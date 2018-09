Exotická dovolená Čechy táhne, na východ do Indického oceánu i na západ do Karibiku

Nestihli jste si letos užít odpočinek u moře nebo ho jednoduše bylo málo? Nevěšte hlavu a objevte země, kde léto z pohledu Evropana, nikdy nekončí.

Dopřejte si odpočinek na bělostných plážích Dominikánské republiky, ponořte se do víru nočního života v thajském Bangkoku. V nabídce FIRST MINUTE zájezdů navíc ušetříte!

Dovolená v latinském rytmu

Nelákalo vás někdy zjistit, jaké je to pít vychlazený nápoj z čerstvě utržených kokosů ve stínu palem na bělostných plážích? Pokud ano, zamiřte letos do Dominikánské republiky. Léto tam nikdy nekončí a moře si stále drží teplotu příjemných 25 stupňů. "Dominikánská republika patří mezi cenově velmi zajímavé destinace, dobrou cenu určitě podpoří nákup zájezdu v režimu first minute. Místní hoteliéři navíc nabízejí velmi kvalitní služby," přibližuje destinaci ředitelka portálu dovolena.cz Eva Sedlmajerová.

Pokud jste příznivci akční dovolené, nezklame vás ani vnitrozemí ostrova Hispaniola, o který se Dominikánská republika dělí se svým sousedem Haiti. V oblasti Damajagua si můžete vyzkoušet canyoning - adrenalinový zážitek, kdy se budete vybaveni helmou a vestou a jištěni lanem prohánět divokou vodou tamních strží.

Na vlně latinských rytmů se můžete svézt i na nedaleké Kubě. Většina turistů, kteří přijíždějí na tento ostrov, zůstává na pláži Varadero a na výlet míří do nedaleké Havany. Pokud chcete zažít Kubu trochu jinak, vypravte se třeba do krasové oblasti Viňáles. Naleznete tam i rozsáhlé tabákové plantáže, ze kterých pocházejí proslulé kubánské doutníky.

Perly Indického oceánu

Pokud ale hledáte spíše pláže vybízející svým klidem takřka k meditaci, zamiřte z Evropy na východ, do Indického oceánu. Mezi Čechy čím dál víc oblíbená letoviska patří souostroví Maledivy. Zvykli si jej navštěvovat i mimo hlavní turistickou sezónu, ta tam začíná s vánočními svátky. Ceny mimo ni jsou totiž mnohem přívětivější.

Mezi hojně navštěvované destinace patří také Thajsko. "A to nejen kvůli vyhlášenému nočnímu životu v jeho hlavním městě. Řada Čechů se naopak Bangkoku ale vyhýbá a míří přímo na thajské ostrovy jako je Ko Samui, Krabi nebo Phuket," vysvětluje Eva Sedlmajerová. Máte radši soukromí a hledáte opuštěné pláže? Nebo naopak chcete prožít dovolenou plnou zážitků jako jsou vyjížďky mezi vápencové krasové ostrovy? Thajsko nabízí vše.

Mezi stoupající hvězdy patří bezesporu Zanzibar. Letos na něj zamířilo o 16 % klientů portálu dovolena.cz více než před rokem. Kromě průzračného možné a nekončících lagun tu na vás čeká i nemalé dobrodružství. Můžete se třeba vydat na takzvaný Prison island, kde najdete želvy obrovské vážící až 200 kilogramů nebo do pralesa Jozani či po stopách Fredieho Mercuryho do hlavního města Stone Town.

Za exotikou od sousedů



S končící letní sezonou ustává ruch na menších českých letištích. Na svoji exotickou dovolenou se tak nejspíše vydáte jako ostatní ze sousedních zemí.

Pokud cestujete s některou z rakouských či německých cestovních kanceláří a odlétáte z Vídně, Mnichova či Drážďan, na letiště vás pohodlně odvezou žluté autobusy anebo můžete využít bonusu v podobě parkování na letištích zdarma nebo se slevou: "K vybraným zájezdům poskytujeme našim klientům dopravu autobusy RegioJet na zahraniční letiště zdarma nebo parkování ve Vídni a Mnichově zdarma" doplňuje ředitelka portálu dovolena.cz Eva Sedlmajerová.