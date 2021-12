DoDo postavilo své zelené doručování na plynu. Teď zkouší elektroauta

Ještě před pár lety byla k vidění jen zřídka, dnes zelená auta s nápisem DoDo rozváží online nákupy pro Tesco, Košík.cz, KFC nebo e-shop s módou Zoot.

Rychle rostoucí doručovací služba takzvaně na poslední míli, tedy do rukou zákazníka, má dnes jen v Česku 500 vozidel, ale působí i v dalších šesti zemích a celkově v desítkách měst. Zakládá si na tom, že její logistika není zelená jen podle barvy vozidel, ale i podle vlivu na životní prostředí. Naprostou většinu jejích aut dnes pohání stlačený zemní plyn, z jehož spalování vzniká oproti benzinu či naftě významně méně emisí. Nyní DoDo začne zkoušet v reálném provozu elektroauta.



Dva roky testování



"Primárně jsme technologický start up. Všechny naše procesy řídíme přes naši vlastní logistickou platformu, která umí efektivně plánovat rozvážkové trasy, a to i v režimu aktuálního dne, takzvané Same Day Delivery. Když dokážeme rozvozy efektivně naplánovat, umíme je pak i realizovat," říká Martin Šrámek, který řídí oddělní fleetu.

První kurýrní auto firma pořídila zhruba před pěti lety, výrazný rozvoj začala zažívat už před covidem, ale pandemie její růst urychlila díky rozmachu online nakupování. V Česku jsou v její flotile jednak dodávky střední a vyšší kategorie jako Fiat Doblo nebo Ducato, ale také malá městská auta typu Škoda Citigo či Fabia. Vedle zmíněných velkých značek totiž DoDo obsluhuje velké množství menších partnerů a rozváží nejrůznější zásilky od pokrmů po květiny.



"Elektroauta jsme začali testovat před dvěma lety a otestovali jsme jich řadu od malého vozítka Citoren Ami přes Škodu Citigo E-IV, Peugeot e-208 až po dodávky, jako je Opel e-Vivaro nebo Fiat e-Ducato," říká Martin Šrámek.



V praxi tak ukazuje, jak se nabídka elektromobilů rozšiřuje. "Je to jeden z výrazných trendů posledních let. Podle údajů Mezinárodní energetické agentury se za pět let do roku 2020 počet dostupných modelů bateriových aut celosvětově téměř zpětinásobil, průměrný dojezd vzrostl o polovinu," říká Ondřej Synek ze společnosti Unicorn, která pod značkou ChargeUp dodává komplexní řešení pro dobíjení vozidel.



DoDu z testů vyšlo, že nejvýhodnější pro něj budou menší elektroauta pro městský provoz na kratší vzdálenosti. Firma tedy objednala deset vozů, sedm Peugeotů e-208 a tři Citroeny e-C4. Tyto modely mají podle Šrámka baterii o kapacitě 50 kilowatthodin a udávaný dojezd na plné nabití 330 kilometrů. "My jsme v reálném provozu dosahovali zhruba 240 až 280 kilometrů, což je pro nás optimální, protože denní nájezd v této kategorii vozidel máme kolem 200 kilometrů," říká Šrámek.



Elektromobil za odměnu



V ekonomice provozu zatím DoDo narazilo hlavně na cenovou politiku leasingových společností, protože svá auta pořizuje na operativní leasing. "Kalkulace vycházely na trojnásobek platby za mainstreamové auto se spalovacím motorem. Leasingovky jsou opatrné, protože zatím těžko odhadují zůstatkovou cenu vozidel. Trh s ojetinami tu ještě neexistuje," říká Šrámek. Firma se proto dohodla na partnerství přímo s importérem.



Úspora za energii na kilometr jízdy podle Šrámka také není oproti stlačenému zemnímu plynu tak výrazná, protože auta na CNG jezdí i pod korunu za kilometr. "My jsem to ale pojali tak, že úspora nákladů není teď naší primární motivací. Jde nám o to po všech předchozích testech různých modelů elektroauta vyzkoušet v reálném provozu. Ultimátní misí DoDo je řídit logistiku, pokud možno, co nejudržitelněji, a to jak z pohledu maximální efektivity plánování tras, tak z pohledu emisí. V elektromobilitě vidíme budoucnost a vývoj na trhu paliv a energií to potvrzuje," říká Šrámek.



Prvních deset bateriových aut zajistí kompletní chod dvou pražských poboček a částečnou elektrifikaci dalších dvou a bude představovat zhruba desetinu vozidel, které DoDo nasazuje v městském provozu. Firma do budoucna zvažuje i možnost pořízení vlastní dobíjecí infrastruktury, nicméně zmíněných 10 aut bude prozatím nabíjet na veřejných stanicích. "Na rychlonabíječce se auto dobije za 20 minut na cca 80 procent kapacity, což na denní trasu stačí," říká Martin Šrámek. Kurýři podle něj elektromobily vnímají pozitivně, protože jsou svižné, tiché, nemusí se v nich řadit. "Když jsme je testovali, dávali jsme je za odměnu," dodává šéf fleetu v DoDo.



Flotila na baterie umí být soběstačná



Lidé z elektromobilní branže se shodují, že vlastní dobíjení je klíčem k maximální úspoře provozních nákladů. Provozovatel e-fleetu je pak závislý pouze na tarifu od dodavatele energie a příklady z praxe říkají, že cena za kilometr jízdy se může u osobního auta pohybovat kolem 40 haléřů na kilometr. "Tyto propočty samozřejmě mění rychle zdražující elektrická energie. Vozový park na baterie má ale výhodu v tom, že elektřinu si provozovatel může sám vyrábět pomocí fotovoltaických panelů a pro potřeby dobíjení ji uchovávat v bateriovém úložišti. Na výkyvech trhu je pak nezávislý," vysvětluje Ondřej Synek z Unicornu.



Vlastní dobíjecí síť lze navíc přizpůsobit provozním potřebám firmy. Chytrý ovládací software umí dynamickým řízením výkonu stanic podle dostupné energie řešit problém s nedostatečnou kapacitou elektrické přípojky. Zároveň sleduje spotřebu energie a náklady. "Vlastní dobíječka se může stát i dodatečným zdrojem příjmu. Pokud je vhodně umístěna, lze ji zveřejnit neboli poskytnout dobíjení za úplatu motoristické veřejnosti," dodává Synek.