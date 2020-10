Eurazio Center: Mobilní optická laboratoř a zprostředkování dovozu strojů z Asie

Optická pohotovost zajistí možnost údržby či oprav laserových hlav a zdrojů přímo u zákazníka.

V reakci na nejčastější potřeby našich zákazníků a také s ohledem na covidová opatření snižujeme náklady a dobu nutnou pro klíčové služby v oblastech:

Servisy laserových hlav.

Výměny a čištění laserových čoček.

Servisy laserových zdrojů.

Mobilní optická pohotovost je naše nová pojízdná technická laboratoř. Vybavili jsme ji tím nejlepším zařízením a na zavolání tak můžeme velmi rychle přijet pomoci obnovit výrobu na vláknových řezacích laserech. Optická laboratoř je vybavena:

Svářečkou optických vláken na opravy laserových zdrojů.

Náhradními díly, které naši klienti nejčastěji potřebují (laserové hlavy, optické komponenty).

Přetlakovým čistým prostředím pro práci s optickými prvky.

Vlastním nezávislým zdrojem elektřiny.

Klimatizovaným boxem bránícím srážení vlhkosti na optických prvcích.

Měřící technikou s možností kontrolovat výkony vláknového laseru až do 15 kW.

Tato služba je doplňkem naší tradiční formy servisu, jež fungovala formou zápůjčky zdroje či hlavy po dobu opravy, mnohdy ale také končila odstavením stroje na 3 - 5 dní a náročným servisováním stroje. Logicky tak nyní odpadá nutnost času stráveného montáží náhradního zapůjčeného zařízení, dojezdy do servisního centra a opět celé kolečko při vracení hlavy či zdroje zpět do stroje.

Důležitým faktem, který by měl každý vlastník laseru vědět, je, že optické části stroje není možné opravovat či čistit v prašném prostředí. Bylo by to jako operovat na skládce odpadu a snažit se být sterilní v místě, kde to prostě nemůže být reálné.

Servisujeme vlastní stroje i stroje jiných výrobců, specializujeme se na CNC vyrobené v Asii, neboť s nimi máme mnohaleté zkušenosti. Mezi ně patří vláknové lasery, ohraňovací lisy, CO2 lasery pro zpracování nekovových materiálů a další. Provádíme veškeré úkony spojené s údržbou i opravami, od výměny laserové CO2 trubice a seřízení optické trasy až po opravu zdrojů Raycus či zvýšení výkonu vláknového laseru jeho výměnou a umíme si poradit s neposlušným značícím laserem či CNC frézkami.

Již 10 let dodáváme tyto stroje našim zákazníkům, máme e-shop s náhradními díly i s díly pro sestavení vlastních CNC strojů - cnc.inshop.cz. Víme, co děláme.

Dovoz strojů z Asie

Další službou, kterou našim klientům (vedle prodeje strojů) nabízíme, je zprostředkování dovozu laserů a CNC strojů z Číny. Situace nám ani našim asijským kolegům nedovoluje obchodovat tak, jak jsme byli zvyklí. Přesto, a i přes veškeré titulky v novinách a nálady ve společnosti, platí, že přímé dovozy z Číny či Asie jsou čím dál častější.

Zvažujete dovezení stroje napřímo? Nechcete platit Evropským prodejcům ceny často výrazně vyšší než při nákupu stroje přímo od výrobce? Nabízíme vám pomoc s dovozem pouze v tom rozsahu, který považujete za nutný. Můžeme nabídnout:

asistenci při výběru stroje,

komunikaci s dodavatelem podpořenou naší kanceláří přímo v Číně a kolegy plynně, hovořícími čínsky,

převzetí před předáním do dopravy,

clení,

dopravu,

instalace,

BOZP,

zaškolení obsluhy,

ve spolupráci s dodavatelem výrazně rychlejší servis,

a pokud vás napadne ještě něco dalšího, neváhejte se nás na to zeptat.

Máme hotovou infrastrukturu a nabízíme vám ji k využití. Nemusíme být nutně dodavateli nového stroje, jak jsme byli zvyklí doposud. Můžeme vám být skvělým partnerem se zkušenostmi, který zajistí, aby stroj splňoval to, co od něj očekáváte.