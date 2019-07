GPSka do kapsy pro děti i babičky

Máte doma malé dítě, nebo babičku, která ráda chodí na výlety? Určitě se vám už také stalo, že se někde zapovídala a vy jste už panikařili a startovali auto, že se ji vydáte hledat. Máme pro vás dobrou zprávu. Tyhle starosti si můžete ušetřit.

Odteď už budete přesně vědět, kde se nachází. Pro děti, které samy chodí do školy, ke kamarádům a na kroužky, i pro babičky a dědečky, kteří se rádi toulají, je tu malá chytrá krabička, která vám řekne, kde právě jsou. GPS lokátor do kapsy.

Co ten lokátor vlastně je?

Malý, ale velmi šikovný pomocník. Zařízení, které nám umožní sledovat a lokalizovat osoby, zvířata a věci s určením velmi přesné polohy. To vše díky využití GPS souřadnic.

Jak GPS lokátor do kapsy funguje?

GPS lokátor je určený k hlídání osob, zvířat a cenností. Stačí do něj vložit SIM kartu s aktivními daty a možností zasílat SMS zprávy, nastavit interval trackování a vložit ho do kapsy, kabelky, aktovky apod.

Díky využití GPS, GSM a WiFi pak budete moci v reálném čase sledovat, kde se lokátor, a spolu s ním i jeho majitel, právě nachází.

Můžete si nastavit i četnost lokalizace aktuální polohy v rozmezí 5-127 sekund. Případně můžete tuto funkci vypnout, a tím šetřit baterii. Proč také lokalizovat pohyb někoho, kdo sedí vedle vás?

Podle toho, jak často trackování využíváte, vám baterie vydrží na jedno nabití 4-8 dní. To je velká výhoda oproti GPS hodinkám, které se tak dlouhou výdrží baterie pochlubit nemohou.

V balení najdete kromě samotného GPS lokátoru vhodného pro děti i seniory také dobíjecí kabel a obal, který lokátor ochrání před vodou a nárazy.

Není jeho provoz drahý?

Spotřeba dat je okolo 50 MB měsíčně, což není nijak moc. Samozřejmě je ale dobré pořídit do lokátoru SIM kartu vašeho operátora. Při používání více SIM karet stejného operátora totiž často ušetříte.

Jaké jsou výhody GPS lokátoru?

Vzhledem k malým rozměrům (2,8 x 4,4 cm) se snadno vejde do každé kapsy, kabelky, brašny nebo batohu.

Rychlé zprovoznění, snadné ovládání

Velmi přesná lokalizace

Zobrazení aktuální polohy v aplikaci GoogleMaps

Bezpečí pro vaše blízké (děti, senioři) i věci

Zapomeňte na starosti s tím, že nevíte, kde se váš potomek, babička nebo dědeček nachází. Už nemusíte bloumat po okolí a hledat je. Díky GPS lokátoru půjdete na jistotu.