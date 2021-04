Galerie Butovice i dnes získává nové nájemce a otevírá nové obchody

Také se vám už stýská po běžném nakupování? Zajít osobně do obchodního centra, nakoupit si nové kousky na sebe a za odměnu posedět u dobrého jídla s přáteli? Obchodní centrum Galerie Butovice i dnes uzavírá smlouvy s novými nájemci a otevírá nové obchody. Některé z nich je možné navštívit už nyní.

Kvůli vládnímu nařízení mají sice obchodní centra nyní omezený provoz, ovšem jakmile to situace dovolí, mohou se zákazníci OC Galerie Butovice těšit na osm nových míst, kde udělat sobě i svým blízkým radost. "Za posledních pět měsíců jsme pronajali přes 1000 m2 prodejní plochy v průměrné délce nájmu čtyři a půl roku," říká Michaela Šlégrová, ředitelka OC Galerie Butovice. Ukazuje se tak, že nakupování v kamenných prodejnách ani v této složité době není konec. Zcela jistě ne v Galerii Butovice, která má silný prodejní potenciál. Je jím velká spádová oblast, zahrnující více než 130 tisíc koupěchtivých obyvatel a snadná dostupnost autem, metrem i pěšky. Oblast, v níž centrum leží, patří mezi jednu z nejmladších v metropoli, s nízkým věkovým průměrem. Nájemce navíc lákají nově plánované projekty na zatraktivnění obchodního centra, jakými jsou například revitalizace interiéru i exteriéru nebo digitalizace. Noví nájemci se mohou těšit také na nadstandardní servis i vztahy.

Před nedávnem následovalo OC Galerie Butovice trend běžný v západní Evropě a proměnilo se v centrum volnočasových aktivit i kvalitního stravování. Přilákalo tak i nové obchody a služby, které tu v posledním půl roce našly svoje nové působiště. Patří mezi ně oblíbený e-shop Bonami, který má nyní i kamennou prodejnu, a to právě v tomto nákupním centru. Nabízí se zde vše pro krásné bydlení. Počátkem března v centru přibyl také obchod kvalitních domácích potřeb Orion. Jde o tradiční, ryze českou společnost, která své zboží prodává v prvním patře. Další novou značkou je Dedoles - veselé ponožky. Tyto ponožky, které nemají stejnou do páru, bude již brzy možné pořídit v přízemí centra, naproti prodejny Tchibo. Vedle ponožek tu budou ke koupi i roušky, trenýrky, dětské punčocháče a mnoho dalšího zboží plného barev. Rovněž v přízemí otevřela i nová prodejna šperků a hodinek Apart. Pořídit tu bude možné jak módní šperky ze stříbra a zlata za příznivé ceny, tak i luxusní produkty, zdobené diamanty a jinými drahými kameny, které uspokojí i náročnější klienty.

Moderní obchodní centrum, to není jen nakupování, ale také služby, zábava a dobré jídlo. Pro muže, kteří se rádi nechávají hýčkat, proto v OC Galerie Butovice vzniká nový Barber shop, kde si každý gentleman může dopřát péči o své vousy a vlasy, jako v klasickém pánském holičství. A zároveň si nakoupit kvalitní kosmetiku. Od nynějška bude v centru možné strávit příjemný čas také ve světě virtuální reality. Otevírá tu herna Game Planet, vybavena nejmodernější technikou, umožňující navštívit vesmír, kouzelný svět nebo vrhat ohnivé koule. Nakonec, pro ty zákazníky, kteří se rádi odměňují dobrý jídlem, se v OC Galerie Butovice v nejbližší době připravuje otevření moderního konceptu Pasta - food court, kde budou moci okusit speciality z těstovin. A kdo dává přednost asijskému jídlu, bude si je moci, jakmile budou uvolněna vládní opatření, vychutnat v zážitkové restauraci Sushi Roll, která funguje na principu running sushi. Svou oblíbenou japonskou specialitu si ovšem zákazníci mohou dopřát už nyní, v současné době má restaurace otevřeno alespoň výdejové okénko.

Podle množství a kvality těchto nových nájemců je tedy vidět, že maloobchod stále žije. "Díky svojí skvělé poloze a dostupnosti má obchodní centrum Galerie Butovice natolik koupěschopnou poptávku, že dokáže uzavírat nové smlouvy i v dnešní nejisté době," zhodnotila atraktivitu centra pro nájemce ředitelka OC Galerie Butovice Michaela Šlégrová.

Nákupní centrum Galerie Butovice je s celkovou plochou 51 500 m2 šestým největším centrem v Praze. Otevřeno bylo v roce 2005. V letech 2016 - 2018 prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, mimo jiné rozšířením o 15 000 m2, které patří třípodlažní prodejně XXXLutz, dříve KIKA. Galerie nabízí služby a zboží v téměř stovce obchodů, včetně hypermarketu Albert. Kromě nakupování poskytuje i zábavu a sport, ať už ve velkém fitness, saunovém světě či řadě unikátních dětských projektů. Nechybí tu samozřejmě ani příjemné kavárny a restaurace.