Do nového školního roku s odvahou – a novým BAAGLem!

Hledáte kvalitní aktovku či batoh? Nechcete dělat kompromisy mezi tím, na co při jejich výběru dbáte vy, a tím, co se líbí vašemu dítku? Pak pro vás máme řešení: originální kolekci certifikovaných produktů původní české značky BAAGL.

Kvalita bez kompromisů

Jako rodiče pochopitelně při výběru aktovky dbáte hlavně na to, aby byla lehká, něco vydržela a vešlo se do ní vše potřebné. Samozřejmostí u tašek značky BAAGL jsou:

lehká konstrukce s podpůrnými body v kritických oblastech - hmotnost má totiž významný vliv na správný růst a formování těla dítěte;

vyztužená, ergonomicky tvarovaná záda - aktovka dobře sedí a nemá negativní vliv na správné držení těla;

posuvný zádový systém - umožňuje nastavit aktovku dle aktuální tělesné stavby dítěte, a tím zaručit nejmenší možnou zátěž na jeho záda;

dostatečně široké, snadno nastavitelné popruhy - dobře polstrované, prodyšné ramenní popruhy podporují správné nošení a optimální rozložení nákladu na celou plochu zad; celkovou stabilitu aktovky zajišťují ještě hrudní popruhy;

dostatek reflexních ochranných prvků - zajistí bezpečnost a dobrou viditelnost dítěte za špatného počasí, v šeru nebo ve tmě;

chytrá organizace - školní tašky a batohy jsou navržené tak, aby bylo možné těžší předměty vložit do kapsy, která je umístěná co nejblíže zádům - váha je tak přenášena na tělo a záda si uleví; disponují také řadou kapes a různých přihrádek, takže školák má vše potřebné vždy hned po ruce;

snadné otevírání -

aktovky nové kolekce přicházejí s unikátním vyklápěcím systémem otevírání, díky kterému se dítě dostane ke svým pomůckám přímo z lavice, má lepší přehled o obsahu aktovky a její vnitřek se snáze udržuje; další vychytávky - nepromokavý, lehce omyvatelný a udržovatelný materiál, pevné ucho na přenášení, přední kapsa na penál nebo různé drobnosti či flexibilní kapsa na láhev.

Pro odvážné školáky

Vedle řady praktických parametrů a inovací upoutá značka BAAGL originalitou, designovými prvky vycházejícími z nejnovějších trendů, cool motivy i barevností. Protože se její produkty vymykají všemu, co je v současné době v tomto segmentu na trhu k dostání, snadno zaujmou všechny, kdo se nebojí vystoupit z davu, chtějí ukázat svou osobnost a být nepřehlédnutelní v každé situaci. S BAAGLem skutečně zazáří!

Něco navíc

Vybranou aktovku či batoh lze dále doplnit celou řadou produktů, jež můžete sladit do stejného motivu. Prostorný penál, oblíbené sáčky z kvalitního, pevného a omyvatelného materiálu, nově ve verzi s prodyšnou síťkou nebo kapsičkou na zip, svačinový box, desky na sešity… to vše zpříjemní každodenní život školáků. A pozor! Ke každé tašce dostanou dárek pro radost: holky chlupatý přívěsek či trendy peněženku, kluci zase praktickou svítilnu. Tak hurá s odvahou do školy!