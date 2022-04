ČSOB: Díky sociálním podnikům tvoří hendikepovaní stabilní součást našich týmů

Devatenáctiletého žáka, který podle policie ve čtvrtek zabil pedagoga Středního odborného učiliště v pražské Ohradní ulici, v sobotu Obvodní soud pro Prahu 4 poslal do vazby. Serveru iDNES.cz to po jednání soudu řekla státní zástupkyně Jana Murínová. Z čeho je mladík obviněn, žalobkyně nesdělila. Podle serveru soud rozhodl o vazbě kvůli obavě z útěku podezřelého, mohl by prý také pokračovat v trestné činnosti.

Pachatel zaútočil mačetou na učitele ve čtvrtek před polednem ve čtvrtém patře budovy školy v jeho kabinetu. Pedagog přes snahu přivolaných záchranářů zraněním na místě podlehl. Útočník z místa utekl. Mladíka, kterého policie z útoku podezírá, následně kriminalisté zatkli v Dolních Břežanech v okrese Praha-západ. Předpokládaným motivem činu byl podle vyšetřovatelů spor mezi ním a pedagogem.

Ředitel školy Karel Dvořák na stránkách učiliště uvedl, že s žákem nikdy nebyly problémy a ze strany školy nebyly porušeny žádné bezpečnostní předpisy.