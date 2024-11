Děti dokážou víc, než si myslíme. Třeba získat 180 tisíc pro nemocného kamaráda

V centru Děčína přibylo letos několik nových stromů. Vysázely je přímo děti – místní sedmáci, kteří zorganizovali projekt od začátku do konce. Jednali s městem, naplánovali výsadbu. Podpořil je v tom program Dobro-druzi Nadace Via, díky kterému děti dokazují, že i ony mohou zlepšovat své okolí a získat přitom sebevědomí i nové dovednosti.

Od nápadu až po jeho realizaci

Mladí lidé dokážou ve svém okolí udělat velké věci - a často mnohem víc, než by sami čekali. Od obnovy hřišť po benefiční akce, každý projekt je výsledkem nápadů a úsilí dětí, které si samy připravují plány, komunikují s úřady a pracují na uskutečnění svého snu.

Díky takovému dotažení ideje do zdárného konce dnes mohou v centru Děčína růst stromy, které na místě vysadili sedmáci z místní základní školy. Komunikovali s městem i s bankou, společně připravili smlouvy, naplánovali výsadbu - a stromy dnes stojí. Vysadili je pomoci profesionálů. "Bylo úžasné vidět, jak děti vše zvládly. Jejich vzájemné vztahy i sebevědomí tím ohromně vzrostly," komentovala jejich aktivitu ředitelka školy Michaela Křivohlavová.

Kalendář na podporu důstojného stáří

Benefiční kalendář pro seniory v Domě Ludmila ve Veselé vznikl díky dvěma studentkám, Natálii Zajícové a Anetě Doudové. "Chtěly jsme vyzdvihnout téma důstojného stáří a péče o seniory. Oslovily jsme místní fotografy a požádaly je o darování fotografií, ze kterých jsme následně vytvořily kalendář. Peníze získané z jeho prodeje domov využije na zdravotní pomůcky a také na financování návštěv terapeutického koně a psů, které jsou mezi obyvateli domu velmi oblíbené," vysvětluje Natálie Zajícová.

Sportovní benefice pro Filipa

Další benefiční akci, tentokrát zaměřenou hodně sportovně, uspořádala parta dětí v Záměli u Rychnova nad Kněžnou. Díky příspěvkům vybraným na místě, v kampani přes Darujme.cz a příspěvku od Nadace Via vynesla téměř 180 000 korun. To vše na podporu 13letého Filipa, který se narodil s dětskou mozkovou obrnou. Na sportovní akci nechybělo jídlo, hudba, běžecký závod a různé přednášky a od všech návštěvníků dostaly děti pozitivní odezvu.

"Vyzkoušela jsem si spolupracovat s různými lidmi a organizacemi - starosty, sponzory, obchodníky, přednášejícími. Přineslo mi to spoustu nových zkušeností do života, které se ve škole nenaučím," komentuje přípravu a samotný průběh akce jedna z organizátorek Natálie Sršňová a dodává: "Máme obrovskou radost z toho, kolik lidí se akce zúčastnilo a že se nejednalo pouze o naše blízké známé, ale že na akci přišli i lidé, kteří se dřív podobných událostí pro veřejnost neúčastnili. Jsme hrdí a vděční, že máme kolem sebe tolik lidí, kteří se do příprav aktivně zapojili a pomohli dobrovolnicky akci uspořádat." A hrdost je to oprávněná, dobrovolníci pro úspěch benefice odpracovali víc než 650 hodin.

Mladí Dobro-druzi inspirují svým zápalem a energií. Pokud i vy víte o dětech nebo mladých lidech, kteří mají touhu pomoci svému okolí, mohou už teď na stránkách Nadace Via vyplnit dotazník a navrhnout svůj plán. Dobro-druzi ukazují, že když dáme dětem důvěru a podporu, dokážou věci, které by nikdo nečekal.

Článek vznikl ve spolupráci s Nadací Via.