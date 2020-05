Edenred rozdá 30 tisíc obědů. Pomáhá tak rozhýbat restaurace

S rychlou pomocí pro rozjezd restaurací přichází společnost Edenred.

Lidem, kteří do nich nyní budou chodit na jídlo, dá každý šestý oběd zdarma . "Restaurace v posledních týdnech prošly historicky nejtěžší zkouškou a cítíme jako svoji povinnost jim ze svých prostředků pomoci k novému růstu," uvádí generální ředitel Edenredu Nicolas Eich.

O co konkrétně v aktivitě Edenredu jde? Doslova o 30 tisíc obědů zdarma . Získat je mohou všichni majitelé nejrozšířenější tuzemské stravenkové karty Ticket Restaurant Card nebo karty na stravování a volnočasové aktivity Edenred Card.

"Nárok na jeden oběd zdarma v hodnotě 131 korun získá ten, kdo se aktivně zapojí do naší výzvy na adrese dorestaurace.edenred.cz, a to za každých pět zaplacených obědů. Projekt probíhá až do konce června," říká Nicolas Eich.

Akci oběd zdarma zvolil Edenred proto, že rychle dokáže přivést do restaurací velké množství lidí a zajistit jim tak finanční příjmy, které jsou v restartu podnikání klíčové.

"Naším posláním je podpora zdravého stravování zaměstnanců, které je pro většinu z nich zajišťováno právě v restauracích. Ty jsou důležité nejenom jako místo, kam se chodíme najíst, jsou i prostorem pro setkávání přátel, rodin a komunit i obchodních partnerů. Věříme, že se do akce zapojí co nejvíce lidí. Víme, jak byli k hospodám solidární v minulých týdnech, kdy je podporovali nákupem jídel z okénka a od rozvozových společností. Jsme přesvědčeni, že snaha lidí pomoci restauracím bude pokračovat," doplnil Eich.

Edenred má v tuzemsku síť celkem 20 tisíc partnerských restaurací, tedy naprostou většinu z těch, ve kterých se v tuzemsku podávají jídla. Platit stravenkovou kartou lze ve velké části z nich, a to ve všech regionech České republiky od velkých měst až po obce. Částku 131 korun na oběd zdarma Edenred zvolil proto, že tato částka odpovídá hodnotě ideální stravenky a zároveň kopíruje průměrnou útratu za jeden oběd.

Edenred pomáhal hospodám už od vypuknutí koronavirové krize. Personálu těch, které už v první vlně nezastavily prodeje a nabízely jídla z okénka, zajistil ochranné roušky, zároveň na svých stránkách zprovoznil vyhledávač fungujících provozoven. Poté se stal jedním z partnerů projektu #ZachraňHospodu. Firma rovněž letos nebude vyplácet dividendy a ponechá zisk v tuzemsku, kde hodlá rozšířit investice do digitálních produktů.

Projekt je součástí celosvětové iniciativy Edenredu More than ever. V jeho rámci skupina Edenred zřídila stejnojmenný fond, který podpoří projekty v hodnotě až 15 milionů euro a bude investovat do konkrétních opatření zmírňujících dopady koronavirové krize.