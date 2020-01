Co by měla krýt havarijní pojistka?

Sjednat nebo nesjednat havarijní pojištění? To je otázka, kterou si majitelé ojetých vozidel kladou pravidelně při výročí pojistné smlouvy. U vozidel mladších pěti let je to jasné. Tam se uzavření havarijní pojistky vyplatí, u aut starších deseti let už je to na pováženou. Vyplatí se ji uzavřít? Co by měla krýt?

Každé auto, které má přidělenou státní poznávací značku, musí mít sjednané povinné ručení. Tuto povinnost ukládá sám zákon. Uzavření havarijního pojištění už povinné není. Jaký je rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním? Povinné ručení kryje škody, které provozem svého vozidla způsobíte někomu jinému. Na škody, které způsobíte sobě se nevztahuje. Na rozdíl od havarijního pojištění nemá nastavenou spoluúčast, pojišťovna nic neplatí vám, ale poškozené straně. Dokladem o jeho sjednání je tzv. zelená karta. Havarijní pojištění se vztahuje na škody, které jste si sami způsobili, nebo na škody způsobené neznámým viníkem. Mezi takové škody patří škody způsobené havárií, živelními pohromami, odcizením, střetem se zvěří, pádem předmětu nebo vandalismem. Víte, že i havarijní pojištění má své výjimky, kdy pojišťovna nemusí plnit? Z pojištění je vyloučena škoda způsobené pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, i nehoda, která se stala s vozidlem bez platné státní technické kontroly (STK). Proč je dobré uzavřít havarijní pojištění? Havarijní pojištění ocení hlavně majitelé nových vozidel a řidiči postarších drahých a luxusních aut. Obecně se dá říct, že havarijní pojištění se vyplatí pro vozidla mladší šesti let. U luxusních značek, kdy pořizovací cena vozidel šplhá do závratných výšin, se vyplatí i po uplynutí této doby. Co by havarijní pojistka měla krýt? Na co všechno se bude vztahovat? To záleží na tom, jak si ji postavíte. Nejlepší je pojištění ve verzi all-risk, které vás kryje proti všem pojistitelným rizikům. Pro někoho to ale může být nevýhodné, tak si ze seznamu rizik vybere jen ta, která mu reálně hrozí. Co může havarijní pojištění krýt? Havárie

Odcizení vozidla

Živelní události jako povodeň, záplava, kroupy, úder blesku, sesun laviny a další.

Vandalismus

Střet se zvěří

Pád předmětu

Pojištění čelního skla i ostatních oken na autě Víte, že pokud havarujete v zimě a na autě budete mít letní pneumatiky, pojišťovna může plnění pokrátit nebo ho zcela zamítnout? Pozor i na takové "detaily". Jak si sjednat kvalitní havarijní pojištění? Popřemýšlejte o rizicích, které vám hrozí a proti nim se pojistěte. Abyste nemuseli obíhat jednotlivé pobočky pojišťoven a hledat tu, která vám nabídne nejlepší podmínky, můžete využít online srovnávač pojištění. Stačí vyplnit pár údajů a během pár minut můžete vybírat. Mějte ale na paměti, že je důležité si havarijní pojištění nejen sjednat, ale také mu dobře nastavit pojistné limity. Jejich výše ovlivňuje pojistné stejně jako výše spoluúčasti, tzn. částky, kterou se na pojistné události budete vy podílet. Náš tip: Pravidelně si svou pojistku aktualizujte, ať pojišťovnu zbytečně nepřeplácíte. K výběru té nejlepší můžete použít webový srovnávač pojistek.