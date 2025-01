Exkluzivní barvy a větší paměť. Akční nabídky na novou řadu Samsung Galaxy S25

Předobjednávky na nové modely řady Galaxy S25 jsou tady. Exkluzivní barvy, dvojnásobné úložiště zdarma, sleva na Galaxy ekosystém a další bonusy. Koupit si nový telefon na oficiálním e-shopu Samsung se vyplatí.

Nové modely série Galaxy S25 mají prvotřídní hardwarovou výbavu. Očekávat můžete ale i nejmodernější softwarové funkce, včetně pokročilé umělé inteligence. Do nabídky Samsungu se zařazují modely Galaxy S25, dále větší Galaxy S25+ a v neposlední řadě také špičkový Galaxy S25 Ultra. Novinky si zájemci můžou předobjednat od 22. ledna do 6. února nebo do vyprodání zásob. Na objednávky rovněž platí doprava zdarma.

Tři exkluzivní barvy

V e-shopu samsung.cz najdete i tentokrát trojici exkluzivních barevných variant. U smartphonu Galaxy S25 Ultra jsou to barevné varianty Titanium Jetblack, Titanium Jadegreen a Titanium Pinkgold. Modely Galaxy S25 a S25+ pořídíte v barevných variantách Blueblack, Coralred a Pinkgold. Společně s tím najdete v e-shopu také široký výběr krytů.

Vyšší paměť, nižší cena

Objednávky provedené do 6. února budou mít zásadní výhodu v tom, že za cenu nižšího úložiště získáte to větší. Stačí vložit do košíku model s větším úložištěm a zadat promo kód UPGRADE. Po jeho uplatnění se cena telefonu sníží na cenu stejného modelu s menším úložištěm.

Čím víc, tím výhodněji

Čím víc toho objednáte, tím bude nákup výhodnější. Pokud k nákupu některého smartphonu z rodiny Galaxy S25 přidáte druhý vybraný produkt z jiné kategorie (můžou to být tablet, hodinky či sluchátka), získáte slevu 10 % a pokud bude ve vaší objednávce ještě třetí položka, zvýší se sleva dokonce na 15 %.

Věrnostní body, výkup použitého zařízení a další slevy

Za nákupy na oficiálním e-shopu Samsungu můžou přihlášení uživatelé sbírat věrnostní body, které lze následně směňovat za slevy na produkty. Při nákupu nových smartphonů série Galaxy S25 dostanete navíc extra porci bodů, takže sleva na další produkt bude ještě vyšší.

Stále také platí, že můžete využít akce Trade-In, kdy společnost vykoupí vaše staré zařízení a jeho hodnotu vám pošle zpět. Jestliže nakupujete v mobilní aplikaci Samsung Shop, dostanete s kódem APPKA5 slevu 5 %. Stejně tak s kódem MUJ-PRVNI-NAKUP dostanete tuto slevu i na webu. Navíc je tu promo kód ACC50, se kterým získáte slevu na příslušenství kompatibilní se sérií Galaxy S25.

Další akce zahrnují možnost získat zařízení Smart Tag2 za korunku, pokud nový telefon objednáte do 27. ledna. Nebo můžete získat voucher 2 500 Kč na nákup v e-shopu, pokud pošlete recenzi na svůj nový telefon. To však platí jen pro 150 nejrychlejších zákazníků. Slevu 7 % můžou získat rovněž studenti s platným průkazem a novinky lze také kupovat na splátky přes Home Credit nebo Klarna.