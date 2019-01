Gusto Karta: pod kontrolou máte administrativu benefitů i výdaje svých dětí

O inovacích v oboru, o starostech s dětmi a rodiči a o benefitech jsme si povídali s Lukášem Malíkem, marketingovým manažerem Gusto Karty. Co Gusto Kartu odlišuje od jiných stravenkových a benefitových karet?

A: Lukáši, jste na trhu noví. Představte prosím krátce Gusto Kartu.

LM: Gusto Karta je stravenková a benefitová karta. Na trhu je necelý rok a dělá nám radost, roste. Za ten rok jsme si ověřili, že je tady dost prostoru pro nového poskytovatele stravenkových a benefitových služeb, a to v případě, že bude dostatečně inovativní. To ale nic nemění na tom, že ten základní servis musí být perfektní.

Stravenky jsou ale na trhu už dlouho, je v tomto oboru, kromě evidentní digitalizace, pořád co zlepšovat?

Rozhodně ano, ale jen tehdy, když celý obor vidíte v trochu širších souvislostech. Víte, my nepovažujeme za inovaci to, že na jedné nebo druhé straně snížíme cenu na nulu. Ano, i to umíme, ale nemyslíme si, že to dává smysl. A to ani pro toho, který má službu tzv. ZDARMA.

Stejně tak si nemyslíme, že klíč je v rozmělňování legislativní čistoty sítě.

Jak se tedy Gusto Karta liší od ostatních, z mého pohledu obdobných, karet?

Předně, protože jsme českoslovenští, což mnoha firmám velmi vyhovuje. Další výhodou je to, že je karta připravena kdykoliv přibrat další produkt. Jestli si objednáte kartu jen pro stravenku a následně se rozhodnete zaměstnancům poskytnout i příspěvek na volný čas? Bez problémů, stačí je zatrhnout příslušné tlačítko. Na Slovensku vznikla možnost podpořit vnitrozemskou rekreaci, díky tomu, jak je karta postavena už teď připravujeme síť penzionů a už máme první velké klienty…

Takže výhoda je hlavně v škálovatelnosti řešení?

Pokud jde o samotné technické řešení, pak ano. Ale, upřímně, to jsou technikálie. Když se na to dívám z pohledu samotného držitele karty, mělo by to vlastně být samozřejmostí… Máme ale dvě služby, na které jsme opravdu pyšní.

Té první říkáme nepěkně TOP UP. Ze zkušenosti se stávajícím klienty víme, že na kartách peníze dojdou zhruba 20. v měsíci peníze. Proto dáváme držitelům karet možnost propojit si svou kartu s platební kartou. Tím pádem nikdy nedojde k situaci, kdy by na kartě nebylo dost prostředků…

Mluvil jste ale o dvou službách…

Tou druhou je Bezpečné kapesné. Víte, kdysi mi jedna klientka řekla, že nemá ráda stravenky, protože si za ně nemůže koupit šampón… Dlouho mi to leželo v hlavě, pak mi ale došlo, že to je skvělá zpráva. Mimo šamponu si s Gusto Kartou nekoupíte ani cigarety, alkohol, natožpak drogy. Proto vzniklo Bezpečné kapesné od Gusto Karty, bezpečná cesta, jak dětem nebo spíše teenagerům zajistit peníze na svačinky a dobroty, ale být si jist, že je neutratí za hlouposti nebo nebezpečné zboží.

Takže míříte i na malé děti?

To ne, cílovou skupinou jsou maminky starších dětí, zhruba od 13 let, hodně silná je tato potřeba například u rodin, kde je potomek na internátě.