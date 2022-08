Citroën C5 Plug-in Hybrid dostal unikátní odpružení

Model C5 X nabízí ve své plug-in hybridní verzi jedinečnou kombinaci, která se v automobilech dosud neobjevila. Aktivní odpružení Citroën Advanced Comfort® totiž spojuje tlumiče s dvojitými progresivními hydraulickými dorazy®, které už mají modely C4 a C5 Aircross.

Počítač zajistí maximální komfort

Díky senzorům, které během několika milisekund vyhodnotí vozovku se všemi nerovnostmi, se informace přenášejí do počítače. Ten potom okamžitě určí správné nastavení pro zajištění maximálního komfortu cestujících.

Kromě snímačů systému dynamické kontroly stability ESP má řízené odpružení k dispozici čtyři snímače svislé polohy a tři snímače otáček kol, které analyzují pohyby karoserie a rytmus jízdy. Všímají si třeba podélného a příčného zrychlení, rychlosti stáčení (úhlové rychlosti otáčení vozidla kolem svislé osy), úhlu a rychlosti natočení volantu, polohy pedálu plynu, brzdného tlaku nebo zatížení vozidla. Všechny tyto informace umožňují počítači odpružení průběžně upravovat.

Systém řízení odpružení posiluje účinnost progresivních hydraulických dorazů® tím, že během jízdy ještě více uvolňuje odpružení, aby mohl vůz na rovině doslova letět nad silnicí. Zároveň však také zaručuje účinnou stabilitu karoserie při velkém namáhání a posiluje pocit bezpečí na palubě. "Při vývoji vozu C5 X jsme museli splnit velmi náročné požadavky. Potřebovali jsme totiž postoupit o krok dál v měkkosti odpružení, kterým se Citroën odlišuje od ostatních značek, a zároveň nabídnout velmi vysokou úroveň opory karoserie. Na tom, abychom dosáhli maximálního komfortu, který aktivní odpružení Citroën Advanced Comfort® nabízí, jsme pracovali čtyři roky," uvedl Denis Mineret, vedoucí vývoje podvozku vozu C5 X.

Čtyři režimy pro řízení podle nálady

Vůz C5 X Plug-in Hybrid nabízí čtyři režimy jízdy, které lze nastavit pomocí voliče jízdních režimů na středové konzole, a to podle typu cesty a úrovně komfortu, kterou řidič a cestující zvolí.

V elektrickém režimu je pohon samozřejmě zcela elektrický, přičemž aktivní odpružení Citroën Advanced Comfort® je nastaveno na režim Normal.

V režimu Hybrid se střídá jízda s elektrickým pohonem a kombinace elektrického a spalovacího pohonu. Aktivní odpružení zůstává v režimu Normal.

V režimu Komfort pracuje hnací ústrojí stejně jako v režimu Hybrid, ale aktivní odpružení je přepnuto do režimu Komfort, který zvyšuje efekt jízdy na létajícím koberci.

Režimy odpružení Normal a Komfort se do rychlosti 50 km/h chovají podobně, aby byla zajištěna co nejlepší úroveň pružnosti při nízkých frekvencích. Při rychlosti nad 50 km/h se už ale liší. V režimu Komfort je zajištěna co nejlepší pružnost a v režimu Normal co nejlepší kombinace komfortu a stability v závislosti na rychlosti.

A konečně v režimu Sport pracuje nepřetržitě spalovací motor a pro maximální dynamiku mu pomáhá elektromotor. Dynamičtější jsou současně nastavení řízení, akcelerace a automatické převodovky. Systém aktivního odpružení se také přepne do tužšího režimu Sport, aby se zvýšil požitek z jízdy.