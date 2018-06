Festival United Islands of Prague bude 22.-23. června, vystoupí i David Koller. Vstupné bude zdarma

O víkendu 22.-23.června se v pražském Karlíně odehraje 15. ročník multižánrového open air festivalu United Islands of Prague. Na 90 000 metrech čtverečních a více než patnácti podiích spolu s Davidem Kollerem, Buty a Vypsanou Fixou vystoupí 100 zahraničních vycházejících hvězd a česko-slovenských objevů. Hlavní zahraniční hvězdou letos budou britští rockeři Arcane Roots. Na jaké další hvězdy a objevy se letos můžeme těšit?

Loni United Islands of Prague překvapily svým připlutím do stále živějšího a atraktivnějšího Karlína, který už dávno není onou omšelou periférií jako kdysi. Spoluzakladatel a producent přehlídky David Gaydečka se přitom nechal slyšet, že původní plán - tedy přivést hudbu do úplného centra města, a oživit mnohdy smutně prázdné pražské ostrovy - považuje za splněný, zatímco přesun do Karlína, mnohdy chápaného jako čtvrť, kde se pouze pracuje a bavit se pak lidé chodí jinam, naopak za novou výzvu. Zájem návštěvníků ukázal, že tato úvaha byla správná, a i letos tak festival opanuje Karlínské náměstí a pro dopravu uzavřenou a v pěší korzo proměněnou Křižíkovu ulici i její přilehlé okolí. A zatímco "přespolní" návštěvníky lákají United Islands of Prague na jména, o kterých se stále více mluví a určitě ještě mluvit bude, pro místní obyvatele naopak připravil vystoupení těch osvědčených a oblíbených. Ozdobou programu se tak stanou živelná a energická Vypsaná fixa, jejíž loňské album Tady to někde je patří v historii kapely k nejpovedenějším, stále vtipní a instrumentálně hraví Buty, kteří se i po dvaatřiceti letech nebojí spojovat své muzikantství s až pubertálně nezávazným humorem, a především pak David Koller, který vedle kapely Lucie, se kterou připravuje nové album, nezapomíná ani na svůj band.

Program láká na zhruba stovku účinkujících na patnácti scénách. Z výraznějších, a dnes už zdaleka nikoli jen začínajících skupin, na které pořadatele sázejí, je určitě dobré zmínit německé Leoniden. Popularitu indie-rockové pětice z Kielu určitě nakoplo úspěšné předskakování na turné Franz Ferdinand nebo vystoupení mezi sledovanými nadějemi na festivalu Eurosonic, ale především pověst kapely, která se nebojí spojovat svižné a energické kytary s všudypřítomnými melodiemi a výrazně tanečními rytmy, což z jejich koncertů dělá zábavnou a hudebně pestrou show.

Příznivce rockové energie zas určitě zaujmou britští Arcane Roots. V jejich hudbě se prolíná hned několik směrů současného alternativního rocku: progresivně rockové kompoziční postupy, odsekávaná a muzikantsky náročná math-rocková divokost, i z melancholií vzedmuté post-hardcoreové vlny. Kromě pověsti skvělých a živelných koncertů se triu podařilo nahrát i dvě povedená alba, která se obě dostala až do první desítky britského žebříčku.

O tom, že United Islands neloví jen na západoevropské hudební scéně, svědčí pozvání rumunských Vama. Poprockeři z černomořského pobřeží o své hudbě sebevědomě říkají, že "vzbuzuje naději a zabíjí pasivitu," ale stejně tak lákadlem na jejich vystoupení může být přirovnávání ke Coldplay nebo The Killers. A své výrazné zástupce i letos bude mít na festivalu i Rakousko, odkud přijedou objevy přehlídky Waves Vienna a oblíbenci známého Radia FM4, At Pavillon. Vídeňská indie-popová čtveřice s charismatickým frontmanem Mwity Matarem se už v minulosti objevila v Praze i v Brně, a tak se dá předpokládat, že i tentokrát jí u nás přibydou noví fanoušci, a to ještě dříve, než jí vyjde její debutové album. A důkazem, že si žánrový záběr Ostrovů ani tentokrát neklade zbytečná omezení, může být i to, že v programu vedle sebe nalezneme mexického jazzového klavíristu Alexe Mercada, německé electro-rockery Blackout Problem, novozélandského zpěváka a písničkáře Thomase Olivera, který se pohybuje i v tak vzdálených hudebních světech, jakými je country a drum´n´bass, zatímco jeho zpěv prozrazuje lásku k soulu, případně elektroniky Hearts Hearts, označované za rakouskou odpověď na to, co dělají Bon Iver, Son Lux či Jamie XX. Svoje místo ale mají v programu i stále svěží interpreti z Čech a Slovenska - ať už jde o divočící rockery The Drain, zasmušilé melodiky Piano či debutující jméno slovenské dreampopové scény, bratislavské Says.

Není pochyb, že United Islands of Prague už jsou mezi ostatními přehlídkami zavedenou značkou, a jejich program je inspirující pro kohokoli, kdo hledá neoposlouchané talenty. Zcela poprvé však dává těm interpretům, kteří to se svou hudební dráhou myslí vážně, možnost pro ni i něco aktivně udělat.

"Všichni víme, že je u nás mnoho kapel, které dělají hudbu především pro sebe a své kamarády. Pak jsou ale i ti, kteří touží zahrát si na velkých pódiích, spolu se svými vzory a idoly, nechtějí, aby kapela pro ně byla pouhým koníčkem, a jsou ochotni na sobě pracovat. A právě takové hledáme a máme pro ně zajímavou nabídku," usmívá se nový ředitel United Islands of Prague Radim Svatoň. Kapely, které se samy zaregistrovaly na stránkách festivalu, proseje po úvodním hlasování fanoušků sítem také porota, skupina Objevitelů v čele s Davidem Kollerem. Patnáct nejúspěšnějších dostane šanci si zahrát na Klubové noci letošního ročníku a ten, který se ocitne na nejvyšší příčce, dostane prostor k vystoupení přímo v hlavním programu, a navíc v atraktivní čas ihned po Davidu Kollerovi. Který mu tak bude dělat "předkapelu" a osobně ho uvede na scénu. Po nejrůznějších soutěžích, jejichž vítězové pak končí na nejmenším pódiu někde v koutě areálu, a navíc jim je určen čas v brzkém odpoledni, kdy se publikum teprve schází, se podobný nápad jeví přinejmenším jako příjemná změna.