Držitelé karet Mastercard platí v Česku pomocí jedinečné služby Apple Pay

Uživatelé platebních karet Mastercard a mobilů Apple mohou od 19. února platit pomocí služby Apple Pay. K dispozici je držitelům karet vydaných bankami Air Bank, J&T Banka, Komerční banka, mBank, MONETA Money Bank a společnostmi Edenred a Twisto. Postupně se připojí i další, třeba ČS nebo ČSOB.

Pro spuštění služby Apple Pay je třeba přidat patřičnou platební kartu výše jmenovaných bank a společností v aplikaci Wallet. Těšit se z jednoduchého a bezpečného placení se mohou nejen uživatelé mobilů různých modelů od iPhone SE až po iPhone XR, ale i hodinek Apple Watch. Pokud však chce uživatel využívat Apple Pay na více svých zařízeních, musí vždy kartu přiřadit zvlášť. Pro zdárné fungování Apple Pay je také důležité mít instalovaný aktuální software.

Klíčové pro Apple Pay jsou bezpečnost a ochrana soukromí. Služba Mastercard Digital Enablement Service (MDES) používá nejpokročilejší platební technologie - EMV, tokenizaci a kryptografii - k zajištění integrity informací o držitelích karet. Při použití platebních karet s Apple Pay se jejich čísla nikde neukládají, místo toho je přiřazen jedinečný číselný kód, který je šifrovaný a bezpečně uložený na používaném mobilním zařízení držitele karty. Každá transakce je tak povolena pouze s jednorázovým unikátním dynamickým bezpečnostním kódem.

V kamenných prodejnách a provozovnách lze s Apple Pay jednoduše platit všude tam, kde přijímají bezkontaktní platební karty. V České republice je přes 90 procent vydaných platebních karet bezkontaktních a více než tři čtvrtiny platebních terminálů tuto technologii podporují. K placení lze použít iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS Max, iPhone XS a iPhone XR a všechny modely Apple Watch.

Online nakupování v aplikacích a na webových stránkách podporujících službu Apple Pay je jednoduché s Touch ID nebo ověřením totožnosti přes Face ID na iPhonu X. Díky službě Apple Pay není třeba ručně vyplňovat zdlouhavé formuláře nebo opakovaně zadávat informace o přepravě a fakturaci zboží.

Při placení za zboží a služby na cestách v aplikacích nebo prohlížeči Safari pracuje Apple Pay s modely iPhone 6, iPhone SE, iPad Pro, iPad (5. generace), iPad Air 2 a iPad mini 3 nebo novějšími. Apple Pay lze využívat i v prohlížeči Safari na libovolném počítači Mac vyrobeném od roku 2012 a s operačním systémem MacOS Sierra; platba se potvrdí modelem iPhone 6 nebo novějším, hodinkami Apple Watch nebo pomocí Touch ID na novém MacBooku Pro.

