Digitalizace bankovnictví a ekologie jdou ruku v ruce

Firma Unicorn pomáhá digitalizovat bankovnictví a přispívá tím k lepšímu životnímu prostředí.

Pro většinu firem je digitalizace hlavní konkurenční výhodou. V sektoru bankovnictví to platí dvojnásobně. Z průzkumu České bankovní asociace, který zpracovala agentura Ipsos, vyplývá, že 97 % Čechů využívá elektronické bankovnictví. Lidé se v online světě zabydleli a banky si toho jsou vědomy. Investují proto do rozvoje nemalé peníze.

Stejně ožehavým tématem je v posledních letech i ekologie, což digitalizaci nahrává do karet. V souvislosti s tím se Česká republika zavázala ke snížení produkce oxidu uhličitého o 55 %, a to do konce roku 2030. Digitalizace by k tomu mohla přispět, protože může pomoci výrazně omezit skleníkové plyny.

Ekologické bankovnictví

Nejčastějším způsobem, jak snižovat spotřebu, je redukovat spotřebu papíru, tepla nebo elektřiny. To je dnes možné díky internetovému bankovnictví a také elektronickému zpracování a uchovávání dat. K tomu přispívá například softwarová společnost Unicorn, která pomohla zdigitalizovat Komerční banku.

Dodala totiž "podepisovací komponentu", která zajišťuje proces elektronického podpisu, což výrazně usnadnilo život všem klientům banky. Ti nemusí dojíždět na pobočku, protože mohou všechny smlouvy každodenního bankovnictví uzavírat na dálku. Benefitů je však mnohem více. Komerční banka díky této vychytávce tiskne v průměru o 50 % méně dokumentů, čímž ušetří tři stromy za měsíc. Stejně tak se snížil i počet svozů papírových dokumentů a zmenšil se skladovací prostor. Jinými slovy se snížila spotřeba energie a celkové množství uhlíkové stopy.

Podobnou komponentu Unicorn zavedl už před pěti lety v Modré pyramidě. Jedná se o technologii SignPad, která umožňuje zaznamenat biometrický podpis a rovnou ho převést do elektronické podoby. Tento projekt se neustále rozšiřuje a zlepšuje. "Chystáme se do SignPadu implementovat i jiné produkty banky, jako je hypoteční úvěr. Budeme také přidávat funkci elektronického podpisu," říká Jan Zientek, který je zodpovědný za obchodní aktivity Unicornu u klientů ve finančním segmentu.

Je jasné, že bankovnictví už není vnímáno jako konzervativní obor. Naopak. Češi jsou otevřeni inovacím. Necelá polovina (45 %) by uvítala možnost komunikovat se svou bankou virtuálně například skrz videohovor. "Virtuální pobočka je rozhodně jedním z hlavních témat, které se v rámci digitalizace řeší," potvrzuje Zientek. Technologie mění tento sektor už dobrých dvacet let. Digitalizace je v dnešní době zkrátka nezbytností, která pomáhá nejen k produktivitě trhu, ale i lepšímu životnímu prostředí.

Pro Unicorn je udržitelnost součástí dlouhodobé strategie. Společnost proto hledá cesty, jak poskytovat produkty a služby s pozitivním dopadem na životní prostředí. I z tohoto důvodu podporuje třeba hybridní model spolupráce, který je mezi lidmi stále oblíbenější.