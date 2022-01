Cloud je pro firmy katalyzátorem úspěchu. Otevírá možnosti využití umělé inteligence

Když v roce 2017 zavítal do České republiky Satya Nadella, generální ředitel Microsoftu, největší softwarové firmy na světě, zazněla od něj opakovaně jedna hlavní rada: pokud se mají české firmy udržet na trhu a obstát v sílící konkurenci, musí se pustit do digitální transformace. A středobodem této transformace bude podle Nadelly cloudová technologie.

Cloudové systémy jsou nástroj k širšímu využívání technologií blízké budoucnosti, hlavně umělé inteligence a velkých dat. S jejich pomocí už inteligentní stroje začínají předvídat chování zákazníků, poruchy výtahů, nebo pojistné škody při špatném počasí. Cloud také umožní třeba provoz aut bez řidičů nebo využití virtuální reality v průmyslu.

Nadellova vize se s odstupem let začíná jevit jako pravdivá. Dnes je řada českých firem, bez ohledu na odvětví - třeba Alza, Rohlík nebo Zásilkovna - úspěšná také proto, že ve správný čas udělaly zásadní rozhodnutí a přenesly svůj byznys do cloudu. "To jim umožnilo stát se efektivnějšími a rychleji přicházet s inovacemi na úkor konkurence," říká v rámci Accenture Series expert na IT infrastrukturu a cloud Juraj Vaško. Míra přijetí cloudu je však stále malá. Jak potvrdila i Vaškova kolegyně z Accenture Emma Mcguigan na konferenci Envision Forum 2020, Česko výrazně zaostává i v rychlosti zavádění cloudu a nástrojů pro analýzu velkých dat. Příležitost ke zlepšení zde vidíme ve všech odvětvích ekonomiky," uvádí McGuigan. Tuzemské firmy se podle ní mohou inspirovat příklady úspěšných digitálních transformací, které už proběhly v jiných zahraničních podnicích.

Co je to cloud?

Termín cloud znamená přenesení firemního IT - software i hardware - na vzdálené servery, spravované specializovanými firmami. Zatímco dosud většina firem své IT systémy, databáze a aplikace spravovala z vlastních počítačů a serverů, cloudová řešení umožňují vzdálený přístup k těmto systémům a datům přes internet.

Firmy tak díky cloudu mohou ušetřit za IT a flexibilně si pronajímat obrovskou datovou kapacitu, výpočetní výkon externích počítačů a unikátní software, bez nutnosti toto vše budovat a rozvíjet na vlastní náklady. Poskytovatel cloudových řešení - mezi největší patří právě Microsoft, ale také Amazon či Google - své služby nabízí velkému množství zákazníků z různých oblastí byznysu. A protože poptávka po cloudových službách neustále roste, investují provozovatelé cloudu ohromné prostředky, aby byla jejich datová centra vybavena nejmodernějšími technologiemi a nejbezpečnější infrastrukturou.

Podle Juraje Vaška, který má v poradenské společnosti Accenture na starosti oblast IT infrastruktury a cloudu, jsou dnes firmy víc než kdykoli jindy pod obrovským tlakem, aby obstály vůči konkurenci a udržely krok se změnami, které technologie přinášejí do všech odvětví. "Musí rychleji inovovat, vytvářet nové zdroje příjmů, získávat víc dat a bleskurychle je analyzovat. Také musí rozvíjet nabídku služeb a produktů, a na úplně nové úrovni komunikovat se zákazníky. Katalyzátorem toho všeho je pro mnohé naše klienty právě cloud," říká v rámci Accenture Series Vaško.

Motor inovací

Změny, které má Vaško na mysli, souvisejí s tím, že byznys stojí na prahu takzvané čtvrté průmyslové revoluce, která se někdy označuje jako Průmysl 4.0. Během ní internet, chytré telefony, datová analytika a umělá inteligence změní od základů dosavadní obchodní modely a způsob, jak firmy fungují. Příkladů už je v technologické sféře nepočítaně: největší taxislužba na světě Uber nemá žádná auta a globální poskytovatel ubytování Airbnb nepotřebuje hotely. Podobně změnily streamovací služby iTunes nebo Spotify hudební průmysl a prodej CD.

Výhodou cloudu není jen neomezená datová kapacita, kterou si firma může flexibilně pronajímat a v případě potřeby prakticky neomezeně a rychle navyšovat. Součástí cloudu jsou také stovky sofistikovaných softwarových řešení, která poskytovatelé cloudu vyvíjejí a zdokonalují a pak nabízejí zákazníkům. Tak, aby si novinky přizpůsobili vlastním potřebám.

"Hlavní efektivity dosahuje zákazník využíváním přidružených služeb cloudu - správy databází, nebo umělé inteligence. To jsou totiž systémy, které vyžadují obrovské investice, pokud si je chcete dělat sami a na vlastní infrastruktuře. V cloudu je zákazník už má a využije je jen do té míry, jak potřebuje. Zatímco někdo jiný tuto funkcionalitu pro něj vyvíjí dál," říká Juraj Vaško.

Vyzkoušet a jít dál

Jako příklad může posloužit třeba software na převod textu na přirozeně znějící řeči. Ten může např. usnadnit tvorbu firemních podcastů, nebo být součástí hlasového asistenta či chat botu. Cloudová služba Microsoft Azure nabízí k využití více než 215 hlasů v 60 jazycích, které lze navíc přizpůsobovat. Různé styly řeči, které cloudová aplikace nabízí, mohou být použity v celé řadě aplikací, od čteného zpravodajství až po služby pro mezinárodní zákazníky. Je to příklad cloudového řešení, které by se firmám málokdy vyplatilo samostatně vyvíjet.

Jak poukazuje Juraj Vaško, jednou z hlavních výhod cloudu je též skutečnost, že si zákazník konkrétní řešení může vyzkoušet i v malém a bez nutnosti obrovských investic do vlastního softwaru, licencí a serverů. To může být klíčovou výhodou pro hledání různých pokročilých řešení, se kterými firmy mají často ještě málo zkušeností, třeba v oblasti správy databází nebo vyžití umělé inteligence. "Pokud se řešení vyvinuté poskytovatelem cloudového řešení neosvědčí, mohou ho zahodit a jít pracovat na jiných projektech. A jejich jediná investice byla čtrnáct dní implementace a dva tisíce eur, které zaplatily poskytovateli," uzavírá Vaško.

Pokud se chcete dozvědět více o výhodách cloudu, podívejte se na i na další videa z Accenture Series zde.