restaurací, kaváren, ale také zábavy, ať už zajdete do kina, na lezeckou stěnu nebo do fitness centra. V blízkosti domu je také mateřská škola, lékárna nebo poliklinika.

Více informací naleznete na www.rezidencepalata.cz.