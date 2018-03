Chytrá řešení pro nábytek a bydlení

Nápady a řešení zaměřené na to, jak si zpříjemnit a zjednodušit život se v poslední době rojí ve všech oblastech. Smart řešení pro každého z nás znamená trochu něco jiného, pro výrobce nábytku či interiéru to znamená zjednodušení práce, návrhu či instalace, z pohledu uživatele pak má smart technologie zcela jiný význam, protože náročnost instalace pro něj nehraje význam. V následujícím textu přinášíme tipy z jednotlivých oblastí, které se vzájemně občas i prolínají.

Hafele Axilo

Proč si nedopřát více komfortu při běžné činnosti jako je vyrovnávání skříněk do roviny? Buďte chytří a ušetřete čas i záda pomocí patentovaného systému stavitelných soklových noh Axilo™. Celý systém se skládá z montážního nástroje Axilo™ a ze samotných soklových nohou. Montážní nástroj Axilo™ je na jedné straně osazený zakončením ve tvaru "V" s uvnitř umístěným pastorkem. Tento pastorek je spojen s otočnou rukojetí na druhém konci nástroje. Otáčením rukojeti dochází k otáčení vlastního pastorku. Objímka ve tvaru "V" s pastorkem přesně zapadá do stavěcí části soklové nohy - kluzáku. V momentě kdy je nástroj spojen se soklovou nohou je možné otáčením rukojeti výškově nastavovat (otáčet) soklovou nohu. Toho lze velmi dobře využít u špatně dostupných nohou například v zadní části korpusů nebo nohou kuchyňských linek, rohových skříněk, případně také u nižších nožiček, kde není možné protáhnout ruku. Navíc, objímka nástroje je úhlově nastavitelná, tedy vždy v ideální montážní pozici. V případě velmi hlubokých korpusů nebo rohových skříněk je možné dodat prodloužení, které se pouze zasune do rukojeti montážního nástroje Axilo™.

Při nastavování je také možné použít aku šroubovák, nástroj disponuje zdířkou 1/4", která je vhodná pro všechny standardní bity. Není tedy třeba při nastavování měnit bit, ale lze použít právě ten, který je zrovna v aku šroubováku. Nohy jsou dodávány v různých výškách s možností nastavení od 53 do 220 mm. Součástí systému jsou i různé klipy k přišroubování nebo naražení do soklu. Výsledkem je vysoká efektivita a jednoduchá práce díky možnosti sledování vodováhy při samotném nastavování nožiček a mnohem pohodlnější pozice, která šetří zdraví uživatelů.

Hafele Loox - osvětlení, zvuk, dobíjení a aplikace

V interiérech hraje umělé osvětlení nezastupitelnou úlohu a nahrazuje přírodní sluneční světlo, které je pro člověka tak nezbytné, zejména v průběhu zimy. Správně zvolené světelné podmínky zvyšují schopnost soustředit se na práci, jeho barva a umístění ovlivňují naši náladu a psychické stavy a zlepšují kontakt s ostatními lidmi. To vše a mnohé ještě více můžete realizovat pomocí LED osvětlení Loox. Jedná se o modulární systém LED osvětlení do nábytku a "interiérů". Základ tohoto systému tvoří Driver (transformátor), který je pod trvalou zátěží. Do něj jsou zapojená světla a spínač. Vzájemné zapojení celého systému LED osvětlení Loox funguje na principu Plug & Play (včetně přívodního kabelu s Euro zástrčkou nebo LED pásků = žádné letování). Pro zájemce je k dispozici volně přístupný konfigurátor na webu, elektronická brožura V nabídce naleznete široký sortiment světel, spínačů, ale i takových zařízení jako USB nabíječka, kapacitní spínače, SOUND systém a různé další příslušenství. Pro lepší práci a plánování je k dispozici tištěný katalog LED osvětlení Loox, konfigurátor na webu a samozřejmě také možnost konzultace či návštěva showroomu.

Sound Systém

Systém Loox není pouze zaměřený na osvětlení, další oblastí do které zasahuje, přičemž jednou z nich je i oblast zvuku (sound). V našem případě se funkčně jedná o zařízení, která vytváří zvuk na bázi rezonance s povrchem - materiál jako například laminovaná dřevotříska, sklo, MDF apod. poté funguje jako ozvučnice pro šíření zvuku. Aktuálně jsou v nabídce dva systémy, jednodušší pod označením 105, který má "reproduktor" umístěný přímo v těle a poté více sofistikovaný pod označením 420 E, který má standardně dva externí "reproduktory" pro vytvoření lepšího zvuku. Model 420 E je možné ještě rozšířit o další dva reproduktory. Oba modely komunikují s mobilním zařízením prostřednictvím Bluetooth® na vyžádání i s ochranou připojení. Princip zapojení stále stejný, jednoduše zacvaknout konektor - Plug&Play.

Hafele Connect

Häfele Connect je odpovědí na stále rostoucí poptávku po jiných možnostech ovládání než pomocí klasických spínačů. V dnešní době je logickou možností ovládat svítidla prostřednictvím mobilních zařízení, které většina z nás nosí stále při sobě. Häfele umožňuje tento způsob ovládání pomocí volně stažitelné aplikace pro zařízení s operačními systémy Android a iOS. Po nainstalování aplikace komunikuje mobilní zařízení prostřednictvím Bluetooth® s tzv. BLE boxy (BLE =Bluetooth® Low Energy). BLE box je opět zařízení ve standardu Plug&Play, tedy lze jednoduše zapojit k Driveru i svítidlům pomocí konektorů. Celkové nastavení systému se poté odehrává prostřednictvím aplikace v mobilním zařízení. V případě použití více zařízení je možné rozlišit několik úrovní přístupů tak, aby například byl přístup do systému chráněn heslem. BLE box neslouží pouze k ovládání různých typů osvětlení (Multiwhite, RGB), ale i k ovládání motoru posuvných dveří na skříni nebo TV motorových výsuvů.

Dobíjení elektroniky

Myslíme i na dobíjení mobilních zařízení a další elektroniky, které je v současné době nutné téměř všude. V systému Loox máme standardní USB nabíječky se dvěma konektory v různých designech s montáží pro zapuštění. Dále máme možnost dobíjet i bezdrátově, zařízení které tuto technologii podporují, pouze položíte na viditelnou plošku QI nabíječky a vše je zařízeno.

Hafele Multifunkční zrcadlo

Tento výrobek je určen pro všechny, kteří preferují opravdu funkční a moderní řešení v interiéru. Kromě standardního zrcadla totiž obsahuje řadu dalších vychytávek. První z nich je přímé funkční osvětlení s vysokým indexem podání barev, které usnadní například líčení. Barvu osvětlení je možné měnit mezi bílou studenou a teplou a má dostatečnou intenzitu pro náhradu standardního osvětlení v místnosti. Dále obsahuje dekorační osvětlení zadní stěny, odmlžovací fólii a Bluetooth zvukový systém. Tento systém lze jednoduše spárovat s Vaším chytrým telefonem a tím se stane zrcadlo reproduktorem Vaší oblíbené hudby. Jednotlivé funkce se volí prostřednictvím dotykových tlačítek integrovaných přímo v ploše zrcadla. To umožňuje velice snadné čištění. Výrobek je certifikován a poskytuje ochranu proti postříkání vodou (IP44).

Hafele Smart Entrance

Poslední z inteligentních novinek je možnost o revolučního elektronické řešení k uzavírání interiérových dveří. Pro otočné dveře již není třeba použít tradiční kliku, v tomto případě je třeba pouze úchytka, která deaktivuje střelku zámku na základě pouhého dotyku rukou. Pro WC dveře mohou být z vnitřní strany blokovány pomocí elektronického tlačítka.

Úklid

Pokud nemáte centrální vysavač, trápí Vás drobné nečistoty a drobky na podlaze, a nechcete pokaždé složitě vyndávat vysavač z komory, máme pro Vás řešení. Hlavním rozdílem proti standardním vysavačům je, že nečistoty nesbírá do centrálního úložiště, ale do sběrného sáčku umístěného přímo ve vysavači. Výhodou tohoto řešení je možnost instalace kdykoliv i dodatečně. Jediné co pro instalaci potřebujete je napájení 230 V (klasická zásuvka) a výška soklu min. 120 mm. Vysavač najde využití nejenom v kuchyni, ale i v předsíni nebo v komoře. Ideální je i pro sběr chlupů po Vašich zvířecích miláčcích.

Brožury a katalogy

Kompletní brožury si můžete v elektronické verzi prohlédnout na našich webových stránkách, popř. si je stáhnout ve formátu pdf. Pokud jste příznivci tištěných medií, napište nám na info@hafele.cz, rádi Vám je zašleme.

Videa

Videa ze showroomu v Praze (a nejen ta) najdete nahraná také na Youtube.

Návštěva showroomu

Instalované funkční kování můžete vidět u nás na showroomu v Praze. V případě zájmu o prohlídku showroomu nás prosím kontaktujte prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo zavolejte.

