Čím by jste se měli řídit při výběru sestavy pro ohřev TUV?

Dnes nebudeme polemizovat, řešit a porovnávat termický ohřev TUV s fotovoltaickým. Možná by se našly nějaké plusy termického ohřevu, ale my to reálně vidíme jinak.

V dnešní době cena, předpokládaná životnost a minimum mechanických dílů fotovoltaického systému vychází lépe oproti termickému ohřevu, kde je potřeba řešit parametry jako oběhová čerpadla, kapaliny, těsnosti potrubí apod.

U nás je zima téměř půl roku a nízká účinnost termického ohřevu v době, kdy je slunce slabé a naopak možnost přehřívání v době kdy je naopak slunce až moc silné mluví jasně pro Fotovoltaiku: delší životnost nižší pořizovací cena.

Při dnešních cenách energií, může běžná domácnost utratit za ohřev vody i desetitisíce ročně. Pořizovací cena fotovoltaického systému čistě pro TUV, tak může být vhodný způsob jak ušetřit bez nutnosti složité instalace a zásahu do elektroinstalace. Na co by jste se měli zaměřit při výběru sestavy pro ohřev TUV?

Výběr panelů je poměrně důležitý. Vhodné jsou zejména ty, které mají vysoké pracovní napětí pokud, možno nad 40V jako například TRINA. Ideální je 6 kusů, tak aby napětí bylo o něco větší, než běžné síťové 230V, pro které jsou spirály pro ohřev TUV vyrobené. Dosáhnete tak ideální účinnosti ohřevu a urychlíte tak návratnost systému. Foto: Komerční sdělení Orientace střechy ovlivňuje výrobu energie.

Pokud nemáte vhodné místo na střeše, nebo střechu orientovanou ideálně směrem na jih a sklon ideálně 45 stupňů, lze systém umístit na přístřešek, případně na garáž. Na rovnou nebo mírně šikmou střechu lze použit konstrukce, které jsou k tomuto přímo určené. Také je zde možnost využít i konstrukce do země, vyrobené z materiálu Magnelis tak, aby dosáhly maximální životnosti a nezabíraly zbytečně moc místa. Neméně důležitý je výběr vhodného střídače MPPT.

Na trhu se nabízí okolo desítky typů od nejjednodušších, až po velice sofistikované v cenové relaci jednotek až desítek tisíc korun.

SAPRO jako přední dovozce výrobce a velkoobchod má v sortimentu mnoho MPPT střídačů. Je potřeba upozornit, že jednodušší střídače bez dalších prvků automatizace neumožňuji efektivní ohřev TUV a prodlužují návratnost. Ideální je tedy zvolit střídač s integrovanou inteligencí, který vám zajistí dohřev i mimo sluneční svit. Fotovoltaiku tak využíváte na maximum a teplou vodu maté i když zrovna nesvítí slunce.

Jedním z těchto inteligentních je model z řady ECO SMART od výrobce SAPRO.

Díky výkonnému 2-jádrovému procesoru s integrovanou WIFI, si dle modelu můžete nastavit parametry a sledovat spotřebu na mobilu nebo PC. Nejvyšší model umí i hlídat dosažení potřebné teploty pro zastavení šíření Legionely, a to spuštěním nuceného dohřevu.

SAPRO FVE MPPT 3500W ECO SMART je zabudován v boxu s krytím IP54, což umožňuje montáž i do prostorů s horšími podmínkami. Je vybaven pasivním chladičem, díky čemuž je téměř bezhlučný a protože neobsahuje ventilátor je předurčen pro bezproblémový chod pro dlouhé roky.

Na tyto střídače je záruka 36 měsíců s předpokládanou životností více jak 10 let, po kterou výrobce zaručuje opravitelnost.

Model z nejvyšší řady je vybaven výstupy pro dvě odporové zátěže, čidlem teploty pro sledování druhé ECO teploty pro dohřev ze sítě a vstupem pro řízení například z HDO, kdy lze využít levnější tarif pro dohřev. Má ochranu proti zkratu, přetížení a přehřátí.

Mimo tyto ochrany je zapotřebí zajistit, aby zařízení bylo připojeno přes rozváděč a bylo chráněno před účinky atmosférické elektřiny přepětím a vybaveno vypínačem nebo odpínačem.

Vhodné komponenty najdete pod značkou ADELID. Jako všechny zařízení pro fotovoltaiku, tak i toto vyžaduje tzv. odbornou montáž a revizi elektrických zařízení. Foto: Komerční sdělení Fotovoltaika na dotace ano či ne?

Při současných cenách panelů a střídačů se dá pořídit FVE sestava na ohřev TUV za cenu i pod 20tis Kč. To znamená samo-instalace ANO, ale nezapomeňte na odbornou revizi. Doporučuji pokud nemáte ještě zásobník tak 300l, protože zásobník rovná se levný akumulátor energie. Dle denní spotřeby a velikosti můžete mít "nabito" i na další den.