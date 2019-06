Cyklistika je dnes skutečně pro každého

Elektrokola prý dělají z cyklistiky sport pro líné a přispívají k obezitě. Nesouhlasím s tím. Právě naopak. Horská elektrokola i elektrokola vhodná do města naopak posadila na kolo i ty, kteří se cyklistice vyhýbali, protože si netroufali na těžší terén, delší trasy, ale ani na náročnější jízdu v horkém letním počasí.

Horská elektrokola jsou hitem mezi ženami

Zatímco ve městě či v obcích na rovinatém terénu elektromotor na kole určitě bez problémů oželíte, při výletech v terénu se hodí horská elektrokola. Za podobné kolo dáte obvykle 4-5krát více než za běžné kvalitní horské kolo. Ale rozhodně jej pak minimálně o tolik více využijete. Sportujete s partnerem? Ať je to jakkoliv, dámy obvykle pánům na kole nestačí. Proto je dnes velice běžné, že se první elektrokolo do domácnosti pořizuje právě ženám. Nic to nemění na tom, že si kolo i nadále budeme užívat na zvyšování své výkonnosti, kondice a pro shazování přebytečných kil. Současně však nebude společná jízda na kole permanentním zdrojem sporů s partnerem, kdy "on" jede několik kilometrů napřed a "ona" mu vyčítá, že ji nechal "na pospas divočině".

Delší dojezd elektrokola lze ovlivnit způsobem jízdy

Mnoho lidí s pořízením elektrokola zatím váhá, protože neustále panují názory, že jejich dojezd je nízký. To už dávno není pravda. Delší dojezd elektrokola lze navíc ovlivnit způsobem jízdy. Spotřebě nesvědčí příliš vysoká hmotnost jezdce, extrémně členitý terén, vysoké převýšení, ani přímé slunce dopadající na baterii. Přesto je dnes dojezd elektrokol velice zajímavý, a pokud se naučíme správně hospodařit s kapacitou baterie, rozhodně nás nebude nijak omezovat ve sportovních výkonech, ani v zážitcích z jízdy na kole.

Vybíráte si elektrokolo? Důležitá je správná volba umístění motoru

Právě na tom, jestli je lepší přední nebo zadní motor na elektrokolo, se většina laiků zasekne. Chybička je už v terminologii, protože mluvíme o zadním motoru, ale pak o středovém (a ne předním). Elektrokolo se zadním motorem je levnější. Hodí se však spíše na rovinatý a městských terén a na kratší popojíždění. Má totiž kratší dojez a kolo méně efektivně využívá energii z baterie. Poznatelně těžší je kolo v zadní části, což by v terénu zhoršovalo jízdní vlastnosti kola. Pro městskou jízdu je však ideální. Navíc o poznání levnější jsou i náklady na servis.

Elektrokolo se středovým motorem má delší dojezdové vzdálenosti. Budete muset ovšem zapracovat na ekonomickém způsobu jízdy. Kolo má vyvážené těžiště, takže se hodí i pro horský terén. Je však dražší a připlatíte si, i pokud jde o údržbu a servis. Řetěz i zadní kolečko mají totiž nižší životnost.