Do Habita H lze kotvit předměty vrutem bez předvrtání a hmoždinek

Rigips, divize společnosti Saint-Gobain, uvedl na trh Habito H, vysokopevnostní protipožární a impregnovanou desku, umožňující stavět příčky s vysokou mechanickou odolností a únosností. Na její možnosti a uplatnění na trhu jsme se zeptali Radka Šafáře, obchodního ředitele společnosti, a marketingové ředitelky Simony Skrbkové.

Jak se vyvíjí trh se sádrokartony?

RŠ: Velmi pozitivně, těžíme z konjunktury, která zde panuje. Využití sádrokartonu se v posledních 10 letech rozšiřuje.

A co se týče speciálních typů určených např. do vlhka, k odhlučnění či se zvýšenou odolností?

RŠ: Zájem o speciální produkty, které umí něco navíc, roste více než dvojnásobně rychleji než poptávka po standardních sádrokartonech.

Nakolik se specializované sádrokartony liší?

RŠ: Na první pohled jsou stejné, jde o sádrové jádro obalené papírem. Materiály, ze kterých jsou vyrobené, se však liší zásadně. Do jádra se přidávají příměsi a odlišné jsou i typy papírů.

Vyžadují specializované desky typu Habito H speciální instalaci?

RŠ: Každá taková deska má jinou hmotnost a je jinak tuhá. Obecně platí, že když budete chtít pevnější desku, ať už RigiStabil, nebo Habito, musíte trochu přitlačit, zpracování takové desky je namáhavější. Při menších instalacích však vystačíte s nářadím na obyčejný sádrokarton, při pracích ve větším rozsahu je lepší řezat tužší desky například kotoučovou pilou.

SS: Přesto je výstavba z vysokopevnostního sádrokartonu Habito rychlejší než z cihel a také v parametrech akustických a požárních cihlu předčí. A nezapomeňte připočíst zasekávání rozvodů elektřiny, vody, plynu a odpadů, i v tom je sádrokarton výhodnější a rychlejší.

Když sekáte do cihly, můžete porušit její akustické vlastnosti, což se vám u sádrokartonu nestane.

RŠ: Důležité je používat systémové prvky, jako jsou třeba speciální vruty, protože obyčejný vrut tyto pevnější desky neumí přichytit. To je hlavní rozdíl při montáži mezi standardními a pevnými deskami.

Výhodou sádrokartonů je také ohýbatelnost. Jak je tomu u pevnostních desek?

RŠ: Vysokopevnostní deska Habito není určena k tomu, aby se ohýbala. Je tuhá, má něco unést. Na ohýbání máme jiné typy desek, ale obecně je možné každou sádrokartonovou desku do určitého poloměru ohnout. Buďto za sucha, nebo pomocí zvlhčení. Záleží na tom, jaký typ desky to je a jakého poloměru ohybu chcete dosáhnout. Někdy se desky i nařezávají.

SS: Máme za sebou mnoho hezkých instalací například s ohýbanými deskami ve vlhkém prostředí, takže některé kombinace jsou možné. Vysokopevnostní desky se však ohýbají hůře. Jsou určeny pro bytové a mezibytové příčky.

Jak složité bylo tuto desku vyvinout?

RŠ: Na vývoji spolupracovaly mezinárodní týmy. My jsme měli - a jsme na to hrdí - v tomto týmu velké zastoupení, díky kterému jsme byli následně jedním ze tří výrobních závodů, které Habito začaly vyrábět celosvětově. Na začátku byla myšlenka udělat desku, která něco unese.

V zásadě se řešily dvě ideové linie, jak toho dosáhnout. My razili linii, která nakonec zvítězila. Nemohu však jít do detailů, protože to, jak dosahujeme pevnosti této desky, je naše know-how.

Vývoj Habita trval od prvotního nápadu po uvedení na trh dva roky. Šlo o první produkt, který se zaváděl najednou po celém světě. Dříve zavádění produktů probíhalo postupně podle toho, jak byly trhy připraveny. My jsme například modrou akustickou desku zavedli teprve před 10 lety, přestože vyvinuta byla v roce 1984. V té době však tady nikdo z profesionálů akustiku neřešil. My jsme na problémy s akustikou upozorňovali a v průběhu let se z naší modré desky stalo synonymum řešení akustiky.

SS: Když si zákazník vybírá nemovitost, kde bude bydlet, zajímá ho cena za metr, jak daleko je školka, v jakém bude bydlet patře, jaký bude mít výhled, jestli tam svítí slunce atd., akustika zůstává hodně v pozadí. Stačí se ale nastěhovat a už první večer se priority hodně změní, protože potřebujete usnout. Snažíme se tedy zákazníky naučit, aby akustiku řešili už při výběru.

RŠ: Obdobně se snažíme upozorňovat na kvalitu vnitřního ovzduší, také tady máme řešení. Nabízíme technologii Activ´Air, která odbourává formaldehyd, až o 70 procent snižuje jeho hladinu v ovzduší vnitřních prostor po dobu nejméně 50 let.

A pak je to i zmiňovaná pevnost. Habito má velkou výhodu v tom, že jsou jeho vlastnosti snadno převeditelné. Každý si může vzít obyčejný vrut do dřeva a zkusit si připevnit poličku nebo kuchyňskou linku. V tom má Habito lepší startovací linii.

SS: Z pohledu marketingu jde o super věc, vezměme si třeba pohled ženy. Jak dlouho čeká, než jí partner přidělá poličku? Neříkám, že je to tak všude, ale ostatně i muži jistě vítají jednodušší řešení. A my nabízíme desku, u které není třeba čekat. Každý si může vzít obyčejný vrut do dřeva a připevnit si poličku nebo kuchyňskou linku. Nemusí řešit, co je za tím. Pro mě jako pro markeťáka to je zázračný produkt, protože se o tom dobře mluví.

Na jakém principu funguje odhlučnění deskami Habito?

RŠ: Habito dosahuje lepší neprůzvučnosti tím, že funguje jako membrána. Pokud chcete řešit neprůzvučnost, můžete zvuku do cesty postavit hmotu, což činí klasické, např. zděné materiály. U nich platí, že čím větší neprůzvučnosti chcete dosáhnout, tím více hmoty musíte použít. V případě Habita toto neplatí, protože stavíme do cesty zvuku samostatné membrány, které se vlivem zvuku rozkmitají a přemění zvuk na teplo v průběhu chvění konstrukce. Díky tomuto principu jsme schopni dosáhnout lepší neprůzvučnosti na menším prostoru. Přinášíme tedy zákazníkovi mimo jiné větší obytnou plochu.

Jak je řešená distribuce Habitu H? A nemáte problémy s dodávkami jako výrobci jiných stavebních systémů?

RŠ: Stejně jako všechny naše materiály je dostupný v běžných stavebninách v rámci naší distribuční sítě. Pokud není na skladě, můžete si ho objednat. Dodání by nemělo trvat déle než týden. V dodávkách jsme poměrně flexibilní a jsme jedni z mála výrobců stavebních materiálů, kteří nemají kapacitní problémy, takže by neměl nastat žádný časový skluz.

SS: Jsme mezinárodní síť, a nemáme tak problém využít kapacity dalších zemí, pokud bychom potřebovali vykrýt nějakou část trhu. S tímto problémem se tedy opravdu nepotýkáme. Desky nemusí být všude skladem, ale do týdne jsme schopni je dodat. Nečekáte na ně jako na smilování, jak tomu je dnes u cihel.?

Text: Michael Málek a Hana Kovářová