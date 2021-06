Chytrá domácnost vám zajistí pohodlí doma i na zahradě. Jak na inteligentní dům?

Do chytré domácnosti můžete zapojit osvětlení, vytápění, zabezpečení domu i venkovní stínění.

Chcete si doma dopřát opravdovou pohodu? Vytvořte si chytrou domácnost a užívejte si vychytávky, které vám ušetří čas, starosti i finance. Přizpůsobíte si domov vašemu životnímu stylu, denní době i počasí.

Využijte své zařízení naplno s chytrou domácností

Máte tablet nebo chytrý telefon? Nabízí se vám tak široké možnosti propojení s vaším domácím vybavením. Prostřednictvím chytré domácnosti můžete ovládat svůj robotický vysavač, televizi, osvětlení, termostat, zabezpečení domu nebo třeba venkovní stínění.

Inteligentní domácnost neboli "smart home" vám umožní vytvářet také pokročilé scénáře, které se po předchozím nastavení budou spouštět automaticky. Můžete si například nastavit, že se ráno s východem slunce samy vytáhnou žaluzie, zapne topení, začne se vařit voda na čaj a z reproduktoru zazní váš oblíbený song. Taková ranní idylka vám určitě zlepší náladu!

Chytré stínění je základ

Pokud jste se rozhodli investovat do venkovního stínění s motorickým pohonem, rozhodně se vyplatí připojit ho k vaší chytré domácnosti. V případě motorického pohonu propojíte své stínění s chytrým zařízením prostřednictvím systémů TaHoma® nebo Connexoon. Systémy vám umožní ovládat stínění ve více místnostech současně a synchronizovat ho s osvětlením či vytápěním. Pomocí telefonu nebo tabletu můžete ovládat jak venkovní žaluzie, tak screenové či předokenní rolety.

Ovládání žaluzií odkudkoliv

Tradičním typem venkovního stínění jsou předokenní žaluzie. Díky tomu, že lze jejich lamely naklápět, umožní vám současně větrat a regulovat přísun světla. Venkovní žaluzie typu Z do sebe díky svému tvaru dokonale zaklapnou a vytvoří v místnosti i úplné zatemnění. Při vytažení tvoří jen malý svazek lamel, takže nezaberou velkou plochu okna. Žaluzie C-80 Vental má zase lamely uchycené v kovových háčcích, díky kterým nehrozí, že se nechtěně přetočí.

Automatizace a chytré ovládání žaluzií vám zajistí příjemné domácí klima po celý rok. Přísun denního světla budete mít neustále pod kontrolou i ve chvíli, kdy se budete nacházet mimo domov. Inteligentní systém vás bude navíc informovat i o tom, zda byly rolety či žaluzie v pořádku staženy. Upozorní vás také na to, že se v jejich dráze objevila překážka.

Bezpečnost na prvním místě - to platí i pro venkovní stínění

Venkovní stínění je užitečné doplnit o sluneční čidla, která zajistí stažení žaluzií nebo rolet, jakmile začne slunce pálit a hrozilo by přehřátí místnosti. V zimě se za slunečného počasí naopak automaticky vytáhnou. Díky tomu ušetříte za vytápění. Větrná čidla zase stažením venkovního stínění ochrání okna před deštěm nebo krupobitím. Předokenní rolety můžete navíc opatřit bezpečnostní pojistkou, která zabrání nežádoucímu vytažení a znesnadní tím přístup třeba zlodějům.

Venkovní rolety jsou efektivní ochranou nejen před sluncem, ale i před větrem a prudkým deštěm. Fungují také jako zvuková a tepelná izolace. Jejich lamely z hliníku nebo plastu jsou ukryté v boxu, který má hranatý, kulatý nebo zkosený tvar. Pokud si rolety pořizujete do novostavby, můžete motor a horní nosič ukrýt do podomítkové schránky nebo ho nechat namontovat do překladu. Rolety díky domu skvěle splynou s designem celé stavby.

S chytrou domácností si užijete pohodu pod pergolou

Pokud vlastníte pergolu, jistě je dějištěm většiny letních událostí - od rodinných oslav přes grilování po společné obědy. Je to místo přátelských setkání i odpočinku. Není tedy na místě, aby vás rušilo nepříjemné nízké slunce nebo boční vítr. Před obojím vás spolehlivě ochrání screenové rolety. Navíc vám zajistí soukromí před pohledy sousedů.

Screenové rolety můžete také zapojit do své chytré domácnosti. Vaše příjemné chvíle už pak nic nenaruší. Screenové rolety se označují také jako svislé fasádní clony a kromě pergol jimi zastíníte i okna a velké prosklené plochy, zejména u moderních staveb. Vyrábějí se z kvalitních látek od evropských výrobců, které jsou odolné proti vyblednutí. Pokud vaše pergola musí odolávat silnému větru, pořiďte si svislou fasádní clonu Unirol. Roleta je opatřena zipem, díky kterému drží pevně v liště.