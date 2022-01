Cloud jako středobod digitální transformace firem a nástroj k udržitelnosti

Firmy si v dnešní době musí poradit s rychlými změnami ve všech oblastech byznysu. Více než kdy jindy pro ně platí následující pravidlo: pouze ti, kdo si osvojí nejnovější technologie, mají šanci být lídry ve svém oboru.

Opět se to prokázalo v době pandemie onemocnění COVID-19. S krizí si nejlépe poradily společnosti, které i přes množství překážek uměly udržet kontakt se zákazníky, dokázaly rychle navýšit kapacitu on-line služeb a umožnily hladký přechod zaměstnanců na home office. Mnohé z těch úspěšných obstály mimo jiné proto, že včas udělaly zásadní rozhodnutí a přenesly svůj byznys do cloudu.

Když chce ale firma do cloudu přejít, je potřeba si v první řadě vybrat zkušeného partnera, který s takovou složitou transformací pomůže. Juraj Vaško, který má oblast IT infrastruktury a cloudu v poradenské společnosti Accenture na starosti, k tomu v Accenture Series říká: "Migrace do cloudu vyžaduje důkladnou analýzu stávající IT infrastruktury, hodně času a finančních prostředků, dlouhodobou vizi a zejména pak know-how tohoto značně náročného procesu." Důležitost výše uvedeného, potvrzuje i jeden z průzkumů společnosti Accenture, podle něhož se u pouhé třetiny společností naplnila očekávání, která od cloudové transformace měly.

Úspory a rychlejší služby

Globální společnost Accenture má doposud za sebou více než 30 tisíc úspěšně realizovaných projektů v oblasti přechodu na cloud. Tou nejcennější možnou referencí však pro tuto konzultační společnost zůstává její vlastní přechod na cloud. Rozhodnutí padlo v roce 2015 a vzhledem k velikosti firmy trvala změna celé tři roky.

"Během těchto tří let jsme ušetřili v rámci technologického růstu a rozvoje naší společnosti 20 milionů dolarů a současně přitom zefektivnili fungování, zvýšili kvalitu poskytovaných služeb a standardů a zrychlili služby," říká Vaško.

V současnosti je byznys Accenture z 95 procent postavený na cloudu. Běží na něm obchod, marketing, HR, právní agenda i inovace - veškeré interní a externí aktivity. I díky tomu může společnost nabízet svým klientům vizionářské a současně pragmatické partnerství. "V rámci naší vize dokážeme klientům nabídnout nejlepší transformační řešení pro plynulý a bezproblémový přechod do cloudu," dodává Vaško. Pružná on‑line infrastruktura poskytovatelů cloudových služeb, jako jsou Amazon Web Services, Microsoft Azure nebo Google Cloud Platform, umožňuje zákazníkům snížit infrastrukturní operativní náklady až o 25 procent. "Platíte pouze za to, co spotřebujete, a můžete minimalizovat nevyužitý výpočetní výkon," popisuje výhody takového řešení Vaško.

"Pragmatičnost našeho partnerství se projevuje v tom, že máme silný tým expertů se znalostí cloudu i konkrétního byznysu," vysvětluje v Accenture Series Lenka Madliaková, která je v Accenture zodpovědná za technologické projekty pro klienty v oblasti farmaceutických společností, výroby nebo automobilového průmyslu.

Obě výhody partnerství s Accenture se spojily v klíčovém cloudovém projektu z nedávné doby. Accenture vytvořila joint venture s Generali Group, jedním z největších světových hráčů v pojišťovnictví. Společný podnik se jmenuje Group Operations Service Platform a umožní využívat cloudové technologie a sdílenou technologickou platformu k urychlení inovací a digitalizace napříč celou globální pojišťovací skupinou.

Být v post - pandemickém světě lídrem vyžaduje, aby firma byla založená na cloudu

Podle Roberta Libonatiho, generálního ředitele české pobočky Accenture, je migrace IT systémů na cloud středobodem digitální transformace firem. To bude platit o to víc po pandemii. "Být v post - pandemickém světě lídrem vyžaduje, aby firma byla založená na cloudu. Tento zrychlený přechod posune společnosti z 20 procent v cloudu před covidem na přibližně 80 procent v cloudu v příštích třech letech," tvrdí Libonati.

Zároveň upozorňuje ještě na další aspekt: firmy se kromě technologických změn musí v následujících letech vypořádat také s přechodem k udržitelnosti. "To, jak evropské společnosti zvládnou tuto dvojitou transformaci, určí, jak rychle se z krize vzpamatují a jakou získají pozici udržitelného růstu v post-pandemickém světě," dodává Libonati.

Zkušenost Accenture jasně ukazuje, že cloud přináší firmám jak finanční výhody, tak příležitost ke snížení emisí CO2. Podle dat Accenture mohou migrace IT systémů do veřejného cloudu celosvětově snížit emise uhlíku o 59 milionů tun ročně. To je snížení celkových emisí z oblasti IT o asi 5,9 procenta. Pro představu: jde o stejný efekt, jako kdyby bylo odstraněno z provozu 22 milionů automobilů.

