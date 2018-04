Dům nebo byt? Byt v Rezidenci Park Masarykova

Dnešní způsob života v moderní společnosti nahrává kvalitním projektům bytové výstavby na unikátních místech v centru měst. Lidé chtějí bydlet v klidu a bez starostí. Pořízení takového bydlení s sebou často nese náklady srovnatelné s nákupem domu, a přesto se to vyplatí. Jak je to možné?

Typickým příkladem je novostavba Rezidence Park Masarykova vyrůstající v exkluzivní lokalitě parkové čtvrti sousedící přímo s centrem města Liberce. Rezidenční byty od velikosti 3+1 nabízejí komfortní bydlení s balkonem i terasou, případně předzahrádkou, sklepní prostory, krytý parking, a hlavně soukromí v klidném zázemí, které je srovnatelné s bydlením ve vlastním domě. Ovšem v domě imaginárním, neboť na podobně prestižní adrese v současné době pozemek téměř neexistuje. "Koupit kvalitní pozemek v krajském městě, jako je Liberec, není vůbec jednoduché. Na trhu bohužel není ani dostatek kvalitních novostaveb rodinných domů na hezkých místech," říká Martin H., realitní a finanční makléř.

Nabídky pozemků na prodej jsou v dnešní době velmi omezené, ceny běžně začínají na 3 000 Kč/m2 a horní hranice je neomezená. Na lukrativních místech pro rezidenční výstavbu není ojedinělá podmínka minimální velikosti pozemku, často 1 000 m2 nebo i více. "Kvalitní zasíťovaný pozemek přijde minimálně na 3 miliony korun, a to je teprve začátek. Pak přicházejí na řadu stavební úřady a jejich podmínky, jak má dům vypadat, náklady na projektovou dokumentaci, výběr spolehlivé stavební firmy a samotná realizace," vypočítává Havlík.

Pokud by se výsledná cena domu měla alespoň přiblížit ceně pořízení moderního bytu v Rezidenci Park Masarykova, musel by takový dům stát na periferii města nebo v okolních obcích. S tím jsou obvykle spojeny velké časové nároky na pravidelné dojíždění do škol a za prací. "Často s klienty, kteří měli to štěstí, získali kvalitní pozemek a začali stavět dům, řeším kromě splátek hypotéky i ukládání peněz na budoucí opravy, protože i dnešní novostavba bude potřebovat za 20 let zrekonstruovat," upozorňuje Martin Havlík. Pokud se bavíme o údržbě nemovitosti, je třeba připočíst i čas, který je třeba věnovat pravidelné péči, jako je sekání trávy nebo odklízení sněhu. "Ze svých zkušeností realitního a finančního konzultanta se čím dál víc setkávám s tím, že pro mé klienty je důležitější strávit svůj volný čas kvalitně s rodinou, s přáteli, sportem v přírodě nebo chozením za kulturou, místo práce kolem domu," dodává.

Developerský projekt Park Masarykova je ideální pro toho, kdo chce mít hodnotnou nemovitost, jejíž cena dále poroste a bude moci využívat všech výhod bydlení v centru města s velkou dávkou soukromí a klidu. V případě Parku Masarykova jsou v blízkosti školy, sportovní areály, kulturní instituce, parky, a to vše v docházkové vzdálenosti. "Koupí bytu v podobném projektu klient určitě neprohloupí, protože nemovitosti na prestižním místě v krajských městech uchovávají svou hodnotu a časem rostou," konstatuje Martin Havlík. Podobným developerským projektům podle něj nahrává i fakt, že ve všech evropských městech se snaží radnice využívat nezastavěné a nevyužité plochy uvnitř měst, protože nemusí řešit náklady na budování nové infrastruktury do a její údržbu.

Unikátní projekt osobně představíme v našem zákaznickém centru REZIDENCE PARK MASARYKOVA. Kontaktujte nás na zákaznické lince 800 99 77 66 nebo navštivte stránky www.parkmasarykova.cz