Dopřejte si dokonalou kávu v pohodlí domova

Lahodnou kávu s bohatou mléčnou pěnou si doma připravíte na jeden stisk tlačítka. Bude z čerstvě umleté kávy, jemně napěněného mléka a přesně podle vaší chuti. Prostě stejně dokonalá jako ve vaší oblíbené kavárně.

Aby to bylo opravdu tak jednoduché, stačí si pořídit plnoautomatický kávovar Philips 5000 LatteGo, který umí připravit až 6 druhů kávy jedním stiskem tlačítka. Naplníte zásobník vodou a napěňovač mlékem, nasypete kávová zrna, zapnete přístroj a přiložíte šálek. Pak již stačí stisknout jedno tlačítko a za chvilku už v šálku voní perfektní káva s bohatou a jemnou mléčnou pěnou.

Philips 5000 LatteGo je moderní přístroj, jehož inovativní technologie zjednodušují provoz i údržbu. Začněme zásobníkem na vodu. Do něj můžete nalít vodu z kohoutku, protože patentovaný vodní filtr Philips AquaClean zabraňuje usazování vodního kamene. To výrazně usnadňuje údržbu a když budete filtr pravidelně měnit podle upozornění kávovaru, nebudete muset vodní kámen odstraňovat až do 5000* šálků kávy.

Kávová zrna v patentovaném zásobníku s aroma těsněním vydrží déle čerstvá. O jejich umletí se pak postarají 100% keramické mlýnky, které jsou extrémně přesné a zabraňují připálení kávy. Na vás bude jen výběr kávových zrn. Každému totiž chutná něco jiného, někdo upřednostňuje po italsku výrazně pražená zrna odrůdy arabica, někomu naopak chutná kyselejší odrůda robusta.

Další výraznou předností plnoautomatického kávovaru Philips 5000 LatteGo je inovativní napěňovač mléka LatteGo. Připraví tu nejjemnější krémovou pěnu díky vzájemnému míchání mléka, páry a vzduchu v optimálním poměru. Celý systém napěňování mléka je velmi jednoduchý a vyčistíte jej pod tekoucí vodou do 15 sekund. Nespotřebované mléko pak snadno v nádobě s víčkem uložíte do chladničky.

Předností plnoautomatického kávovaru Philips 5000 LatteGo je možnost nastavení nápoje na míru. Rádi experimentujete? Máte příležitost! U každého ze šesti nápojů si nastavte sílu nápoje, jeho objem a teplotu a vyberte si takovou jemnost namletí kávy, jaká vám bude nejvíc vyhovovat. Ideální kombinaci si pak můžete uložit a každá další káva bude přesně podle vašeho gusta.

Pokud namítáte, že to všechno zní krásně, ale co čištění, tak to je tak snadné, až se tomu nechce věřit. Samotný kávovar se sám propláchne po každém připraveném šálku. Spařovací jednotku snadno vyjmete a opláchnete pod tekoucí vodou, stejně jako mléčný systém LatteGo.

*Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.