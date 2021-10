Druhá šance pro krabice? Dává jim ji Rotobal

Jestli je pro naši současnou společnost něco typické, pak rozhodně to, že enormně plýtváme. Obaly se nám pomalu ani neohřejí v ruce, a už jimi zase plníme kontejnery a odpadkové koše. Přitom by některé mohly sloužit dál. Právě na tento nešvar moderní doby reaguje projekt Rotobal.

Dalo by se říci, že na počátku všeho byl údiv. Nad tím, proč se jednou použité, prakticky nové krabice zase vyhazují. Ačkoliv je jejich funkčnost stále stejná. Právě tak se zrodil nápad, že by bylo možné dát přepravním obalům ještě jednu šanci. „Dříve jsme se zabývali prodejem standardních nových obalů. Tlak na co nejlevnější obal tu byl odjakživa. Spousta zákazníků totiž nahlíží na obal jako na nutné zlo. Jednou, při jednání u zákazníka, jsme viděli na skladu naše krabice, které byly označené jako odpad a připravené k odvozu na skládku nebo do druhotných surovin. Trhalo nám to srdce, protože byly opravdu jako nové, a my v nich viděli tu spoustu námahy a péče, kterou jsme jim věnovali. V tu chvíli nás to napadlo. O tyhle krabice by určitě byl ještě zájem! Zákazníka by si jistojistě našly a ušetřili by na tom všichni: dodavatel, zákazník i životní prostředí,“ vzpomíná na prvotní impulz, jenž dal vzniknout projektu Rotobal, jednatel společnosti Jaroslav Barák.

Od nápadu k realizaci





Původní myšlenkou bylo, že by se použité obaly prodávaly formou bazarového tržiště, na němž by je mohly firmy inzerovat a kde by si každý zákazník našel to, co potřebuje. „Nicméně od této myšlenky jsme upustili, protože by pravděpodobně vyvstaly problémy s několikanásobným dopravným a také s rozdílnou kvalitou použitých obalů, pokud by si zákazník vybral více rozměrů obalů, a ty by mu pak přišly z několika různých firem. Nakonec jsme si tedy pronajali sklad a začali obaly vykupovat a svážet je do Moravské Třebové. A také třídit tak, aby zákazník dostal opravdu jen ty dále použitelné,“ vysvětluje Jaroslav Barák. Samotný výkup je pak poměrně jednoduchý: „Od dodavatele, který má zájem s námi spolupracovat, si vyžádáme pár informací o kartonech, jenž má k dispozici. Zajímají nás hlavně informace o rozměrech, typu kartonu, množství a o místě uskladnění. Ideální je i nějaké doplňující foto, popřípadě se na kartony ještě přijedeme podívat,“ nastiňuje celý proces jednatel s dovětkem, že následně vypracují pro dodavatele cenovou nabídku. „Nabízená výkupní cena bývá vyšší, než by dodavatel dostal za odvoz kartonů do sběrných surovin. Když nám cenu odsouhlasí, obaly si u něj vyzvedneme na vlastní náklady. Pak většinou pár prvních zavážek odkontrolujeme, abychom měli představu o tom, v jaké kvalitě můžeme obaly od dodavatele očekávat. Po přebrání hned putují na eshop,“ říká Jaroslav Barák a dodává, že obaly vykupují z celé České republiky. Zdůrazňuje ještě, že do prodeje se po následném třídění nedostanou ty, které jsou potrhané, mokré nebo mastné. „Prodávané krabice pak na eshopu Rotobal.cz co nejpřesněji popíšeme. Jestli byly použité, zde mají potisk nebo třeba zbytky lepicích pásek a podobně. A také každou krabici zvlášť nafotíme, aby měl zákazník co nejlepší představu o tom, co kupuje,“ doplňuje.

Mnohanásobný zisk





Vsadit na použité obaly je výhodné pochopitelně i pro zákazníky. Jejich cena totiž bývá mnohem přívětivější, než je tomu u obalů nových. „Použité obaly vycházejí minimálně o polovinu levněji než ty nové, mnohdy i lépe. Nicméně, často se nejedná ani o použité obaly. Běžně totiž vykupujeme i nepoužité, nevyužité obaly z přebytečných skladových zásob. Zákazníkovi například skončí projekt a krabice, které již nevyužije, nám odprodá. Pak se jedná o krabice přímo z výroby,” uvádí Jaroslav Barák. Nevydělá na tom ovšem jen ten, kdo krabice odprodá a následně si je odkoupí. Projekt Rotobal totiž zásadně šetří i životní prostředí. A to z toho důvodu, že odpadá nutnost likvidovat staré obaly, zároveň se ušetří na výrobě nových. Uspoří se dřevo, energie, odpadá logistika a další přidaná práce. Použití mají přitom i ty krabice, které se už na opětovný prodej nehodí. Nejsou-li znečištěné chemicky či umaštěné, je možné z nich vyrobit fixaci do krabic. „Kartony, které nejsou vhodné k dalšímu prodeji, umíme zpracovat na fixační materiál. Jedná se o kartonovou vlnu, kterou se dá vyplnit volné místo v kartonu. Výhodou je, že tvoří spolu s krabicí jednodruhový odpad. Minimalizujeme tak množství papíru, které končí na skládkách,“ uvádí závěrem jednatel Rotobalu.