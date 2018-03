Festival Jeden svět představuje svůj program, promítne 128 filmů z 52 zemí světa

Nevšední dokumenty, zajímaví hosté nebo třeba virtuální realita. Festival lidskoprávních filmů Jeden svět se letos koná už po dvacáté, a to od 5. do 14. března 2018 v Praze a pak v 36 dalších městech po České republice. Letošní Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, vyzívá k aktualizaci systému. Tak nevypínejte počítač, může to trvat několik minut! Stále větší část našich životů se totiž odehrává ve virtuálním online světě, kam se často přesouvá i problematika lidských práv.

Lidskoprávní tematika na filmových plátnech Letos se na festivalu představí 128 filmů, z toho 20 v premiéře. Festivalový program tradičně pracuje s širokou lidskoprávní definicí, filmy s danou tematikou letos přicestovaly do Čech z 52 zemí světa. Diváci a divačky se mohou těšit na nekonvenční snímky z politického prostředí, Jeden svět bude také hledat odpovědi na různé sociální otázky, nebo nabídne dokumenty o životním prostředí. Lidská práva nejen v kyberprostoru Zahajovacím snímkem festivalu je působivý film Čističi, který ukazuje životy tzv. moderátorů obsahu na sociálních sítích, a to v tom nejreálnějším světle. Bezejmenní lidé v bezejmenných budovách ve filipínské Manile rozhodují o tom, co uvidíme na své facebookové zdi. Dokument, který se přímo váže k aktualizaci systému, na festivalu uvede osobně jeho režisér Moritz Riesewieck. Festival ale nezůstane jen v kyberprostoru, problematiku lidských práv nahlíží z mnoha různých úhlů pohledu. Nabídne také mnoho intimních zpovědí a průniků do života lidí v nelehké situaci. Jedním z nich je dokument maďarské režisérky Bernadett Tuza-Ritter V zajetí, který prostřednictvím protagonistky Mariš odhaluje případ otroctví, jež je v současné východní Evropě stále přítomné. Nezávislá autorka rovněž přijede svůj snímek sama představit. Návštěvníci festivalu by si neměli nechat ujít ani válečný dokument O otcích a synech. Snímek zachycuje islámskou radikalizaci dětí podporovanou jejich nejbližší rodinou. Dramatický film z úzkostného prostředí válčením sužované Sýrie natočil Talal Derki, který rovněž přijal pozvání Jednoho světa. Silné dokumenty z domácí dílny i vážení zahraniční hosté Všechny promítané filmy se divákům představí v patnácti soutěžních kategoriích. Porota složená ze zástupců mezinárodních festivalů bude již podruhé rozhodovat o nejlepším dokumentu v kategorii Česká soutěž. O domácí ocenění se utká deset filmů z tuzemské produkce. Za zmínku bezesporu stojí Budovatelé říše od režiséra Andrana Ambramjana, kteří představují inscenovanou show lokálních extremistických bojovníků proti islámu. Budovatelé říše | Foto: Jeden svět Soutěžní kategorie Máte právo vědět je zajímavá už samotnou porotou. Zasedne v ní například Lina Ben Mhenni, známá bloggerka a aktivistka z Tunisu. Kategorie, kterou bude hodnotit, přináší snímky odkrývající závažná porušování lidských práv. Lina promluví i na slavnostním předávání ceny Homo Homini, kterou společnost Člověk v tísni každoročně uděluje během zahájení festivalu. Cena je věnována osobnostem, které se výrazně zasadily o demokracii a jsou lidskoprávními aktivisty. Lina Ben Mhenni | Foto: Jeden svět Jednou z letošních novinek je sekce dokumentů Americana, která nabízí pohled na aktuální společenskou situaci v USA. Kromě politické sféry a situace v Bílém domě bylo pro tvůrce alarmující palčivé téma postavení Afroameričanů. Silný příběh o dospívání na drsném americkém předměstí s názvem Pro Akheema v Praze na festivalu představí režisér Jeremy S. Levine. Může kino mluvit? Festival není jen promítání filmů. Letošní novinka Mluvící kino přinese šest velkých debat k vybraným filmům na aktuální témata, která rezonují napříč společností. Diskutovat se bude o tématech jako prediktivní kriminalistika, politická situace v současných USA, populismus v Evropě nebo vliv dezinformací. Pozvání přijala například polská aktivistka a zakladatelka hnutí Cziarny Protest Marta Lempart. Speciální hostkou festivalu bude i mezinárodně uznávaná aktivistka Wai Wai Nu. Všechny podrobné informace k jednotlivým projekcím, ceně vstupenek a doprovodnému programu jsou na oficiální webové stránce festivalu Jeden svět.

autor: komerční článek | 22. 2. 2018