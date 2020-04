Díky venkovním roletám můžete ušetřit i náklady na vytápění

Díky zapojení venkovních rolet do chytré domácnosti můžete ušetřit náklady na vytápění. S chytrou domácností počítejte při rekonstrukci či stavbě už dnes. Minimálně proveďte přípravné práce, natahejte kabely nebo připravte prostupy. V budoucnu se tak vyhnete prašnému sekání, vrtání a dodatečného natahování přívodu po celém domě.

Instalací rolet nedosáhnete jen komfortu a soukromí v domácnosti. Nezanedbatelnou výhodou je i značná úspora nákladů na vytápění. Díky komplexnímu systému chytré domácnosti můžete jednotlivé prvky domácnosti propojit tak, aby úspory byly co nejvyšší.

První chytré domácnosti

Prvním známým chytrým domem byl domů známý jako Push Button Manor (doslova "panství na tlačítko"). Tento dům uměl stisknutím tlačítka zatáhnout žaluzie a zavřít okna. Postupem času s vývojem počítačů se přidávaly programovatelné termostaty, chytré ovládání osvětlení, kamerové systémy až po dnešní komplexní systémy, které spolu vzájemně spolupracují. V současné době trh přináší možnost automatizovat prakticky každou část domácnosti a tyto procesy navzájem propojovat. Po zazvonění budíku se vytáhnou žaluzie, kávovar připraví ranní kávu a vy tak ušetříte každé ráno pár minut času. Vytápění je možné propojit se stínící technikou, a tak úspory maximalizovat.

Jak maximalizovat úsporu pomocí venkovních žaluzií a rolet?

K největšímu ochlazování interiéru dochází především v noci v zimě. Díky venkovním roletám udržíte v interiéru více tepla a bráníte jeho úniku. Domácnost není tedy nutné tolik vytápět. Dle našich výpočtů se při použití venkovních rolet pohybuje úspora okolo 10 %. U velkých objektů se tak může ročně jednat o nezanedbatelnou částku, kterou ušetříte. Nemluvě o ochraně majetku a oken před přírodními živly. Úsporu přinášejí i venkovní žaluzie. Během zimních slunných dní systém čidel naopak venkovní žaluzie vytáhne a vy tak díky slunci interiér ohříváte. V létě interiér naopak pasivně spuštěním chladí a ušetříte tak energii na provoz klimatizace.

Díky vzájemnému propojení v chytré domácnosti je možné systém natavit tak, aby jednotlivé prvky poznaly, jestli se v domě člověk opravdu nachází. Jednotlivé prvky můžete ovládat i prostřednictvím ovladače nebo vašeho chytrého telefonu.

Myslete tedy dopředu a proveďte minimálně stavební přípravu. To, co se v dnešní době jeví jako hudba vzdálené budoucnosti může být realitou za pár let a připojení dalších součástí chytré domácnosti pak bude hračka.