Digitální úřad – pohled do budoucnosti státní správy

Koronavirová krize ukázala, že digitalizace státní správy a on-line komunikace s úřady jsou stále výzvou. Podle evropského indexu DESI je Česká republika v oblasti digitalizace až na 22. místě z 28 hodnocených zemí. I u nás se přitom najdou pozitivní výjimky, jako je Portál občana.

Ten vznikl za jediný rok i díky využití cloudové platformy a občanům umožňuje spoustu jejich potřeb vyřídit na úřadech digitálně.

Portál občana, který je doposud nejpokročilejší on-line státní službou, funguje již od roku 2018 a umožňuje přístup k více než 330 službám státu. Skrze něj lze jednoduše podat daňové přiznání, získat výpis z rejstříku trestů nebo bodový přehled řidiče. Tvorba portálu přitom trvala pouze jediný rok, a to díky využití cloudové platformy Microsoft Azure.

Úspory na digitálních službách

Protože portál stojí na cloudovém řešení, mohou do něj neustále přibývat nové funkce. Zlomové je třeba zavedení bankovní identity, které umožnilo přihlašování do systému přes on-line bankovnictví, dalším důležitým krokem bude implementace platební brány. "Zásadní pro nás bylo i to, že vše funguje ve škálovatelném prostředí. Někdy totiž máme 8 tisíc návštěvníků během 2 minut a jindy jedeme jen na 50 % kapacity. Nyní tedy platíme pouze za takové služby, které právě potřebujeme," doplňuje Roman Vrba, vedoucí odboru eGovernment z Ministerstva vnitra ČR.

Úspory, které cloud přináší, jsou výrazné. Po roce od spuštění se náklady na provoz Portálu občana ustálily na zhruba 60 tisících korun za měsíc. Při využití hardwarového řešení by byly náklady několikanásobně vyšší. "Utratili bychom více než 56 milionů korun za hardware a licence na software na lokální servery. Implementace by trvala roky, a to přesto, že bychom vše využívali třeba jen na 10 %," zdůrazňuje Vrba.

Inspirace pro veřejnou správu

Díky Zákonu o právu na digitální služby by měl být online přístup ke službám veřejné správy standardem na českých úřadech již do čtyř let. Jak by mohl vypadat moderní úřad budoucnosti ukazuje na webové stránce Digitální-úřad.cz společnost Microsoft. Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, NAKIT, projektem Digitální Česko a s dalšími 30 partnerskými společnostmi ukazují, jakým způsobem lze zjednodušit a zrychlit práci úředníků nebo jak se vyhnout čekání na úřadech. "Portál představuje řešení, která mohou občanům zjednodušit komunikaci s úřady. Jde o již existující nástroje, které může veřejná správa snadno využívat ve svém každodenním chodu," popisuje Lenka Axlerová, ředitelka pro sektor veřejné správy ve společnosti Microsoft.

"Kromě toho na webu představujeme úřadům zcela inovativní řešení v podobě rozšířené reality pro vizualizaci změn na veřejném prostranství, instantní překlad komunikace mezi úředníkem a cizincem, kdy tlumočníka dělá umělá inteligence nebo využití robotů na rutinní činnosti jako je přepis dat mezi systémy," uzavírá Axlerová. Díky cloudové platformě jsou tato řešení dostupná pro kohokoliv za příznivou cenu, s garancí vysoké míry zabezpečení a neuvěřitelně krátkou dobou potřebnou pro implementaci.