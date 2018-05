Domácnosti mohou konečně chytře vyzrát nad dodavateli

Každý to zná. Jen co dospějete a přestěhujete se do vlastního bydlení, nastane spousta zařizování. Pro správný chod domácnosti je potřeba spousta služeb, ať už se jedná o dodávky energií, internetu nebo vámi oblíbených televizních kanálů.

Optimální nastavení a udržování těchto služeb vyžaduje nemálo času stráveného jejich pochopením, nalezením té nejlepší varianty, jejich vyřízením a v neposlední řadě také hlídáním, jestli některá z nich není příliš drahá. Pro většinu lidí je to nepříjemná starost, kterou by s potěšením přenechali někomu jinému a nestarali se o ni. Nová služba Chytré SIPO toto klasické fungování obrací. Zákazníci si sami určí, které služby si chtějí nechat spravovat. Chytré SIPO zvolené služby sjednotí a zákazník tak měsíčně posílá pouze jednu platbu na jeden účet. A veškeré potřebné náležitosti může vyřídit na jednom telefonním čísle. Chytré SIPO pravidelně monitoruje spotřebu a chování svých zákazníků a v případě, že pro ně najde výhodnějšího dodavatele, zdarma a jednoduše jim vyřídí změnu. Služba Chytré SIPO je zcela zdarma, a proto nic nebrání tomu si jí vyzkoušet. Více se dočtete na webových stránkách.

autor: komerční obsah | včera

